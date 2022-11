¿Quieres saber si has acertado? Ultima Hora conoce ya los resultados. El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado el domingo 6 de noviembre de 2022 ha sido el 55368 de la serie 005. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del RESULTADO que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros. Además hay 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años.

Número premiado:

55368 Serie:

005 Números adicionales: 14331 026 48847 012 86804 032 88304 042 El cupón ganador del primer premio del Sueldazo, que se celebran los sábados y domingos, está formado por un número de cinco cifras entre el 00.000 y el 99.999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Ultima Hora no se hace responsable en caso de errores u omisiones que pudieran existir en este artículo.