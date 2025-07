El arte del ajedrez y el precio del exilio

Durante años, Paco Vallejo fue sinónimo de brillantez sobre el tablero. Fue cinco veces campeón de España absoluto y vivió dos décadas instalado entre los veinte mejores jugadores de ajedrez del planeta. Sin embargo, a pesar de los laureles y el reconocimiento internacional, el menorquín vive lejos de su país natal, marcado por un episodio con la Agencia Tributaria que le ha dejado una herida que no cicatriza.

«Lo de Hacienda terminó hace años, pero el daño fue irreparable», comenta con una mezcla de resignación y amargura. «Un error de Hacienda me costó una fortuna en tiempo y dinero, a pesar de tener razón. Fue un disparate». La posibilidad de una indemnización quedó descartada por sus abogados: sería un proceso largo, costoso e incierto. Ante tal panorama, tomó una decisión radical pero firme, marcharse de España para siempre. «No se me ocurre un escenario donde volviese a vivir allí de nuevo. Al contrario, me gustaría que mi familia también pudiera irse».

Su visión de Europa, como la de muchos otros desencantados con el sistema, es poco esperanzadora: «Hay una desconexión absoluta entre la gente y los gobernantes», afirma. Su exilio no es solo físico, sino también emocional y político. Alejado del ritmo competitivo que marcó gran parte de su vida, Paco se define hoy como un ajedrecista retirado. «Desde 2020 juego apenas uno o dos torneos al año, y más que nada por mantener amistades. Desde al menos 2023 no me puedo considerar profesional». La pasión, sin embargo, permanece viva, aunque transformada. El ajedrez clásico, confiesa, ha perdido parte de su encanto. «La preparación de aperturas se ha vuelto demasiado tediosa. Eso le quita magia al juego. Hoy en día, el top 10 tiene su propio circuito; el resto es un sálvese quien pueda». El auge de formatos rápidos como el ajedrez blitz le parece una evolución lógica, «cuanto más rápido el ritmo, más ventaja para los jóvenes que tienen mejores reflejos».

En su carrera, como en la vida, Vallejo ha aprendido a valorar la eficacia por encima de la estética, también ha ganado en precaución, «no me considero sabio, pero sí muy precavido. La lógica que me dio el ajedrez me ha ayudado a tomar decisiones importantes fuera del tablero». No es casualidad que muchas de sus decisiones vitales estén teñidas de paralelismos con su disciplina: «Hago muchos símiles entre la vida y el ajedrez. Darme cuenta de que mi tiempo en el tablero había pasado fue una jugada maestra. También lo fue decidir irme de España cuando empecé a recibir señales inquietantes». A veces, la mejor jugada es saber retirarse a tiempo.

Desde la distancia

Ahora, Paco observa el mundo del ajedrez con la distancia de quien ya ha librado sus principales batallas, aunque es consciente de que en la vida «aún me queda mucho por luchar». Su relación con el pasado –y con los nuevos prodigios que surgen, como un reflejo de lo que él fue– es serena, sin nostalgia: «Nunca me ha importado la edad ni la nacionalidad de mis rivales. El ajedrez nos iguala a todos, o al menos así era. Incluso eso se está corrompiendo, es un verdadero asco, pero todo puede verse como una enseñanza».

La historia del ajedrecista no es solo la de un campeón, sino la de un hombre que decidió reescribir su destino lejos de los focos. Y aunque el tablero siga en su vida, su partida más importante se libra fuera de él.