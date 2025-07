Hay historias que se hornean a fuego lento, como las mejores tartas. La de John Fernández es una de ellas. Repostero autodidacta natural de Lugo, se trasladó a Mallorca buscando un nuevo comienzo, y lo encontró entre moldes, quesos y la búsqueda incansable del equilibrio perfecto. Hoy gobierna la cocina de Chis! Cakes & More, un nombre que sonará a los sibaritas de las tartas de queso, un apetecible bocado que cada 30 de julio celebra su Día Mundial.

«La tarta de queso perfecta debe tener cremosidad, pero sin que se desparrame, sin caer en lo líquido», explica con pasión. El equilibrio es su mantra, y para alcanzarlo no se limita al típico queso crema, «nuestra base es nata, huevos y queso crema, sí, pero hemos llegado a usar quesos como el gouda o el San Simón –con ese ahumado tan gallego que le conecta con su tierra–, también me gusta arriesgar con roquefort o cabrales, aunque en estos casos hay que saber qué porcentaje usar, no se te puede ir la mano». Hablando de porcentajes, John lo tiene claro, una buena tarta de queso debe llevar entre un 45 % y un 55 % de queso. Y si el corazón de la tarta está en esa cuidada mezcla, su textura se define en el horno: «Le damos muchos grados durante unos veinte minutos. Esa cocción breve pero intensa es clave para lograr firmeza sin perder la cremosidad que buscamos».

Ahora bien, ¿qué sería de una gran tarta de queso sin una buena base? Esa capa inferior que muchos dan por sentada puede arruinar el conjunto si no se trata con mimo. «El truco está en prensarla bien, especialmente por los bordes, y dejarla reposar en la nevera la noche antes de hornearla». De ese modo se consigue una textura crujiente que hace contraste con la cremosidad de la superficie.

Pero más allá de la técnica, nuestro protagonista es un enamorado del producto local. En su carta actual puede encontrarse una tarta de naranja de Sóller con chocolate blanco y miel de algarrobo. Y ya está tramando una nueva creación con albaricoque y almendra mallorquina, «me gusta mucho jugar con el kilómetro cero», comenta.

Esa libertad creativa lo ha llevado a idear más de 250 versiones distintas de tarta de queso. Algunas tan insólitas como la de boniato filipino; otras más lúdicas, como la de galletas Dinosaurio; y otras puramente golosas, como la de pistacho. «Me gusta explorar, sorprender, incluso provocar con los sabores».

Contraste de sabores

La búsqueda de contraste está presente en cada detalle de sus recetas: «Me gusta jugar con lo dulce, lo salado, lo ácido, incluso lo picante». De hecho, ahora mismo está trabajando en una tarta de frambuesa y limón que mide al milímetro ese equilibrio. Como un director de orquesta que modula sus instrumentos, John afina sus ingredientes hasta lograr la armonía sensorial. Y si uno se pregunta qué historia cuenta una tarta de John Fernández, él lo tiene claro. «Quiero que despierten emoción, ver la cara de la gente cuando se mete el bocado en la boca».

Hoy, durante toda la jornada, en honor al Día Mundial de la Tarta de Queso, quizá no haya mejor homenaje que acercarse a Chis! Cakes & More, pedir una porción y dejar que cada bocado hable por sí solo. Porque detrás de esa cremosidad perfecta hay una historia de pasión, técnica y mucho, mucho queso.