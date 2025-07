‘Corea’ sigue siendo un lugar de Palma lleno de despropósitos... y suciedad

Un vecino de la calle Infant Pagà me invita a que me dé una vuelta por ‘Corea’ -que en la legislatura 2011-2015, pasó a llamarse Camp Redó, aunque se le sigue conociendo por Corea- cosa que hice anteayer, procurando parecer cualquier cosa menos un periodista.

El barrio, mientras transito por él, está tranquilo, tanto como sucio. Me refiero a la suciedad que me encuentro a mi alrededor, a cada paso que doy.

Verlo para creerlo

Alguien me cuenta que de limpiar la suciedad que hay en la calle se encarga Emaya, y la de los espacios que hay entre las casas, los vecinos. Vale, pero si los vecinos, en el supuesto de que sean ellos los responsables de la limpieza de esos tramos, no lo hacen, lo debe de hacer Emaya, y luego que hable con los vecinos, ¿no?

Porque lo cierto es que en una Palma que aspira en 2031 a ser referente cultural en Europa, cuyo alcalde, además, en la Festa de l’Estendard, habló de un proyecto de Ciutat marcado por la seguridad, la limpieza, la movilidad y el medio ambiente, etc., no puede permitir estéticas como las que vemos ahí: basuras amontonadas a lo largo de los días, a la vista de todos y a pleno sol, minipiscinas para refrescarse fuera de las casas, un agujero terrorífico en una de las calles... ¿Qué por qué digo terrorífico? Pues porque por él cabe un niño y la pierna de cualquier adulto, y porque nos da también la impresión de que debe ser un sube y baja de ratas, lo cual debería de ser solventado, pero ya, por Infraestructuras de Cort, pues es una barbaridad mantenerlo así, como está ahora, medio tapado por una plancha de hierro y dos trozos de baldosa, que si los pisas te vas p’abajo, cosa que se puede comprobar yendo… Y, pues ya que vas, te das una vuelta, tomas nota de lo que ves y mandas a que lo arreglen.

Grande y humilde

El cantante Charly Sosa, con 10 álbumes y 8 singles en su haber, entre ellos dos éxitos mundiales, Agachadita y Mayonesa -porque, ¿quién no los ha bailado?- ha estado el pasado fin de semana en Mallorca, actuando.

Charly con ‘El Chopo’ en El Alpendre.

Charly Sosa, con más de 90 millones de reproducciones, y que sigue sonando en distintos países del mundo, como Uruguay, México, Australia, Estado Unidos, España, etc., fue recibido en Son Sant Joan por su amigo, ‘El Chopo’, quién le invitó a que se pasara por El Alpendre, para ser entrevistado en su programa de radio, que emite por las tardes, entre las 19 y las 20 horas. Y es que la diferencia entre los grandes y los mediocres es que los grandes dicen sí a los más humildes. Así, y por espacio de sesenta minutos, Charly Sosa se pasó por La radio de El Chopo, hablado de él, de sus éxitos, de su música, de cómo ve el momento actual de la música. Y lo hizo con el mismo calor como si lo hubiera hecho en la BBC, CNN, o cualquier emisora de cobertura mundial. Aparte, ‘El Chopo’ se marcó un buen tanto, pues no todos pueden decir que han entrevistado a Charly Sosa en su emisora, hasta la que, encima, se ha desplazado gustoso.

‘Sopar i berenar’

El próximo 12 de agosto se celebrará en el Castell de Bellver la segunda edición de Gala Dansa Ballarins Mallorquins, un gran evento cultural del que venimos hablando desde hace semanas, y en el que ya está trabajando Francesca Busquets, bailarina del Ballet Mikhailovsky, de San Petersburgo, al que también pertenece su hermana, Aina.

Cena después de la gala

La velada contará con las presencia de cinco bailarines mallorquines enrolados en los mejores ballets de Europa, que llegarán la próxima semana a Palma con sus parejas de baile, a fin de ensayar a fondo para tenerlo todo bien atado la noche del 12 de agosto, ante un público que llenará el aforo, pues quedan ya muy pocas localidades a la venta.

Ayer, Francesca, que acudió a Radio La Soledad, que dirige Manolo, recibió una gratísima sorpresa: Johan Nowak, de Art &Dwesing District Palma, que poco a poco va haciendo realidad el proyecto cultural para esta barriada, le anunció que invitaba a todos los bailarines mallorquines y a sus parejas de baile a una cena, a celebrar en el Cristal, después de la gala, «una cena -le dijo- a base de platos, a ser posible, muy de la tierra, igual que los vinos».

Ya hay cartel de la Gala

Pero la cosa no terminó ahí: Rubén Fernández, propietario del Cristal le dijo a Francesca que «con mucho gusto, en el Cristal, al día siguiente de la gala, o cuando decidáis, os invitaremos a un berenar mallorquí».

Francesca, ni que decir tiene, se quedó sin palabras. Y es que no era para menos. Bailar en casa, delante de los suyos, familiares, amigos, todos mallorquines, o residentes, y encima recibir estas dos sorpresas, pues… «Muchas gracias -les dijo-. No tengo palabras para mostrar mi agradecimiento…».

Por cierto, Francesca se sentía también feliz viendo el anuncio que Cort ha publicado de la Gala. Y lo ha publicado incluyéndola en su proyecto de Palma 2031: Capital Europea de la Cultura, lo cual está bien, porque dicha gala lo que sí emana es Cultura de nivel alto.

Ahora, no estaría de más ver el cartel en algunas calles de Ciutat. Y es que me temo que este año sí, la Gala cuenta con el apoyo total del Ajuntament de Palma. No solo apoyo económico sino también afectivo. Y es que la Gala, sí puede considerarse como acto importante dentro del programa de Palma 2031: Capital Europea de la Cultura. Pues aparte de ser muy nuestra, es Cultura cien por cien.