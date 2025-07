Entre la regata y el pantalán

Gran expectación en la primera jornada de competición de la Copa del Rey MAPFRE. La llegada del rey Felipe Vl al Real Club Náutico de Palma se ha vivido con intensidad en las inmediaciones del puerto. Protegido por un amplio dispositivo de seguridad y bajo la atenta mirada de numerosos medios de comunicación, el Monarca, como ya es habitual, llegó conduciendo su propio vehículo, un Cupra Formentor gris. Tras aparcar y descender del coche, saludó al presidente del RCNP, Rafael Gil, quien le recibió en la misma puerta de entrada.

A continuación, Felipe VI se reunió con el resto de la tripulación del Aifos en la misma embarcación. Después de posar para la foto oficial, en la que también aparecen este año varios jóvenes de la Armada Española, el barco zarpó en dirección al campo de regatas donde iniciaba la competición. Vestido con el uniforme de la tripulación -una camiseta azul y bermudas grises- y unas abarques de color marrón oscuro, don Felipe saludó también a los equipos de dos de las embarcaciones vecinas, ‘Regulus l’ y ‘ll’ de CNR Armada.

Una vez en la embarcación, el Rey aprovechó para hacer un cambio de indumentaria de zapatos. Y pasó de vestir unas elegantes pero prácticas sandalias de origen balear a unas cómodas deportivas azul cielo, para no resbalar, a juego con el resto de sus compañeros.

Poco antes de las cinco de la tarde, los regatistas llegaron con sus embarcaciones al puerto de Palma, donde les aguardaba un temprano ‘tardeo’ con degustación en colaboración con Beso Beach. El primero en llegar al pantalán fue el Aifos. Felipe VI bajó de la embarcación y sin entretenerse se subió a su vehículo para volver a Marivent antes de su encuentro con el presidente Pedro Sánchez, programado para las 18 horas.

El Real Club Náutico de Palma respiró entusiasmo durante esta primera jornada de regatas, y con la presencia de rostros conocidos como el cantante Manu Tenorio quien también disfrutó de una comida familiar en el restaurante del náutico junto a su mujer Silvia Casas y su hijo Pedro, de 12 años. Esta es el tercer año consecutivo que el músico visita la Copa del Rey MAPFRE: «Siempre es un placer visitar Mallorca». Tenorio descansa en la Isla después de un año duro en el que ha tenido que lidiar con problemas de ocupación en una de sus viviendas.

El cantante Manu Tenorio, con su esposa Silvia Casas, y su hijo Pedro. Foto. J. Aguirre

La carpa de Kiwis Zespri continuará repartiendo la variedad exclusiva Sungold del fruto hasta el final de la competición. Y la asociación Love the Mediterranean, en colaboración con Creatives for the Planet ofrecerá talleres educativos de reciclaje a un grupo de niños de Ucrania. Los alumnos de la academia de vela también participaron en esta iniciativa, triturando plástico con una bicicleta estática para hacer llaveros sostenibles.

Música y terrazas llenas inundaron un ambiente que se animó más entrada la tarde con la fiesta de Beso Beach.