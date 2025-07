La regata más social

El pasado sábado 26 de julio el Real Club Náutico de Palma acogió la emblemática inauguración de la 43 edición de la Copa del Rey MAPFRE, una de las competiciones deportivas de vela más mediática de toda España, por la habitual presencia del Rey Felipe VI, en competición con el Aifos, y de otros muchos rostros conocidos de la crónica social.

Hoy ha tenido lugar la primera jornada de entreno de los regatistas, cuyas caras reflejaban ilusión y ganas por empezar la competición deportiva.

Varios niños participan en talleres de reciclaje de ‘Love the Mediterranean’.

Tras las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina, el rey Felipe VI ha puesto rumbo a la base naval militar de Porto Pi, desde donde ha embarcado junto al resto de la tripulación, que ya le esperaba. El monarca llegó conduciendo su propio vehículo, un coche gris, vistiendo el uniforme de la tripulación. Después de saludar a sus compañeros se puso a los mandos del Aifos.

Tras los entrenamientos, el monarca amarró en el Náutico donde estuvo un rato antes de regresar a palacio. El ambiente en el club comienza a respirar fiesta, reencuentros y eventos. Zespri Sungold repartirá alrededor de dos mil kilos, por décimo año consecutivo. En esta ocasión, la compañía aprovecha para dar a conocer la variedad amarilla del fruto.

La asociación Love the Mediterranean, en colaboración con Creatives for the Planet decoró el Real Club Náutico de Palma con carteles creativos hechos a base de plástico reciclado. Con esta iniciativa de sensibilización buscan mitigar la contaminación a través de proyectos educativos de transformación de plásticos en arte medioambiental. Una veintena de niños participan cada día en los talleres de la asociación.

El cantante Manu Tenorio asistió a la velada de Hydra HM Hospitales.

De manera paralela, el domingo noche Hydra HM Hospitales celebró un encuentro a bordo de la goleta doña Francisca, organizada por Fiona Ferrer y al que acudieron algunos rostros conocidos como el cantante Manu Tenorio, Olivia de Borbón y su marido, Juan Porras entre otros. Y esta noche es el Castillo Hotel Son Vida quien acoge la tradicional bienvenida y cóctel de armadores.