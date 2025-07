Atanasio, uno de los últimos afiladores en Mallorca: «Da para comer, pero no para hacerse rico»

Su inconfundible sonido, esa melodía tan pegadiza, es su carta de presentación. Y cada vez resulta más difícil de oír, aunque décadas atrás formaba parte del paisaje sonoro de calles y plazas de Palma y los pueblos de la Part Forana. Ese sigue siendo el radio de acción de uno de los pocos afiladores que quedan en activo en Mallorca. Un oficio en vías de extinción, pero que sigue teniendo una clientela «muy fiel», asegura Atanasio Camuñas, un extremeño nacido en Cáceres hace 62 años, que reside en Inca y que lleva casi dos décadas recorrido diferentes lugares de la Isla ofreciendo este servicio.

Lo hace acompañado de su bicicleta, que soporta una piedra que gira gracias a la acción del pedal, de piñón fijo. Estas semanas, es más dura la jornada para el que parece será el último exponente de dos generaciones de afiladores. «Mi padre y mis tíos lo eran. Y yo desde pequeño aprendí el oficio. He trabajado en la obra, pero con diez u once años ya íbamos por pueblos de Andalucía y Extremadura», recuerda.

Hace 19 años decidió hacer las maletas rumbo a Mallorca. «Vivía con mi señora en Pozoblanco (Córdoba), pero mis hijos vinieron aquí a trabajar y decidimos estar con ellos y hacer las maletas». Tres de ellos, los varones, conocen el oficio de afilador, «y de pequeños salían conmigo a trabajar, pero no han querido seguir», porque encontraron nuevas formas de ganarse la vida, aunque Atanasio ha seguido pateándose la calle para intentar juntar un jornal. «A ver, esto da para comer, pero no para hacerse rico. Algún día haces un buen dinero, pero cada vez cuesta más», refiere bajo el sol del Arenal, una de sus rutas.

«Voy a bares y restaurantes, que son buenos clientes, de siempre. Pero también hay personas que me llaman de Palma, por ejemplo. Y es que muchos valoran el corte tras el afilado, más que cambiar de cuchillo y comprar nuevos cada dos por tres. Si un cuchillo es bueno, hay que cuidarlo», explica Camuñas, a quien su recorrido en la construcción le permitiría jubilarse ya mismo con una buena pensión, «pero el trabajo me entretiene, me mantiene activo, me muevo y sigo teniendo contacto con mucha gente, clientes o no», refiere. «Mientras pueda con la bici, no pararé», apostilla Atanasio.

Atanasio, posando con su bicicleta de afilador. Foto: F.F.

Durante estos años, ha afilado todo tipo de objetos. Cuchillos, navajas, hachas... Pero lo más llamativo han sido «espadas de samurai. Y ojo, que hay que ir con cuidado, que cortan y son muy largas», avisa con una naturalidad como la que exhibe Camuñas mientras hace sonar su armónica, llamando la atención de vecinos, pero también de turistas, muchos de ellos desconocedores de esta profesión y su historia.

Imagen de la bicicleta de Atanasio. Foto: F.F.

Pero mientras, él seguirá fiel a quienes todavía afilan sus cuchillos y parte de su menaje como toda la vida, de manera artesanal. Con esa piedra y las manos de los contados profesionales como Atanasio, uno de los últimos exponentes de un oficio que, por desgracia, parece que tras él se apaga de manera casi definitiva en Mallorca, a excepción de algunos artesanos o establecimientos especializados.