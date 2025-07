Baccara, ahora solo con Mayte, prepara su regreso a los escenarios

Tal y como adelantamos la pasada semana, Mayte Mateos, componente del dúo musical Baccara, regresa a los escenarios acompañada por un coro femenino. Y regresa como Baccara, con su sello, en el que destaca la elegancia, tanto en la forma de vestir de ella, como en los gestos.

Con Mayte estuvimos charlando en un descanso que se tomó durante la grabación del vídeo de relanzamiento que, de la mano de Mallorca Hoot Producciones, está haciendo en es Molí des Comte. Y a decir verdad, la vimos muy bien, muy ilusionada en regresar, ahora, como decimos, en solitario, «ya que Paloma, la que fue mi pareja durante años, ha decidido no continuar. Con ella tuvimos muchas actuaciones en Rusia y en Ucrania, cosa que ahora, a causa del conflicto bélico, no es posible. Sí -tomando una actitud reflexiva, recuerda…-, fueron tantas que ya ni me acuerdo de la cantidad de noches de fin de año que Baccara animó, para que la gente tuviera una feliz y alegre entrada de año nuevo. Sobre todo en Kiev. O de las veces que hemos cantando en Moscú, también en Suecia y países nórdicos. Pero ahora ya no es posible hacerlo ni en Ucrania ni en Rusia. Hay una guerra, y ante eso no hay nada que hacer. Pero como soy optimista, estoy convencida de que hay otros mercados en los que Baccara puede tener su espacio».



Eurovisivas por Luxemburgo

Porque Baccara, que tuvo sus comienzos en un hotel de Fuerteventura, donde fueron descubiertas por un productor alemán, nunca imaginaron que su carrera iba a ser tan meteórica como ha sido, y que las canciones con las que se dieron a conocer en el programa de José María Íñigo, siguen sonando hoy en medio mundo, sobre todo el Yes Sir I can boogie: «Sí, así fue… Y así sigue siendo. Yes Sir I can boogie, es una canción récord a todos los niveles. En el primer año vendimos 16.000.000 de ejemplares, entró en los Récord Guinness, fue número uno en las listas de éxitos de Londres, a lo cual no es nada fácil llegar. Y es también banda sonora de las películas El aprendiz, Gente que viene y bah, Wicked Little Letters, The Continetal y La casa de las flores, además de los anuncios de Estrella Damm y del de las prendas de H&M, un anuncio que se hizo hace unos veranos. Y por si faltara poco, la selección escocesa de fútbol la ha convertido en su himno. ¿Te imaginas lo que es estar en el estadio, y que cuándo salta el equipo al campo empieza a sonar el Yes Sir I can boogie, al que corea el público desde la grada…? ¡Es impresionante! Como impresionante es ver la cantidad de discos de Oro y de Platino que tengo colgados en las paredes de mi casa… Porque, además de Yes Sir I can boogie, grabamos otras canciones que también siguen sonando hoy, como Sorry, I’m a Lady, The devil sent you to Laredo y Parlez vous français».

Sin embargo, pese a que Televisión Española, a través del programa de José María Íñigo, les dio a conocer, en España jamás se contó con vosotras para algo tan suyo como Eurovisión. Sin embargo sí cantaron para este evento a nivel europeo.

-Sí, TVE, para Eurovisión de 1978, no contó con nosotras. En cambio, sí lo hizo Luxemburgo, que nos eligió para que defendiéramos Parlez vous français, con el que quedamos en séptima posición, por delante del representante de España, José Vélez. Además, nuestra canción fue la más vendida en ese año

¿Por qué María Mendiola y usted se separaron?

-Porque a punto de salir un single nuestro, Sleppy Time Toy, mi compañera, María, y RCA, rompieron relaciones, todo porque ella les exigió que su voz sonara al cincuenta por ciento con la mía, pero la compañía se negó, lo cual supuso que no se editara dicho disco, unas 250.000 copias, y que ella saliera de Baccara.

(Durante la conversación que estamos manteniendo tuvimos que interrumpirla dos veces, ya que la llamaron desde una cadena de televisión nacional, y desde un digital, también de tirada nacional, para entrevistarla. Y es que su vuelta a los escenarios ha trascendido, y como Baccara y Mayte siguen teniendo su hueco en el universo musical, quieren hablar con ella para que les cuente. Normal, ¿no?)

¿Tiene ya mánager?

-En esas estamos, en cerrar un acuerdo con uno… Que todo se andará. Mientras tanto, grabamos y ensayamos con Elena y Andrea, mi coro, y lo hacemos de la mano de Víctor Muro, coreógrafo, que además se ocupa del vestuario.

Hablando de vestuario, recuerdo que desde siempre, las componentes de Baccara, se lo cambiaban, y lo hacía en el escenario

-Sí, para ello nos poníamos dos vestidos, o una capa, que en un momento nos quitábamos… Eso también lo voy a hacer ahora. Y en cuanto a un nuevo tema que estamos preparando, he pedido que tenga un toque moderno pero que no pierda la esencia Baccara, me refiero a la elegancia.

Una última pregunta. ¿Cómo nació Baccara?

-María Mendiola y yo formábamos parte del ballet de TVE, dirigido por Alberto Portillo. Un día, María, que sabía que yo cantaba muy bien, me dijo «oye, ¿y por qué no montamos un dúo... Como el de la Hermanas Kesller?, muy de moda en aquellos años y… Pues que nos lanzamos… Poco tiempo después, estando cantando en el Hotel Tres Islas, de Fuerteventura, nos vieron unos productores alemanes que estaban de vacaciones, entren ellos, León Deane, y como les gustó como lo hacíamos y vieron la posibilidad de que grabáramos un disco … Pues que en poco tiempo teníamos billetes Madrid-Hamburgo, donde, en apenas dos meses, grabamos el Yes Sir I can boogie, que fue un éxito rotundo… Poco tiempo después nos llamó Íñigo para que fuéramos a su programa, lo que contribuyó a nuestro lanzamiento».