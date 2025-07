Rosa de Lima nos sorprende de nuevo con espectaculares fotos

Hace un par de días, Rosa de Lima, en sus redes sociales, nos sorprendió con unas magníficas fotos, por lo impactantes y espectaculares que son. Fotos de ella, obra del fotógrafo, José Urbano, gran fotógrafo, dicho sea de paso.

15 años después de las primeras

Además, son fotos que no se hicieron porque sí. No se hicieron porque esa mañana Rosa se levantó convencida de que le encantaría que le hicieran una sesión fotográfica y de bote pronto llamó a José para que se las hiciera. Pues no, no fue así, sino que son fotos hechas a propósito, fotos hechas por algo, no solo para ensalzar la belleza y el estilo de esta mujer, que los tiene a cualquier hora del día, ponga dónde se ponga, sino porque si él, José, hace quince años le hizo un espectacular reportaje, ahora, que se va a vivir con su mujer, Allison, a Sudáfrica, le ha hecho otro. Este que ven a la derecha. Y se lo ha hecho a modo de recuerdo, y también porque han pasado 15 años de aquella primera vez que la fotografió. Y es que, quiénes saben, logran lo que se proponen. Él, unas excelentes fotografías que no pasarán desapercibidas en ninguna parte, y ella, posando espontáneamente, sin guión, con unos resultados que no están al alcance de muchas, con una moraleja, además, que os resumo con dieciséis palabras: quién sabe puede posar a cualquier edad, en cualquier momento, sin preparativos, sino tal cual es. Y el fotógrafo, que es muy bueno, sabe también captar la imagen que no le será indiferente a nadie.

Mientras tanto, la vida sigue

Dicho lo cual, nos centramos en lo que Rosa hace a día de hoy, y que no es otra cosa que presentar diariamente en la mañana de IB3, «pero solo durante el verano», matiza, Ara anam, programa de televisión en vivo y en riguroso directo, en el que tienen cabida espacios relacionados con la actualidad, cocina, medicina, nutrición, historias humanas, etc. Un programa de lunes a viernes, de más de dos horas, «en el que me siento muy cómoda, como el pez en el agua, y con la intención de que el telespectador disfrute viéndolo... Y es que el directo es lo mío», apostilla, muy segura de si misma.

Y para después del verano, suma y sigue, ya que llegará, con ella al frente, el programa La, la, la, que buscará la mejor voz de Balears, y del que de momento ya se ha hecho la selección de participantes, que es de unos 100, que lucharán por llegar a la final.

Pues, Rosa, buen verano, buenas mañanas y sigue, ya que lo que haces, engancha.

El nuevo hotel Artmadams cumple 25 años

La familia de los España está muy orgullosa de su hotel, el Artmadams, y de lo que representa en la actualidad. Por eso quiere compartir esa dicha con amigos y artistas y lo hará con dos eventos privados. Uno, hoy día 25, y otro el 29, eventos a los que solo se podrá asistir con invitación.

La transformación

Los España, a finales de 1997, adquirieron el edificio que anteriormente había sido un hostal-residencia de dos estrellas, orientado, principalmente, a estudiantes. Tras permanecer vacío durante dos años, en el que el deterioro era considerable, se inician las obras de remodelación y, a finales de 1999, se transforma en un hotel de cuatro estrellas, decorando su interior con obras pertenecientes a la colección privada de la familia de España. Como en toda crisis, la pandemia fue también un momento de creatividad. Fue entonces cuando se decidió encargar al artista José Luis Mesas un ambicioso proyecto: pintar y dar color a toda la fachada del hotel. El resultado es un edificio singular que hoy destaca por su colorido y personalidad.

La familia España y Patricia han trabajado mucho para la celebración del 25 aniversario del Artmadams a través de dos actos, siendo hoy el primero.

También, con visión de futuro, se plantea la creación de dos salas de exposiciones con el objetivo de convertir el hotel en un verdadero centro de Arte y Cultura, por el que tanto ha trabajado Lluc, la propietaria, que en muchas ocasiones ha contado con la colaboración de Patricia Chinchilla, escritora y gran comunicadora, y... Pues que desde entonces, el Artmadams no ha parado, organizando varias exposiciones, además de otros actos, como presentaciones de libros y lectura de poesía.

Dos actos en cinco días

Por eso, y para celebrar su primer cuarto de siglo, hoy, 25 de julio, se celebrará la primera de las dos fiestas programadas, con la presencia de la prensa, cónsules, autoridades y empresarios, fiesta en las que no faltarán las sorpresas, y el día 29, en agradecimiento a los artistas y a los simpatizantes que siempre han mostrado su apoyo, se organizará un evento, también privado, especialmente dedicado a ellos.

En ambos actos, en los que están trabajando mucho Lluc y Patricia, y también Dani Aviero, este en la parte audiovisual, la entrada será, como hemos dicho, por rigurosa invitación.