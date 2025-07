Maite Casademunt: «En pasarela he tenido que demostrar más que otros»

Lola Casademunt (1921-2024) fundó su firma de moda en 1981. Hoy su hija menor, Maite Casademunt, directora creativa y presidenta de la empresa familiar, visita Mallorca con motivo de la apertura de un nuevo establecimiento en el centro de Palma. Con un centenar de tiendas en España y más de quince corners en El Corte Inglés, la marca experimenta un auge de expansión nacional y también internacional en países como Francia, Portugal, Grecia y Arabia Saudí.

La presidenta de 'Lola Casademunt' posa en el nuevo local de la marca ubicado en Paseo del Borne, 12.

En los últimos años, la expansión de Lola Casademunt ha sido notable, ¿en qué países ha tenido mejor acogida?

—En Europa funciona muy bien: Italia, Francia, Bélgica, Portugal... Llama la atención Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudí. Pero cuando se trata de moda no existe cultura ni religión. Somos una empresa muy viva y, a parte de tener un plan, dejamos que las oportunidades lleguen.

¿Es Mallorca un buen destino para las firmas de moda?

—La Isla siempre me ha encantado. Es un emplazamiento vacacional con gente de nivel, con clase. Mallorca es place to be y tenemos que estar aquí. Esta es una ubicación premium con los clientes que nosotros buscamos.

¿El reciente fallecimiento de su madre hace que la tenga más presente a la hora de diseñar? ¿La echa de menos?

—A mi madre la llevo muy dentro (emocionada) y pienso mucho en lo que diría ella. Han sido muchos años trabajando juntas. Creo que ella estaría muy orgullosa del rumbo que está tomando la empresa. Siempre digo: «Mamá te voy a hacer famosa» y realmente creo que lo estoy consiguiendo.

¿Ha sido difícil ser hija de la reputada diseñadora Lola Casademunt?

—En parte sí. Mi madre empezó con el complemento y yo implementé con la moda. Conseguir desfilar en pasarela me ha costado más que a otros diseñadores por llevar el apellido Casademunt. He tenido que demostrar más que otros. Ha sido todo un máster del aprendizaje y crecimiento personal.

¿Cuando diseña, para quien lo hace?

—Para mujeres reales, auténticas y luchadoras. Personas inquietas y rebeldes que buscan algo más, algo especial.

Sus tres hijos comparten la misma pasión que usted, ¿le gustaría que continuaran con el legado familiar?

—Me encantaría. No han conocido otra cosa. Mis hijos Álex y Julia ya están en la empresa, así que ya comienza a ser una realidad. Y Natalia todavía está estudiando.

¿Cómo son las mujeres Casademunt?

—Son mujeres aventureras, «disfrutonas», apasionadas... Pero también luchadoras, trabajadoras y tenaces.

¿Ha repercutido en el negocio o en la forma de trabajar las prendas el impacto del fast fashion o moda rápida?

—Ha perjudicado al sector y han desaparecido muchas marcas. El planeta está invadido de productos basura. Pero creo que está cambiando la mentalidad: la gente valora la durabilidad. Yo siempre pongo el foco en crear piezas especiales. O generamos una ilusión en el mercado o desaparecemos.

¿Cómo se presenta el futuro de la marca?

—Estamos en un momento buenísimo. Es cierto que mundialmente vivimos una etapa de incertidumbre. Tengo la sensación de que el consumo está parado. Sobrevivirán las marcas que aporten valor al mercado.