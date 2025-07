Mascotas al fresco: pautas para protegerlas de las altas temperaturas

El calor se hace notar y cuesta combatirlo, si los humanos ya sufren estas altas y peligrosas temperaturas las mascotas son más susceptibles de padecer sus negativos efectos. Perros y gatos son muy sensibles a este ambiente sofocante y sobre todo los canes, porque al no disponer de glándulas sudoríparas repartidas por el cuerpo, solo pueden regular la temperatura mediante los jadeos, y eliminar el sudor a través de las almohadillas de sus patas, proceso que de por sí es lento. Si su temperatura corporal aumenta considerablemente, puedan verse afectados por un golpe de calor, con consecuencias irreversibles en 1 de cada 3 casos.

Ante la situación actual de calor extremo la veterinaria Ana Sancha, vicesecretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears y directora técnica de la clínica veterinaria del Port de Pollença Moixica Mivet, explica como detectar los síntomas y hace hincapié en la prevención. Expone que «si sacamos a la calle al animal con temperaturas de más de 30 grados el intercambio de temperatura que se produce no puede eliminarlo, llegando a ser superior a la suya. Cualquier ejercicio o movimiento también produce un aumento que no puede eliminar. No tienen los mecanismos adecuados para aguantar temperaturas tan extremas».

Joana Pol,Sandra Martí, Ana Sancha, con Clotilde, y Bárbara Aragón en la clínica veterinaria Moixica.

Remarca que lo principal ante el calor sofocante es la prevención: «Los animales se han de sacar a primera hora de la mañana y a la última de la tarde, cuando las temperaturas bajan. Llevarlos a la playa a una hora prudente también es una buena opción porque se refrescan» y añade que «siempre tengan acceso a agua fría, a la sombra y a lugares que estén frescos y evitar el ejercicio, sobre todo en las horas más críticas. A los perros es bueno bañarlos en el mar y en la piscina, a los gatos hay que refrescarlos con paños frescos».

Roberto Cubero con Sake, que se refresca con aire fresquito y agua.

En cuanto a la alimentación apunta que «ellos mismos ya comen menos, todo debe hacerse cuando las temperaturas bajan porque ellos asimilan mejor los alimentos y tienen más apetito. También recomiendo, poner hielo para mantener su agua fresca, o fabricar politos, hay unos productos que son vitaminas liquidas que en lugar de comer tanto les pueden aportar más».

Además, es partidaria de cortarles el pelo «es bueno para combatir las altas temperaturas y hay que dejarlo en una medida adecuada para prevenir las alergias». También debemos controlar el uso de los aires acondicionados «no hay que crear una ambiente muy frío que cause cambios radicales del ambiente».

Sky opta por un doble disfrute, al comer un sabroso helado y refrescarse a la vez.

Advierte que en ocasiones «nosotros mismos propiciamos estas situaciones de calor crítico elevando su temperatura con malas prácticas que hay que evitar». Es categórica en que «no hay que dejar nunca a las mascotas en el coche, ya que su aguante en esa situación serían de unos 15 o 20 minutos, les afecta muy rápido dentro del vehículo».

Clotilde disfruta de su hamaca de agua y refresca sus patitas bajo la mirada de Mariangeles.

Y si el calor empieza a afectar al animal ¿Cómo lo detectamos?: «El animal está intranquilo, aumenta el jadeo para intentar eliminar de forma desesperada el aumento de calor, hay una agitación en su cuerpo, está con ansiedad, empieza a salivar, busca sombra, busca salir de esta situación de forma desesperada, las mucosas o la lengua están más rojas, tiene vómitos y diarrea, el calor empieza a degradar las proteínas, le afecta a todo el metabolismo y llega un momento en que el cuerpo colapsa, pero para llegar a este punto las temperaturas ya han de ser muy extremas».

Fiorella en el lugar más fresco de su casa marcado con una ‘rodaja de sandía’.

Si el animal padece un golpe de calor «lo primero de todo hay que tener en cuenta que esto es una urgencia, hay que llevarlo enseguida a un veterinario, mientras tanto hay que darles agua y refrescarlo con paños húmedos, nunca hay que tirarlo a la piscina de golpe o darle un manguerazo, ya que podría provocarle un shock térmico. Es una urgencia muy grave, el margen que tenemos de reacción es muy corto, unos 10 o 15 minutos».

Lana equipada y preparada para practicar paddle surf.

Aunque perros y gatos padecen los efectos del calor por igual «los felinos se autorregulan más, si tienen calor se pasan el día descansando y a la sombra, pero a los perros los sacamos a pasear, los dejamos en una finca sin sombra, nosotros que provocamos la situación de peligro».

Miquel Cabot y Margalida Llompart con Envit.

Las razas de perros más expuestas son «las braquicefálicas que por su complexión anatómica tiene más dificultad para respirar, colapsan más deprisa al no poder intercambiar bien la temperatura». Y también las razas de perros acostumbradas al frío «tienen pelajes que no es verdad como se dice que les protege del frío y del calor, aquí sufren una calor brutal». Ana hace mucho énfasis en la prevención ya que estos meses son los más críticos y «es muy difícil rectificar un golpe de calor es muy grave se produce una hipertermia y puede llegar a ser letal».

Marina Massanet mojando a Xispa en su exclusiva piscina.

Estrategias gatunas y perrunas

Ante este caluroso panorama las mascotas se refrescan y combaten el calor con distintas estrategias. Los hay que optan por el mar y la piscina, como Lana a la que le encanta practicar deportes estivales; Clotide que es más de colchoneta o Xispa que disfruta del uso de un exclusivo spa. Fiorella busca sitios frescos que marca con su ‘alfombrilla-sandía’. Sky cambió Ucrania por Mallorca y le gusta tomar un buen helado para combatir el calor. Sake es un enamorado del aire fresco y beber mucha agua. Envit se ponen panza arriba para reclamar que le enfríen el salón.

Yoda, Pusi y Memi refrescándose.

Y a Pusi, Yoda y Memi, el trío de felinos de Ana Sancha les chiflan los polos que les prepara y buscan los lugares más frescos de su hogar, incluso debajo de los muebles.