Hoy, más basuras, maceta en lugar de una farola rota...

Hace unos días os comenté que a quién corresponda, ¡por fin!, resolvió una ilegalidad, que no es otra que podar las ramas que tapaban una señal de dirección prohibida, señal que reclama la atención del conductor para que no pase, pues se puede encontrar con otros coches, bicis, motos o patinetes que vienen en dirección contraria, y además confiados. ¡Por fin!, ya digo, y gracias a que esa negligencia la denunciamos en estas páginas, el problema ha quedado resuelto. Y a partir de ahora, a ver qué pasa. Es decir, ver si se mantiene la señal a la vista o si vuelven a crecer las ramas y la cubren. Por eso, estaremos al tanto. ¡Ah!, dicha dirección prohibida es calle Sertori, frente al número 12, de Can Pastilla.

Pues ya que vas...

¿Y recordáis que otras veces hemos comentado que denunciamos un caso, van y lo arreglan, pero dejan sin arreglar otros similares que hay alrededor, a escasos metros...? Pues bien, podaron el árbol dejando la señal a la vista, sin embargo, a pocos metros de ambos, se amontonan las basuras... Que seguramente vieron los que fueron a podar el árbol. Basuras que si están ahí es porque en muchos metros a la redonda no hay ningún contenedor, por lo que, a quién corresponda, que coloque uno, o dos, o los que sean necesarios… Aunque solo sea por esa pretendida Palma 2031… O por dejar bien al alcalde cuando en su discurso de la Festa de l’Estendard defendió «un projecte de Ciutat marcat per la Seguretat, la neteja i el medi ambient».

No estaría de más poner un contenedor, de lo contrario pasa lo que veis.

Maceta aparcada en la calle

¿Y qué me dicen de la maceta que han colocado en la calle Santa Catalina de Siena, en lugar de la farolas que había, a la que alguien, o algo, la rompió y que fue sustituida por otra? Porque el problema no es solo que se sustituya una farola por una maceta con plantas, sino que además han dejado al descubierto los cables eléctricos de aquella, y encima la maceta con plantas se rompa, y que sea sustituida por la que hay ahora. A la rota, la han dejado enfrente, en el aparcamiento de motos, apoyada en la pared… Y esta ahí desde hace un par de semanas, y… Pues que no lo entendemos. Sí, somos un coñazo, de acuerdo… Pero, a quién corresponda que nos explique por qué se sustituye una farola por una maceta, y encima, cuando esta se rompe, en vez de colocar una farola, se sustituye por otra maceta, dejando la rota tirada en plena calle. No sé si aún sigue, pero anteayer estaban las dos macetas, una sobre la acera, pero tan mal puesta que los cables de la farola que había antes en su lugar, quedan a la vista, y como son cables eléctricos, ¡quién sabe!, y la otra, la rota, enfrente, junto a la moto…

Los cables, a la vista. ¿Es lógico?

Peor, imposible

No es que queramos mosquear al personal de Cort sacando a colación, casi a diario, problemas que afectan al ciudadano de a pie, ese que paga impuestos para que los servicios de la ciudad mejoren. Por todo eso, si no lo hacemos, defraudamos al ciudadano que nos informa de lo que está mal fin de que a quién corresponda lo mejore. Que sí, que también hacen cosas bien hechas, pero es que su obligación es hacerlas, pues para ello se presentaron a las elecciones, prometiendo esas mejoras. Por tanto, que mejoren algo no es ningún mérito, sino una obligación.

Dicho lo cual, os muestro el estado de una acera del parque de Can Palou (Nou Llevant), a la altura de Carrer Façana, 11. La foto nos la envía un lector, harto de ver que en vez de mejorar el estado del pavimento, empeora a diario, lo cual es lógico, ya que lo que no se arregla tiende a empeorar. Y lo peor es que es una acera muy transitada, pero que está así...

Entonces, nos preguntamos: ¿Nos harán creen que Cort no está informado de su estado a través de la policía local, servicios de Emaya, coordinadores de zona, etc.? Porque más a la vista no puede estar. Y lo peor, que está así desde hace tiempo. Así que... ¿Qué hacemos? Porque ya no hay excusa. La acera está más que denunciada -la imagen habla por si sola- y encima localizada.... Pues a ver cuando tardan en resolver esta cuestión.