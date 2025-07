Menos mirar hacia la 'Palma 2031' y más hacer por mejorar la 'Palma 2025'

Palma 2031 como referente de la Cultura es algo en lo que piensa a diario el senyor batle, lo cual nos parece bien. Pero Cultura no es solo arte, museos, bibliotecas, exposiciones y saraos varios, sino que es, además de todo eso, sentirse bien en la ciudad en la que uno vive. Y sí, su gobierno ha hecho cosas buenas, sobre todo en cuanto a macroproyectos se refiere, pero, ¿y en lo otro?

Porque, mirad, en nuestra modesta opinión, una ciudad culta es la que tiene orden, es una ciudad limpia, que tiene aceras y calles en buen estado, paredes sin pintar, policía visible, tanto en el centro como en las barriadas más alejadas… Sí, qué duda cabe que a veces los ciudadanos no cooperamos, pero es que los políticos, poco o nada hacen para que lo hagamos. Y no lo hacen porque, como no salen de sus despachos no se enteran de lo que pasa en la calle.

¿Os pongo algunos ejemplos?

A tener en cuenta

Uno, la pasada semana denunciamos que en la calle Sertori de Can Pastilla, las ramas de un árbol cubrían casi por completo una señal de dirección prohibida, lo cual se traducía en que el conductor como no la ve, se puede meter en ella y se encontrarse con otro vehículo de frente. Y esa señal estaba así desde hacía semanas, hasta que lo denunciamos, que entonces sí, mandaron a los jardineros a podar el árbol. ¿Se imagina si hay un accidente por no ver la señal? ¿Quién se responsabiliza en ese caso?

Dos, el pasado jueves, pasando por Gelabert de Centellas, nos encontramos con que un bolardo, se ve que atropellado por un vehículo, había sido arrancado del asfalto quedando tirado sobre la acera, frente al boquete que había dejado donde estaba. Pensé que el viernes lo habrían arreglado, pero no, el lunes seguí igual.

Tres, en la calle Santa Catalina de Siena sigue el espacio de la farola arrancada ocupado por una maceta, con la particularidad, además, de que los cables están a la vista. Vamos, que los puede pisar cualquiera. ¿Y qué hacemos…? Pues ya se lo contaré dentro de dos o tres días en que vuelva a pasar por allí.

Cuatro, la calle General Ricardo Ortega sigue en obras. ¡Y lo que te rondaré morena!, pues estamos hablando de una obra de envergadura, que una vez terminada favorecerá la estética de la calle y alegrará a los vecinos. Mientras tanto, han quitado todos los contenedores que había en ella. Normal. Porque si hay obra de cierta envergadura, estos molestan, pero… ¿Qué pasa?

Las consecuencias

Pues que a falta de contenedores, algunos vecinos dejan las bolsas de la basura y demás objetos sobre la acera. Sí, algunos son incívicos, pero es que en la viña del Señor hay de todo.

¿Y qué consecuencias tiene dicho incivismo? Pues que las basuras atraen, como la miel de aquel panal atraía a las moscas, cucarachas y ratas de las alcantarillas, algunas de las cuales se cuelan en las plantas bajas, lo que, susto desagradable aparte, suponen un problema para las personas que viven en ellas. ¿Solución al problema de suciedad, insalubridad, contagio, malos olores, etc., que es todo lo contrario de lo que pretende Palma 2031 como referente de la Cultura…? Pues, o colocar unos carteles, bien a la vista, indicando los puntos más cercanos en los que depositar las bolsas, mandar a un policía local o a un agente mediambiental de Emaya a que multe a las personas que depositen las bolsas en las aceras, como han puesto en la Plaça d’Espanya -cuatro policías, con dos coches, y a veces una o dos motos-, o en la Plaça de les Columnes-Nuredduna, a fin de que nadie circule con patinete y bici por ellas, cosa que han conseguido.

Pues bien, en General Ricardo Ortega, a nada que se corra la voz de que un policía vigila qué se hace con las bolsas de basura, o qué multa les cae a los que las dejan en el suelo, el panorama cambiará por completo. Y es que la policía, entre otras cosas, está para eso. Pero como el responsable de la policía tampoco patea la calle, pasa lo que pasa, lo cual tira por tierra parte del discurso del alcalde en la Festa de l’Estandart, donde señaló que la limpieza y la vigilancia eran, entre otras, dos de sus preocupaciones, y…

Pues que no escribimos por escribir, que no somos demagogos, sino que contamos las cosas tal y como son, todo porque los políticos no salen a la calle, por lo cual no se enteran de lo qué pasa en ella... Que es mucho más de lo que se imaginan. Por eso, salgan y verán que cuánto decimos es la verdad.

Carril bici de Blanquerna

¡Ah!, y una cosita más. Por Blanquerna se preguntan, respecto al peligroso carril bici que hay en dicha calle, y que termina en una acera, si habiendo dicho desde el Ajuntamente que lo iban a quitar, ahora dicen que no, vamos... Que dónde dije digo ahora digo Diego. ¿Es cierto eso? Porque cómo lo sea, les adelanto que el enfado puede ser monumental, sobre todo por lo de dónde dije digo, ahora digo Diego. Por mentirles, vamos...