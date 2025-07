Remolino de color

María Sybilla Sorondo (1963) es una de las diseñadoras más importantes del panorama nacional. Nacida en Nueva York, llegó a Madrid con siete años de la mano de su padre, diplomático argentino. Comenzó su carrera en París, como aprendiz del prestigioso diseñador francés Yves Saint Laurent y en la actualidad cuenta ya con más de cuatro décadas de experiencia en el sector. Para la diseñadora Mallorca es su refugio, dónde encuentra tiempo, silencio y libertad. De hecho, Sybilla posee una casa de estilo rústico en Son Rullan.

La diseñadora Sybilla instala su nueva tienda efímera en Mallorca.

Su nueva colección ¡COLORTERAPIA! trae de vuelta a Mallorca los diseños de la neoyorkina con una tienda efímera para todo tipo de mujeres, con ropa fresca y sorprendente pensada para dar fuerza y alegría. El pop-up, que ha sido inaugurado hoy a las 12 horas, se mantendrá hasta el próximo 9 de agosto en Espai Buit de plaça Drassana. Además, Sybilla también estrena su nueva línea de vestidos Art Dresses con la colaboración de la artista Elvira Amor. La colección recoge una serie de vestidos donde los estampados, inspirados en las pinturas de Amor, son los grandes protagonistas, con patrones elaborados y favorecedores que combinan lo mejor de la Moda con lo mejor del Arte. De hecho, la diseñadora espera continuar creando este tipo de proyectos con otros artistas: «Las colaboraciones son muy enriquecedoras y te llevan a explorar otros caminos».

Usted admite que sacar adelante un proyecto así en estos momentos es casi un milagro, ,¿Qué opina sobre la moda rápida que ahora está tan de moda? ¿Ha afectado el consumo desmedido de piezas textiles low cost en la evolución de la marca?

—En estos momentos puede que sea más difícil abrirse paso para una firma pequeña, sin gran financiación detrás y que trabaja de manera más artesanal, por la cantidad de oferta que hay. Pero por otro lado, creo que empieza a haber un efecto rebote. La gente busca cosas con alma, con una historia detrás, con calidad y cercanía. Las clientas son increíblemente fieles y entusiastas con el proyecto, que creo que, sienten un poco suyo... Se sostiene gracias a su apoyo. Ese es el milagro, junto con el equipo que hemos conseguido crear, para sacarlo adelante.

La gran novedad de esta colección son los bolsos artesanales y fabricados en piel. Los movimientos activistas en contra del uso de piel de animal en la moda están en auge, ¿qué opina de estas corrientes?

—He hecho bastante investigación respecto a materiales alternativos. Hay cosas muy interesantes que estoy usando, como un material que viene del cactus, pero en general requieren utilizar bases plásticas y muchos químicos. Por el momento priorizo cueros naturales, tratados con curtidos naturales no tóxicos, pero no me cierro a otros materiales.

Siempre ha querido profundizar en el arte de la colorimetría y lo que los colores transmiten a cada persona. Pero, ¿qué le transmite cada color de está colección a usted?

—No es tanto el color como el tono o la intensidad. No transmite lo mismo un azul eléctrico que un azul pálido, un amarillo dorado que un amarillo limón. Luego está el juego de contrastes, un verde combinado con rosa, no es igual que combinado con azul marino… Como en un concierto o en la cocina, son todo matices con los que podemos jugar. No provoca el mismo efecto vestirte de rojo si estás cansada que si estás enfadada, vestirte de azul si estás triste o si estás ansioso. En unos casos te ayuda, en otros te juega una mala pasada. Es siempre algo muy individual.

Uno de los tres diseños de ‘Art Dresses’ en colaboración con la pintora Elvira Amor.

¿En que consistió el proceso de investigación para la elaboración de los diseños?

—La puedes llamar investigación o la puedes llamar juego. El proceso de buscar y combinar distintas formas entre sí, probando en distintos cuerpos, persiguiendo una idea a contrarreloj… La otra parte es más técnica, buscando solucionar desafíos, ajustar el patronaje, probar distintos métodos de confección. Todo el proceso es muy complejo y, en nuestro caso, muy largo. Eso es también lo que hace este trabajo excitante…

¿De qué manera la ha inspirado Mallorca para ¡COLORTERAPIA!?

—En todo y en nada. No creo que tenga más influencia que Nueva York o Madrid, donde me encuentro trabajando a menudo y los colores son aliados. En el día a día en Mallorca quizás sale mi lado más juguetón y sensual, me asilvestro cuando estoy aquí. Creo que algo de esto también se pega a la ropa que estoy creando.

¿Es difícil encontrar personal cualificado para esta profesión?

—Sí, muy difícil. Urge crear una escuela de profesionales de alto nivel. Hay mucho conocimiento artesanal que se está perdiendo en muchas profesiones, es algo que me preocupa y en lo que me involucro lo que puedo para encontrar soluciones.

Habla de ser coherente entre lo que usted deseaba vestir y lo que como diseñadora aspiraba a crear, ¿cree que lo ha conseguido?

—En eso ando. La diseñadora y la mujer a veces trabajan en cosas muy distintas en la colección, pero las mejores prendas suelen ser las que satisfacen a las dos.

Sus diseños evocan sutileza, libertad, elegancia, ¿es esto lo que la moda significa para usted?

—Es lo que quisiera transmitir ahora, en estos momentos confusos, duros y feos. Emoción, dulzura, serenidad… No puedo arreglar el mundo a base de ropa, pero quizás pueda llegar a abrazar a alguien a través de un vestido, esa es la intención…