Jimmy muy descontento con los organizadores de la fiesta de sa Feixina

Jaime Horrach, Jimmy, actor –con carné de actor del Sindicato Vertical de entonces, por el que pagaba 1.100 pesetas al año– y transformista en los tiempos de Franco y en los actuales, hasta hace pocas semanas, pues se retiró recientemente con un espectáculo que tuvo lugar en el Teatre Mar i Terra, está muy enfadado con Podemos, los organizadores del evento celebrado el pasado fin de semana en sa Feixina. La intención era llenar este parque de «rojas y maricones» para celebrar un festival, con música y actos frente al monumento del Baleares, y en el que participarían, según anunció el responsable de Cultura del citado partido, Víctor Conejo, una serie de personas, entre ellas Jaime Horrach, Jimmy, histórico transformista de Mallorca, además de la eurodiputada Irene Montero.

Molesto

«Y estoy indignado con la organización –nos dijo Jimmy– porque a mí solo se me habló de participar en una mesa redonda, en la que se iba a tratar el Orgullo Gay, en el que participé en los primeros años, tanto en Palma como en Madrid. Pero en ningún momento me hablaron para nada de sa Feixina, ni de actos en contra del monumento, ni de ‘maricones ni rojas’. Solo, repito, de una mesa redonda. Y te diré más: yo les comenté que no sabía si podría asistir, pues durante la pasada semana tenía una serie de visitas médicas, por las cuales, al final, no pude hacer acto de presencia a dicha mesa redonda, que por lo que he visto no fue tal, sino un acto contra el fascismo y el monumento al Baleares, lo cual, pienso, que 86 años después de la Guerra Civil, es absurdo seguir escarbando. Porque puestos a echar mano de la memoria histórica que propuso Zapatero, ¿por qué no se revisa la de ambos bandos? Porque tanto el uno como el otro tienen mucha memoria histórica, muchos cadáveres y violaciones».

«Soy gay, pero no fascista» Porque, como digo –prosigue en su relato–, puede que sea gay, que lo soy, pero no fascista, sino un demócrata que, sabiendo lo que pasó cuatro décadas atrás, seguir hablando de ello no es solo mantener las heridas abiertas, sino profundizar en ellas. Además, quiero decir otra cosa: han sido muchas las veces que han pretendido tirar el monumento de sa Feixina, del que soy un gran defensor, ya que en un momento determinado, como hicieron también muchos palmesanos, mi abuelo apartó una cantidad de dinero, no muy grande, para su construcción. Monumento que han pretendido derribar, y lo que ha hecho es que unos y otros hayamos entrado en pleitos, que siempre hemos ganado quienes estamos a favor de que siga en pie, entre otras cosas porque embellece al parque. Pero, volviendo al acto: Jimmy, dice que viendo lo que vio en el diario, «que no fue otra cosa que verme en un programa, de cuyo contenido no me habían hablado, llamé a Víctor Conejo pidiéndole una rectificación, contestándome que sí, que la harían, pero que no han hecho, lo cual significa que son unos manipuladores».

¡Oído!

El pasado 18 de los corrientes, Fulgencio Coll, vicepresidente de Vox de Baleares, cumplió años, y lo celebró con su familia en el restaurante La cocina china, atendidos por Cristina. Tras la cena, tuvo lugar la celebración que la hizo soplando las velas de la tarta, porque la otra tarta era de bengalas. Por eso, desde aquí, vaya nuestra felicitación a uno de los militares más brillantes, creador de la UME, entre otros muchos logros, y hoy concejal del Ajuntament de Palma elegido por un elevadísimo número de votos –el más alto de los de las listas de Vox en España–. Además de no cobrar ni un céntimo como concejal, es muy activo en su trabajo, va a los lugares a informarse de lo que ocurre y habla con la gente que tiene algún problema. Y lo digo con conocimiento de causa, pues del Ajuntament de Palma es el que más callejea, y también porque hemos preguntado a afiliados y simpatizantes, y todos están con él. Al margen de lo dicho, Fulgencio Coll podría verse afectado por los cambios que el recién nombrado presidente de Vox-Baleares, Gabriel Le Senne, dicen que podría llevar a cabo, remodelaciones que si le afectan en algo será un error llevarlas a cabo. Por lo dicho. Porque siempre está ahí, por lo dialogante y cercano que es, por ser el primero en llegar y el último en marcharse. Por ello, relegarlo sería una equivocación. Si no, pregunten a los afiliados y simpatizantes del partido, o lo que es lo mismo, a los votantes de Vox, lo que significaría para ellos que Fulgencio se viera desplazado por esos cambios que se dice en los mentideros que Le Senne podría llevar a cabo.

Fulgencio Coll, en la foto con Cristina, de La cocina china, celebró su cumpleaños.

Va tomando cuerpo

Estuve el sábado con Francesca Busquets, bailarina del Mikhailowsky de San Petersburgo, y organizadora del evento Gala Dansa Ballarins Mallorquins, a celebrar el próximo 12 de agosto en el Castell de Bellver. Y estuve con ella en la radio-bar de Manolo, en el Cristal, donde, entre otras cosas, comentó que de las cerca de 500 localidades puestas a la venta, quedan unas 70, pero que pueden volar esta misma semana.

Francesca estuvo en la radio de Manolo.

Así que, espabílense. Por lo demás, todo va tomando cuerpo, y pronto estarán en Mallorca los bailarines para ensayar y tenerlo todo dispuesto para lo que será una noche maravillosa.