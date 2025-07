La lucha de Marga Crespí tras ser desheredada: «He impugnado el testamento por mi hijo, sólo quiero justicia»

La relación entre Marga Crespí y su padre no era tan idílica como podría pensarse desde fuera. La que fuera campeona mundial, europea y medallista olímpica -bronce en Londres 2012- de natación sincronizada, ahora artística, pareció reorientar esa situación con el nacimiento de su hijo, dejando atrás un pasado reciente de denuncias por malos tratos psicológicos contra ella, e incluso su hermano y su madre, con la que había roto su relación tiempo atrás y se reencontró hace unas semanas en Palma, donde la exdeportista visitó a sus más allegados, además de la piscina a la que da nombre en Son Ferriol y a las jóvenes de su club de toda la vida, el Mediterránea.

Meses atrás, su padre falleció, pero no imaginaba Marga que todavía le quedaba alguna sorpresa poco agradable que descubrir. Y esta fue saber que Guillem (su progenitor) les había desheredado tanto a ella como a su hermano, un gesto que podían imaginarse, pero que realmente no esperaban y que a les ha sentado mal, aunque en el caso de la exdeportista de élite, peleará por la legítima que ella no ha podido recibir por voluntad de su progenitor, pero que espera que su hijo, Leo, pueda percibir. «En el testamento, dejó por escrito que nos desheredaba de la parte legítima por el Código Civil», aseguraba Marga desde Los Ángeles, poco después de contar su historia en el programa Y ahora Sonsoles.

«He impugnado el testamento por mi hijo. A él no le han saltado, se han olvidado de desheredarle, y le corresponde mi parte de la legítima. Al menos, que el abuelo le deje un dinero para pagarse los estudios dentro de unos años», refiere Marga Crespí, que está a la espera de juicio, aunque tiene claro que «a él le corresponde. Yo no quiero nada, sólo lo que le toca a mi hijo, a su nieto. Sólo quiero justicia», apostilla, recordando unas palabras previas: «Antes de irse, me dejó claras dos cosas: que no estaría en su herencia y que se volvía a casar», proseguía la laureada exnadadora palmesana.

Recuerda que su padre llegó a casarse hasta en siete ocasiones, siendo la última poco antes de fallecer, hace menos de un año. Una relación con la viuda oficial que no resulta fácil, siendo el deseo de Marga Crespí y el resto de su familia «que esto se acabe cuanto antes. Han sido muchos años de sufrimiento, de aguantar cosas que no debería, de hacerme muchas preguntas, como por qué me había tocado un padre así...», decía, a la par que lamentaba que su progenitor «no supo disfrutar lo que tenía. A mi padre se le fue la vida de las manos, amenazó a todas sus mujeres», confesaba.

Pese a que desheredó a sus dos hijos, con Marga la relación vivió un periodo de tregua posterior a las denuncias públicas de malos tratos contra ella, su madre y su hermano, con el nacimiento del pequeño Leo como argumento para acercarse de nuevo, aunque las heridas seguían abiertas. «Él sabía que no nos podía recuperar, nunca supo pedir perdón y todas sus decisiones fueron malas. Arrastramos muchos años de sufrimiento y, al final, al menos, pudo conocer a su nieto», recuerda. El último viaje a Mallorca fue para intentar cerrar este asunto, con abogados, notarios y demás, «porque pensamos que él lo hizo a propósito, sabía que todo esto iba a enredar y era lo que quería, pero nosotros lo íbamos a pelear», sin tener argumentos o motivos para desheredarla.

Pasado

Crespí aseguraba en 2018, a través de varias publicaciones en la red social X (antes Twitter) que su padre le amenazó en varias ocasiones con echarla de casa cuando sólo era una adolescente, «como ya lo hizo con mi madre y mi hermano», apuntaba. Fue entonces cuando le ofrecieron ir a Barcelona para entrenar con el equipo nacional de sincronizada. No lo pensó dos veces, se abría una puerta para ella. «Cogí esa oportunidad. Y no la dejé escapar». Reconocía que dentro del agua todo se olvidaba.

Recuerda de aquella época que su padre, ya fallecido, «se empezó a poner en mi contra, no podía controlar mis cuentas bancarias y no podía hacer lo que le daba la gana con mi dinero», apostillaba Marga Crespí, que en agosto cumplirá 35 años y sigue vinculada al mundo del deporte, además de ser una persona muy activa en las redes sociales.