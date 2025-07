«Un enfermo terminal me dijo que quería que le organizara un funeral estando vivo y así pudo despedirse de sus amigos y estos de él»

De un tiempo a esta parte los funerales no religiosos van evolucionando, sobre todo en cuanto a su estética. Lo digo porque en un programa de la tele, no solo se anunciaba que una señora había pedido a la familia que le hicieran un funeral al estilo vikingo, sino que la sobrina-nieta de aquella, estuvo hablando de que, llegando el día, su cadáver fuera expuesto en un ataúd dentro de un barco vikingo, hecho exprofeso, naturalmente, ataúd, cadáver y barco que serían pasto de las llamas. Y es que, por lo visto, la estética de estos funerales va evolucionando.

Por eso contactamos con Glynis German, británica, residente en Mallorca desde hace bastantes años, de profesión celebrante de nacimientos, bodas, y funerales, e introductora en la Isla de los denominados Cafés de muerte o Death Café, que sigue celebrado desde hace unos diez años en Inca y Binissalem, una vez al mes, Deià, dos al mes y en breves fechas, a nada que encuentre el sitio adecuado, en Palma. Dichos Death Café tiene lugar en un bar, reunidos en torno a una taza de café, «hablando sobre la vida -dice Glynis-, del duelo, de cosas de después de la muerte, de papeleo, últimas voluntades, ceremonias…».

-¿Parece un poco macabro tomar un café hablando de la muerte? ¿No sale la gente un poquitín cuando menos asombrada?

-Todo lo contrario. Salen mejor de como entraron, empoderados y felices. A petición de los sanitarios, hemos hecho esas reuniones en los Centros de Salud de Santa Ponça y Marratxí, y todos encantados. Y pronto los vamos a hacer en hospital Joan March

-Es cierto que a raíz de uno de estos Café de muerte, una persona le solicitó que le hiciera un funeral al que él asistiera…

-Pues sí, esa persona, enfermo terminal, me dijo que quería que le organizara un funeral estando vivo. Era un persona vinculada al mundo del arte, por tanto la mayoría de los asistentes a los que invitó tenían que ver con este sector. En el transcurso de la ceremonia, ellos se despidieron de él y él de ellos. Fue muy bonito. Esta ceremonia es muy frecuente en el Reino Unido…

-Y en cuanto a lo de esa señora, la que ha pedido un funeral al estilo vikingo, ¿cómo lo ve?

-Bueno, si me lo pidiera… Porque para poder opinar tendría que hablar antes con ella, conocerla y saber por qué quiere un funeral al estilo vikingo. Desde luego, si me dijera que es porque está de moda, le diría que no se lo preparaba, como tampoco preparaba uno a alguien que me lo pidiera por el simple hecho de que lo ha visto en las redes sociales.

-Quiénes son sus clientes?

-A ser posible, personas que gozan de buena salud… Ahora estoy con una persona mayor, que está bien, y que me ha pedido que, llegado el momento, me encargue de su funeral. Para ello, le he preguntado que tipo de música le gustaría que sonara durante el mismo, a qué amigos suyos querría que invitara, quiénes serían los que le gustaría que hablaran durante la ceremonia… Sí, es cuestión de tenerlo todo previsto para que cuando llegue ese día no falte nada.

-¿Para después del funeral, le piden una cena o unas copas?

-Eso también es muy típico en el Reino Unido. Que tras el funeral, los amigos y familiares se reúnan a escuchar la música que a él, o ella, le agradaba, o para hablar de la persona que se ha ido picando algo y tomándose una copa. Es otra forma de seguir recordándole. No hace mucho, en Mallorca, organicé una ceremonia en el jardín de la casa de la persona fallecida, en el que se reunieron familiares y amigos, sin llorar, pero sí celebrando la vida que había tenido la persona que se había ido. Porque todos sabemos que mientras vivió, amó a la vida y a su gente. Pero una vez muerto… ¿Qué pasa después de la muerte? Porque nadie ha regresado de ella para contarlo. Por eso el funeral es para recordar la vida.

-A mí me gustaría que me enterraran tal cual soy -le digo-, si es en verano, con camiseta, pantalón corto y zapatillas…. Y si es invierno, jersey, pantalón vaquero y esas zapatillas, ¿Tendrían algún problema mis familiares por cómo estaría amortajado?

-Pienso que en absoluto. Pero en lo que sí puede que hubiera problemas es en el ataúd, pues tiene que estar homologado, de lo contrario no se acepta. Quiero decir que si, por ejemplo, pide un féretro de cartón, o hecho de rejilla… Pues me temo que no se lo permitirían. Por eso, pienso, en esa señora que quiere que la velen y la incineren en un féretro metido en un barco vikingo… Pues no sé si se lo permitirían. En Baleares, con lo de los ataúdes, lo tienen muy claro. Es lo mismo que por qué no se entierran los cuerpos en la tierra…

-¿Por qué no?

-Pues, realmente, no lo sé. Pero imagino que es por ordenanzas o leyes por lo que nos meten en cemento en forma de panteones y nichos alineados en una pared. O porque caben más en el cementerio de este modo, que enterrados en tierra. Pero… ¿No dicen que polvo somos y en polvo nos convertiremos…? Pues el polvo forma parte de la tierra… Por eso creo que hemos de ser nosotros los que pidamos ser enterrados en la tierra, que si lo hacemos, conseguiremos que las funerarias también cambien…

-¿Qué más podríamos añadir en torno a la muerte?

-Pues que en muchas ocasiones no sabemos llorar a nuestro muertos. Lo digo porque a veces vemos en la calle, a lo lejos, a una persona conocida o familiar, que acaba de perder a un ser querido. ¿Y qué hacemos…? Pues que para evitar hablar con ella del ser que nos ha dejado, cambiamos de acera o nos metemos por la primera bocacalle que encontramos para no encontrarnos. También, a veces, me pregunto que por qué cuando una persona se muere a su familiar más cercano, esposo o esposa, le dan dos días de permiso en el trabajo, mientras que si se casa le dan doce…

-Veo que queda mucho camino por recorrer en este aspecto.

-Pues sí, bastante. Por eso hay que disfrutar de la vida, pesando que cuando te mueras, la gente que te quiere se acordará de cómo has vivido. Porque, como he contado antes, nadie vuelve cuando se lo ha llevado la muerte, por tanto, no sabemos nada a partir de ese momento. Así que celebremos la vida, lo que has vivido…