Juan Campos, cinco décadas mezclando ritmos y nostalgia

Con la elegancia de quien ha visto pasar modas, estilos y generaciones desde detrás de los platos, Juan Campos, el legendario DJ mallorquín, celebra este 2025 sus cinco décadas en cabina. Y lo hace como mejor sabe: regalando música. Pero no se trata solo de una colección de canciones. Campos ha hilado una sesión de 38 temas cuidadosamente seleccionados, una auténtica travesía sonora por las décadas más bailadas del siglo XX, con el alma puesta en cada mezcla. El set, que se ha publicado en formato físico repartido en dos CD, está además en YouTube, para disfrutarse sin coste alguno, un acto de generosidad musical que ha cosechado más de 1.600 visualizaciones en solo dos días.

De esas escuchas, la mayoría han resonado en su querida Mallorca, aunque la mezcla ha cruzado fronteras hasta Colombia, Argentina, EEUU y varios rincones de Europa. Ya que lo que Campos propone no es una simple selección de canciones, sino un viaje emocional de dos horas y veinte minutos, un homenaje rítmico a una era dorada que muchos aún bailan en la memoria.

«Hay 38 canciones repartidas en dos discos con 19 temas cada uno», explica el DJ, con la sencillez de quien prefiere que hable la música. Y vaya si lo hace: Tina Charles con I love to love; Tavares con Heaven must be missing an angel y Village People con su incombustible YMCA desfilan entre beats y transiciones pulidas como espejos de bola, pero hay un tema que destaca: «La versión de Can’t take my eyes off you de Boys Town Gang me mata», confiesa Campos. Y basta escuchar ese momento en la sesión para entender por qué... pura emoción bailable, como una caricia con lentejuelas. El setlist es, en palabras de Campos, una oda al soul, al funk y al disco de los años 70, 80 y 90, una época en la que, asegura, ser DJ era otra cosa. «No tiene nada que ver con lo que hay ahora. Yo siempre reivindicaré la música, el ambiente y la forma de pasarlo bien de aquellas décadas», afirma con un punto de melancolía. Y aunque acepta invitaciones a fiestas con sonidos urbanos o latinos, deja claro «que yo pincharé mi rollo», ese que tantas pistas de baile ha hecho vibrar durante medio siglo.

Efímero

En tiempos en los que lo efímero manda y las playlists se consumen como snacks, la propuesta de Juan Campos es casi un acto de resistencia: una sesión larga, refrescante y cargada de historia; una historia que no se consume sino que se saborea. Y además, gratuita, disponible para el que tenga los oídos dispuestos y el corazón nostálgico. Quizá ese sea el verdadero regalo de Campos: más que una recopilación de canciones, un legado sonoro compartido sin pretensiones ni peajes. Porque, como él mismo demuestra, cuando la música se mezcla con amor, ni el paso del tiempo puede desenchufarla.