El turismo ‘influencer’, enamorado del Caló des Moro

Entre altos acantilados poblados de pinos y salpicado por grandes rocas se alza el Caló des Moro, uno de los enclaves más bonitos de Mallorca. La pequeña playa de agua cristalina está situada en el municipio de Santanyí, al sureste de la Isla. Y su encanto tampoco pasa desapercibido para los miles de turistas que cada día visitan el lugar. Con una capacidad estimada para 100 personas, llegó a congregar 4.000 visitantes diarios en 2024.

Miles de personas llegadas de los cinco continentes hacen cola para bajar las escaleras de acceso a Caló des Moro.

El acceso a la playa es uno de los más complicados de toda Mallorca. Para llegar, los visitantes deben ir preparados con agua para un trayecto de aproximadamente media hora a pie por carretera. Apenas a un kilómetro de distancia de la playa, el parking gratuito de tierra se abarrota de coches a medida que avanza el día. Aunque los más madrugadores tienen el privilegio de aparcar en las pocas plazas habilitadas del Carrer des Caló des Moro, a escasos metros de la cala. Bajando por unas escaleras bastante bien conservadas, turistas y locales acceden a Cala S’Almunia, una diminuta playa de roca vecina. A la derecha de ésta, un camino de tierra y arena perimetrado por vallas de madera —para proteger las plantas— conduce hasta la cala más viral de la Isla. El trayecto a pie tiene una duración media de escasos cinco minutos. En este punto, unos pocos escalones de roca nos separan de las cristalinas aguas del Mediterráneo. El barco es otra de las opciones más demandadas para acceder a Caló des Moro.

Pasadas las 10 de la mañana, encontrar un hueco es prácticamente imposible. Igual de difícil es entrar al agua sin rozarte con alguien. Aun así, esto no frena a los turistas, llegados de todo el mundo, a bañarse y hacerse varios selfies para compartir el momento. Así lo confirma una de los operarios de limpieza de la playa: «La mayoría de turistas solo bajan para tomarse fotos, aproximadamente pueden pasar por aquí 3.000 personas al día». Hace nueve años el Ajuntament de la localidad puso en funcionamiento el Servei de Municipal de Santanyí (SEMDESA), un equipo de tres operarios dedicado al desarrollo y a la limpieza del entorno natural. Que en ocaciones no es suficiente dada la gran cantidad de visitantes que recibe el enclave a raíz de selfies y posts en aplicaciones como Instagram y TikTok. Tanto en el camino de llegada como en la misma playa, numerosos residuos son depositados a la espera de ser retitados. Además, al ser una zona natural y de complicado acceso carece de los servicios básicos que puedan tener playas más céntricas, auqnue no es una situación que frene el constante goteo de visitas.

Una gran masa de basura descansa en el acceso a la cala más viral de Mallorca.

A Caló des Moro llega gente de todos los rincones del planeta: Corea, Albania, Francia, Venezuela, Alemania, Portugal, Reino Unido, etc. Pero también son muchos los turistas nacionales que la visitan, desde malagueños hasta valencianos, pasando por extremeños. Por otro lado, los residentes locales continúan disfrutando de la cala pese a la fuerte afluencia de personas soportada por el enclave estos últimos años. La pareja de palmesanos formada por Javi y Roksana ha visitado varias veces esta cala y admiten que la masificación ha aumentado en esta última visita. Uno de los grupos de amigas que se encontraban en la toalla afirman que repiten destino por el ambiente y la claridad del agua. No obstante, todos coinciden en que descubrieron la cala a través de las redes sociales. A golpe de selfie. De hecho, el ya matrimonio formado Grace Kim y Philip Yu comenta que Caló des Moro es uno de los destinos estrella de luna de miel en su país, Corea.

La pareja coreana de recién casados formada por Grace Kim y Philip Yu visita la Isla con motivo de su luna de miel.

Hasta hace pocos años, Caló des Moro era considerada una joya oculta, el secreto mejor guardado de los residentes en Mallorca. De hecho, su acceso ni siquiera estaba señalizado. Ahora, el simple hecho de extender una toalla en la arena se ha convertido en misión imposible. Con la llegada de las redes sociales, las ubicaciones se difunden con mayor facilidad, y más si quienes lo hacen son influencers con millones de seguidores.