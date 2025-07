Jason Statham disfruta de unas vacaciones de lujo en Mallorca junto a su familia

Jason Statham cambia las explosiones por el sonido del mar y los sets de rodaje por la tranquilidad del Mediterráneo. Un respiro merecido para uno de los duros más queridos del cine, que se suma a las grande estrellas de Hollywood que pasan unos días de vacaciones, este verano en Mallorca. El británico junto a su esposa, la tambien actriz y modelo, Rosie Huntington-Whiteley, y sus dos hijos navega por aguas del Mediterraneo y pasa unos días en la costa mallorquina, como indica en sus redes sociales.

A bordo del Blue Titanic, el actor y su familia han navegado por la Serra de Tramuntana, fondeando en calas y admirando la belleza de nuestra Isla desde el mar. La familia, alejada de los focos mediáticos, ha disfrutado de la tranquilidad. Jason muestra imágenes surcando las aguas con un foil surf y dando saltos, junto al mayor, Jack Oscar, de sus hijos, desde la embarcación. Tras unos días en Mallorca, llegados desde Formentera, el Blue Titanic puso rumbo a Italia, concretamente a la costa Amalfitana, donde prosiguen sus vacaciones estivales

Una vida de película

El actor de moda de las películas de acción muestra estar en plena forma física a sus 57 años de edad. Pese a su imagen de tipo duro, en la gran pantalla, hemos visto su parte más tierna y familiar, junto a su esposa Rosie Huntington-Whiteley su hijo Jack Oscar, nacido en 2017 e Isabella James, nacida en 2022.

Jason Statham ha construido una sólida carrera como uno de los rostros más reconocibles del cine de acción contemporáneo. Nacido en Shirebrook, Derbyshire (Reino Unido) en 1967, antes de ser actor fue saltador profesional y modelo. De ahí el gran estilo y precisión en cada uno de los saltos al agua desde lo más alto de la embarcación. Su irrupción en el cine llegó de la mano del director Guy Ritchie, quien lo fichó para Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), una cinta de culto del cine británico criminal. Una legión de cinéfilos se rinde a los trabajos cinematográficos de Statham, como pueden ser Mercenarios, Megalodón, Snatch. Cerdos y diamantes, The Transporter o algunos títulos de la saga Fast & Furious entre otras.

Con una carrera repleta de escenas de riesgo, persecuciones y peleas a puño limpio, no es de extrañar que Statham aproveche el verano para desconectar en compañía de su familia. Mallorca, con su combinación de lujo, belleza natural y privacidad, parece ser el destino ideal para que el actor recargue energías antes de sus próximos proyectos cinematográficos.

Por su parte, Rosie Huntington-Whitley destila belleza y elegancia. Destaca en el mundo de las pasarelas, pero también en la gran pantalla. Desde muy joven demostró interés y talento en el mundo de la moda. Ha trabajado para las firmas y marcas más importantes del sector téxtil y protagonizado importantes campañas publicitarias de cosméticos y productos de belleza. Alcanzó la fama internacional como modelo de Victoria’s Secret, en el año 2009. Junto a Jason Statham forma una de las parejas sentimentales más admiradas de Hollywood, tanto por su discreción como por su estilo de vida. En resumen, Rosie Huntington-Whitley es mucho más que una cara bonita: es una mujer con carisma, talento y determinación, que ha sabido reiventarse.

La presencia de estas celebridades, que se suma al ya numerosos famosos internacionales que ya han pasado sus vacaciones en Mallorca, demuestra el potencial y atractivo que tiene la Isla de cara al exterior.