El problema de Vangel lo pueden tener algunas familias | Una calle en la que no se respeta el ACIRE

La semana pasada, en un encuentro con Vangel Mackovski, el multiinstrumentista, me dijo: «Estoy muy preocupado por la salud y la vida de mi hijo, mi nuera y mi nieto».

17 años, día tras día

Y me lo dijo en torno a un café, en el bar Cristal, de Palma. Su rostro, en esta ocasión, emanaba mucha preocupación. Y motivos tenía para ello: «Desde hace 17 años hasta hoy, toda la familia, pero sobre todo mi hijo y mi nuera, están viviendo y pasando, día tras día, por un infierno, tratando con todo lo posible sacar a mi nieto del oscuro abismo de la droga. Lamentablemente, sin éxito. Todo por el simple hecho de que es mayor de edad -tiene 33 años, matiza-, por lo cual no se le puede obligar a ingresar en un centro de rehabilitación, ni tampoco a que se tome la medicación prescrita por los especialistas por su esquizofrenia, que se le desencadenó por el consumo de marihuana».

«No se deja ayudar»

Tras un breve alto en el relato, prosigue: «El hecho de vivir durante 17 años esclavizado de la droga, desde la marihuana hasta lo más fuerte y destructivo para su salud mental, le ha traído graves consecuencias, en especial en su carácter y su voluntad, ya totalmente destruida, con incapacidad de defenderse por sí mismo. El problema no sería tan grave si se dejara ayudar, pero todos los intentos por parte de la familia y de los especialistas para hacer algo para su bien, los rechaza radicalmente, viviendo tirado en la calle y expuesto a todo tipo de peligros para su vida. Ha ingresado en varios centros de rehabilitación, de los que ha salido casi instantáneamente. Únicamente en uno duró algo más de tiempo».

Cuenta Vangel que también lo llevaron a Bosnia, donde recibió buenos consejos, pero sin lograr el más mínimo éxito. «Y si todo este calvario les ha costado a mi hijo y mi nuera mucho dinero, mayor es el dolor y sufrimiento por el que están pasando al no ver buenos resultados».

Vangel podría pasarse mucho tiempo relatando detalles y episodios sumamente dramáticos, «pero eso no nos sirve para nada. Solo nos queda preguntarnos... ¿A quién dirigirnos? O, ¿a qué acogernos?, sabiendo que todos nos dan la misma respuesta: la ley lo ampara y no se le puede obligar a nada».

Sumamente preocupado

«Su caso no es el único, pues sabemos que hay muchas familias en España que se encuentran en situaciones similares a la nuestra -prosigue-, por lo que vemos la necesidad de que haya un órgano especializado para tomar medidas adecuadas y preventivas, debido a que vivir y convivir con un problema de tal envergadura, fácilmente puede llegar a ser peligroso para el entorno del enfermo».

Por último, Vangel reitera «que como padre, suegro y abuelo, estoy sumamente preocupado, y aún más recordando una terrible tragedia que vivimos con una sobrina mía, en Macedonia, cuyo marido, enfermo de esquizofrenia, mató brutalmente a la mujer de su hermano y luego se ahorcó. Así que, espero que haya alguien que me diga si vivir un infierno como vive mi hijo, mi nuera y toda la familia, es vivir… Y que me diga también ¿dónde está, o cuál es la solución? Que nuestras voces y las voces de tantas familias que se encuentran en situaciones similares lleguen a la autoridad que corresponde y que tenga en cuenta la necesidad de tomar urgentes medidas preventivas para la salud y la vida de estos enfermos y sus familias».

Pues ahí queda eso. Lo podría decir más alto, pero nunca tan claro como lo ha expuesto.

Con ACIRE... ¿Y qué?

La calle Estrella del Mar, de la Colònia de Sant Jordi, es una vía con ACIRE, señalizado en su entrada con discos y también en el suelo, todo bien a la vista. Pues bien, nos llaman los vecinos de dicha calle para contarnos esta vía se ha convertido en poco menos que en un polígono industrial, ya que a diario entran en ella camiones y furgonetas a descargar -como se puede ver en la foto-, sin hacer caso a las señales de que es una calle ACIRE, y sabiendo que tampoco hay cámaras a las que agarrarse para probar la infracción. Pero lo peor de todo es que dichos vecinos llaman a la policía para denunciar los hechos; les dice que irán, pero que nunca se presentan.

Desde la mañana a la noche

Aparte de que estos camiones ocupan también parte de las aceras, donde depositan las cajas y bolsas que luego distribuyen en comercios, al dejar los motores en marcha «nos tragamos toda la porquería que sueltan por sus tubos de escape», señalan los vecinos de la AAVV Estrella del Mar.

Molestos, añaden que «pagamos nuestros impuestos y tenemos de aguantar ruidos y humos, y más en una calle ACIRE, desde la mañana a la noche».

Pues así están las cosas. Coches cargando y descargando en una calle ACIRE de la Colònia de Sant Jordi, vecinos indignados por ello, que además denuncian el caso a quien corresponda, pero como si nada, pues.... Qué pena, ¿no?