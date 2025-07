Los veranos de los reyes Felipe y Letizia en Mallorca: de posar en Marivent a descubrir la isla

Los reyes Felipe VI y Letizia volverán este verano a Mallorca para disfrutar de sus tradicionales vacaciones estivales, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como cada año, la presencia de la familia real en la isla marca un punto de inflexión en el calendario veraniego mallorquín. La Casa Real ya ha confirmado que la recepción oficial a las autoridades baleares se celebrará el próximo 4 de agosto de 2025 en el Palacio de Marivent, residencia veraniega de la familia real durante su estancia en la isla. Este verano coincide con el undécimo aniversario del reinado de Felipe VI, quien fue proclamado rey en junio de 2014, convirtiéndose entonces en el monarca más joven de Europa con 46 años.

A sus 57 años, el aspecto físico del rey ha evolucionado notablemente y durante este periodo ha tenido que afrontar numerosos desafíos institucionales y familiares, consolidándose como una figura disciplinada y comprometida con sus responsabilidades, aunque quienes le conocen destacan también su cercanía y sentido del humor. La isla de Mallorca ha sido testigo privilegiado de esta evolución y de todos los acontecimientos que han marcado estos once años de reinado. A pesar de los diversos cambios, la familia real nunca ha renunciado a sus vacaciones en Mallorca, que se han convertido en una cita ineludible tanto para los monarcas como para sus hijas.

2014: El mismo año de su coronación, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en su posado habitual en el Palacio de Marivent. Ese verano, la visita especial en la isla fue a los jardines de Raixa, a las faldas de la Tramuntana, arrasada un año antes por el incendio forestal de 2013.

Las fotografías captadas durante estos veranos mallorquines constituyen un valioso documento gráfico que permite apreciar la transformación de la familia real española a lo largo de estos años. La relación de la Corona española con Mallorca se remonta a varias décadas atrás. Fue el rey Juan Carlos I quien instauró la tradición de pasar los veranos en la isla, convirtiendo el Palacio de Marivent en la residencia estival de la familia real. Felipe VI ha mantenido esta costumbre tras su proclamación como rey, reafirmando así el vínculo de la monarquía con las Islas Baleares.

Estas estancias veraniegas no son meramente vacaciones, sino que incluyen también actos oficiales y reuniones de trabajo. A lo largo de estos once años de reinado, las imágenes captadas durante los veranos mallorquines muestran la evolución no solo física sino también institucional de los monarcas. Desde aquellos primeros veranos como reyes en 2014, cuando la princesa Leonor apenas tenía 8 años y la infanta Sofía 7, hasta la actualidad, con Leonor ya cumplidos los 19 años y formándose militarmente, y Sofía con 18, las fotografías estivales reflejan el crecimiento de la familia y su adaptación a las nuevas responsabilidades.

2018: Ese fue quizá uno de los veranos más duros de los reyes en Mallorca. Por primera vez el escenario elegido para el posado oficial no fue el Palacio de Marivent. En su lugar, escogieron el patio principal del Palacio de la Almudaina, antigua residencia real. Se acababan de publicar las cintas de Corinna, enmarcadas en el «caso Villarejo» y finalmente Juan Carlos, en medio del escándalo, no acudió a la isla.

La agenda real en Mallorca suele combinar momentos de descanso privado con actos institucionales. Entre estos últimos destaca la tradicional recepción a las autoridades baleares y representantes de la sociedad civil que se celebra anualmente en Marivent, así como visitas a diferentes puntos de interés de la isla. También es habitual ver a la familia real disfrutando de actividades náuticas o recorriendo las calles del casco histórico de Palma, momentos que suelen captar gran atención mediática.

El primer verano de Felipe VI como rey, en 2014, estuvo marcado por la novedad y la expectación. Apenas un mes después de su proclamación, los nuevos monarcas llegaban a Mallorca en un momento de cambio institucional para la Corona. Aquellas primeras imágenes mostraban a un rey joven y entusiasta que iniciaba su reinado con el propósito de modernizar la institución. Desde entonces, cada verano ha ido reflejando las diferentes etapas y circunstancias que ha atravesado la monarquía española.

2020: Ni siquiera en plena pandemia de coronavirus los reyes faltaron a su cita estival mallorquina. Su visita pretendía infundir ánimos y esperanzas de una nueva normalidad. Eso sí, ese año con mascarillas y con la infanta Sofía con muletas.

Especialmente significativos fueron los veranos de 2018 y 2019, cuando la ausencia del rey emérito Juan Carlos I ya evidenciaba las tensiones familiares que posteriormente desembocarían en su marcha a Abu Dabi en 2020. El verano de 2020, marcado por la pandemia de COVID-19, supuso también un punto de inflexión, con una familia real que adaptó sus vacaciones a las circunstancias sanitarias y que apostó por promocionar el turismo nacional en un momento crítico para el sector.

Los veranos más recientes han estado caracterizados por una mayor presencia pública de la princesa Leonor, quien ha ido asumiendo progresivamente un papel más relevante como heredera al trono. Su formación militar, iniciada en 2023, y su creciente participación en actos oficiales han quedado también reflejadas en las imágenes estivales de estos últimos años, mostrando la preparación de la futura jefa del Estado para sus futuras responsabilidades.

2023: En su penúltima visita veraniega a la isla, los reyes visitaron los jardines de Alfàbia. También se dejaron ver por las calles del centro de Palma en un breve paseo. La Reina y sus hijas, además, visitaron por sorpresa la Granja Escola Llovent.

La estancia veraniega de los reyes en Mallorca tiene un impacto significativo tanto a nivel mediático como económico para la isla. La presencia de la familia real atrae la atención de medios nacionales e internacionales, convirtiendo a Mallorca en protagonista de la actualidad durante esas semanas. Este foco mediático supone una importante promoción turística para la isla balear, reforzando su imagen como destino de calidad. Además, los comercios y restaurantes de las zonas que frecuenta la familia real suelen experimentar un aumento de actividad durante esas fechas.

Las fotografías de los monarcas paseando por el casco antiguo de Palma o visitando mercados locales generan un efecto llamada para muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, que desean recorrer los mismos lugares que frecuentan los reyes. Por otro lado, la recepción oficial que se celebra cada verano en el Palacio de Marivent reúne a autoridades políticas, empresariales y representantes de la sociedad civil balear, constituyendo uno de los eventos sociales más destacados del verano en la isla. Este acto, además de su relevancia institucional, tiene también un importante valor simbólico, ya que reafirma la vinculación de la Corona con las Islas Baleares y su compromiso con la sociedad balear.