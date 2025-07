Celebrando que se van de vacaciones | Baccara nuevo | Aniversario del Artmadams

Días atrás, Antonio Seijas, exhotelero y, sin duda, el mejor embajador que puede tener Galicia en Mallorca, reunió a manteles a los miembros de la peña gastronómica Valle de Oro, en lo que denominó almuerzo de verano.

El evento, bajo el lema Nos vamos de vacaciones, tuvo lugar en el restaurante Toque, un negocio familiar, especializado en cocina belga, al frente del cual está Claude, titulado en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y en la de San Pol de Mar.



El menú

En cuanto al menú que encargó Antonio Seijas fue el siguiente. Para empezar, un aperitivo a base de croquetas de queso y tarrina de paté Ardenés, seguido de frito mallorquín de verduras de hinojo, gazpacho de tomate y fresas con sorbete de albahaca, Steak tartar al estilo belga, presa ibérica al vino tinto con puré de pasta y espinacas y crème brûlée, todo ello regado con Tinto de Voelos Cr DOC Rioja y Alabariño D.O. Rías Baixas. Y para terminar, café, orujo y digestivos.

La sobremesa fue prolongada, suponemos que para digerir bien el almuerzo.

De dos a una sola voz

Anteayer, Mayte Mateos, fundadora del dúo musical Baccara, afincada en Palma desde hace muchos años, estuvo en el Molí des Comte grabando un popurri a base de fragmentos de las canciones que dieron fama al dúo desde sus comienzos en 1977, temas como Yer sir I can boogie, Sorry I’m A Lady, The devil sent you Laredo, Parlez vous français, que, pese a los años transcurridos, siguen sonando a día de hoy, incluso algunos, como el Yes sir I can boogie, forman parte de bandas sonoras de películas, anuncios, e himnos de equipos de fútbol.

Mateos, el miércoles por la tarde, en el Molí des Comte, donde hizo la grabación.

Cambios

La acompañaron en la grabación, de unos tres minutos de duración -aunque ésta llevó su tiempo-, dos voces femeninas.

Almuerzo en que los del Valle de Oro celebraron que se van de vacaciones.

Dicho popurri servirá para relanzar a Baccara, con la particularidad de que ahora no serán dos voces femeninas las que lo formen en adelante, como ha ocurrido siempre. Mayte explica que «como se murió la persona que comenzó conmigo, y como la que formaba parte del dúo en los últimos años, Paloma, me dijo que lo dejaba, he decidido continuar sola, con dos voces femeninas acompañándome», dos voces que seguramente serán las que cantaron anteayer con ella.

Así, pues, Baccara retoma el camino. ¡Suerte!

Aniversario

El Hotel Artmadams es un ‘no parar’ en lo que a su parte artística se refiere, y más concretamente en cuanto a exposiciones. Y la próxima semana, lo seguirá siendo, en este caso con motivo de su aniversario.

Así, el pasado jueves, se inauguró en la Skylight la exposición itinerante Nostalgia. Colgaron sus obras cuatro artistas de Rumanía y una invitada especial, la mallorquina Marta Bermejo. Dicha muestra continuará por Madrid y otros países de la Comunidad Europea hasta llegar a Rumania. A la inauguración asistió el cónsul rumano, Alexandru Lazar, y contó con la actuación de la soprano Olga Shine.

Actos previstos

Eso, ya decimos, al margen de la que se avecina, que no es otra cosa que la conmemoración de los 25 años del hotel. Tendrá lugar el 25 de julio, y asistirán autoridades, empresarios y amigos, a los que se les ha enviado la invitación, por tanto, los no invitados absténganse de asistir. Habrá una segunda celebración, para más adelante, también por invitación, para artistas y simpatizantes del hotel.

Ahora dos problemas

Hace unas semanas colocaron sobre la acera que une Paseo de Mallorca con la calle Simó Ballester -calle de la Policía Nacional, por tanto una vía muy transitada- unas vallas, lo cual nos hizo pensar que, ¡por fin!, iban a arreglar el piso de ese tramo, puesto que las baldosas que lo forman se mueven y, por ende, provocan tropiezos a los viandantes que pasan por él.

Pues bien, han transcurrido bastantes días desde entonces, y ahora nos encontramos con dos problemas: con los ladrillos que se siguen moviendo y con dos vallas sobre la acera. ¡En fin, hay cosas que no cambian!