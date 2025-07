David Cardona: El niño prodigio del rock mallorquín que impresionó a los Mojinos Escozíos

El sábado pasado Mojinos Escozíos firmó una actuación magistral en el Arenal que tuvo su clímax cuando un joven de solo 13 años pidió a ‘El Sevilla’ subir a tocar. Se trataba de David Cardona, el niño prodigio del rock mallorquín que tuvo el coraje, la gallardía y la personalidad de subir a un escenario y plantarse por primera vez ante cientos de personas. El vídeo de su actuación tiene ya cerca de cien mil reproducciones en redes sociales. Y no es para menos. David es un adelantado a su tiempo, una estrella en crecimiento.

Días después de esa experiencia, Ultima Hora citó a su padre y a David para hablar de la experiencia. «Llegué como cinco horas antes del concierto y me puse en primera fila con una cartulina donde escribí: ¿Puedo tocar Las niñas de la Saye con vosotros? Esta es una de mis canciones preferidas de Mojinos. ‘El Sevilla’ me hizo una seña que cuando llegara el momento me llamaría».

Y ‘El Sevilla’ le llamó. «Estás seguro de hacer lo que vas a hacer», le preguntó el cantante. David respondió que sí cuando tenía ya la guitarra colgada de su espalda. Después le insistió en si quería únicamente hacer la base rítmica o el solo también y David, ni corto ni perezoso dijo que lo tocaría todo. Y ahí la plaza estalló en un aplauso.

El Sevilla y David, una vez finalizado el concierto.

Y el tema empezó y David tomó la delantera del grupo como si fuera el líder. ¿Que sintió en esos momentos? «Cuando me llamó que subiera el corazón me iba a tope y cuando me colocaron la guitarra no me lo podía creer. Nunca había tocado para nadie y ahí estaba, subido en el escenario con uno de mis grupos favoritos. No tengo palabras para agradecer a Mojinos lo que hicieron por mí», relataba David.

Confianza

La canción siguió su curso y ‘El Sevilla’ acompañó en todo momento a David dándole confianza. El joven tocó de cine, como si lo hubiese hecho toda la vida. No cometió ni un error. Días después todavía se emociona cuando piensa en ese mágico momento junto a Mojinos y a ‘El Sevilla’.

David posando en Son Moix. Además de un gran guitarrista es un gran mallorquinista.

¿Cómo se preparó la actuación? Así lo relata el joven músico. «Cuando supe que los Mojinos venían me puse a ensayar la canción en casa un día y otro una y otra vez, me sabía todas las notas y todos los acordes y estaba muy seguro de tocar bien si me daban la oportunidad. Hicimos la cartulina y las cinco horas de espera valieron mucho la pena», relataba el joven.

Su padre David está muy orgulloso de su hijo. Fue él quien le inyectó el amor por la música. También tocaba la guitarra, pero el niño le superó. Porque lo suyo, lo del joven David, es pura pasión. «Desde niño en muchos recreos no iba con mis compañeros al patio y aprovechaba esa media hora para aprender y mejorar». Ahora va al instituto en La Ribera y en su mente está el seguir aprendiendo música para continuar su carrera.

La cartulina con el mensaje a El Sevilla y firmada por los Mojinos.

Monkey Jack Band

Uno de los grupo que recientemente le ha invitado a tocar con ellos son los populares Monkey Jack Band, una banda muy de moda en nuestra Isla con un sonido inconfundible y que este sábado tocan en Babanas-Son Bauló en Can Picafort. Por poco que pueda, ahí estará también David. El joven tiene pasión por la música y sin duda tiene un don para los instrumentos, no solo con la guitarra, también con el piano. Su trayectoria solo ha hecho empezar. Tiene madera para ser un grande. Al tiempo.