«Marivent no es la casa de los Reyes en Palma, es L’Almudaina»

El reportaje sobre la estancia de los Reyes en Marivent, publicado el lunes, no ha pasado desapercibido. Mientras unos -los que podrían opinar al respecto- callan, esperando a que el tiempo lo entierre en el olvido, otros salen a la palestra y opinan al respecto. Me refiero a los miembros de Recuperem Marivent -REM- y Arruix Borbons, grupos creados por Manel Domènech, recientemente fallecido, pero cuyo espíritu sigue estando ahí, sin olvidar tampoco a Lina Torres por su trabajo en recopilar documentación, dicen, a pesar de la poca transparencia que hay en torno a la Casa Real.

«Estaremos en Marivent»

Ayer, en Palma, estuvimos hablando sobre este asunto con Agnès Ambròs, en la actualidad representante de REM, debido al cambio de secretariado por fuerza mayor. «En honor y recuerdo a Domènech, el día que los Reyes reciban a la sociedad mallorquina, REM estará en Marivent protestando, y a la vez recordando el expolio del museo y todo su contenido. Y es que, como muy bien decía Manel Domènech, si en ciudades como San Petersburgo y París sus palacios fueron convertidos en museos, aquí ha ocurrido todo lo contrario: el Palacio de Marivent, con muebles y cuadros incluidos, fue donado por su propietario, el pintor griego afincado en Mallorca Juan de Saridakis, a la Diputación Provincial para disfrute de la ciudadanía del pueblo… Aunque en este caso ha sucedido todo lo contrario que en los otros dos citados, ya que se ha convertido en palacio de vacaciones de los Reyes, y ha sido ampliado, además, con tres edificios que miran al mar, conocidos por la Urbanización Borbón, en los que viven los actuales los Reyes y otros miembros de la familia», afirma.

El Palau de l’Almudaina

¿Qué tienen que decir ustedes a esto?

-En primer lugar, recordar que los Reyes de España tienen desde toda la vida una residencia oficial en Palma, el Palau de l’Almudaina, completamente acondicionado para que puedan vivir Felipe y Letizia y sus dos hijas. Un palacio, además, permanente vigilado por los militares, pues forma parte del complejo de la Comandancia Militar. Aparte, cuenta también con los servicios de seguridad de la Casa Real. Y si hubiera que hacer algo al respecto, viendo las obras que han llevado a cabo en Marivent, no habría ningún problema. Es más, desde L’Almudaina hasta el Club Náutico de Palma, que es a uno de los pocos lugares que los Reyes frecuentan en los últimos años, se puede ir a pie, sin ningún problema, y encima dando un ejemplo a la ciudadanía respecto a que el coche puede dejar de utilizarse en distancias cortas. Y le diré más, se firmó un acuerdo con la Diputación de que si los Reyes iban en sus vacaciones a Marivent, tenían que estar viviendo allí, como mínimo, cuarenta días por año, cosa que con don Felipe y doña Letizia no sucede desde hace años. A ello, añadamos los gastos de Marivent a lo largo del año, que ascienden a más de millón y medio de euros… Total, para que solo estén no menos de dos semanas, como viene sucediendo en los últimos veranos. Porque en Semana Santa ya no vienen, ni siquiera a la misa de Pascua, en la Seu».

Usurpación del inmueble

Pero, sobre todo, Agnès remarca que lo de la cesión de Marivent para uso y disfrute de los Reyes en sus vacaciones «por parte de la Diputación franquista, respaldada luego por el Govern balear, no ha sido más que una usurpación de un inmueble, cedido por su propietario a la ciudad. Un palacio en el que han desaparecido los cuadros y muebles que tenía, pues al ver sus herederos que se incumplían los motivos de la sesión, decidieron recuperar la propiedad y su contenido, llegando a un acuerdo con el Govern de entonces: ellos se quedaban con los muebles y los cuadros, y el palacio pasaba a disposición de los Reyes. Ante todo eso, REM ha luchado, y seguiremos luchando para que Marivent pertenezca al Govern y no a Patrimonio Nacional y… Pues que si quieren seguir viniendo los Reyes a Palma, que se hospeden en el Palau de l’Almudaina, que es su casa».

En el supuesto de que Marivent volviera al pueblo, sin cuadros y apenas muebles, ¿a qué se podría destinar?

-En primer lugar, habría que mantener el jardín como lo diseñó Saridakis, con variedades autóctonas mallorquinas , y en segundo lugar, reconvertir el palacio en un museo de lo nuestro, a base de colecciones de cerámicas que muchos mallorquines tienen y que muy gustosos donarían, de elementos que tienen que ver con el mar, recordando el pasado marinero de Palma, donde se construyeron embarcaciones que llegaron a navegar hasta América, y también con elementos relacionados con la industria de los zapatos, de las telas, de la agricultura, etc. Porque, créame, en ese lugar pueden caber muchos testimonios de nuestro pasado más reciente.

Cada vez somos más

¿Y en cuanto a la zona de atrás, la conocida como ‘urbanización Borbón’, con casas y un pabellón en que viven los escoltas y otros servicios de palacio…?

-Pues que el Govern balear ceda una parte de esa zona y la destine a la construcción de viviendas VPO.

¿Este año REM volverá a protestar en el besamanos, en Marivent?

-Sí, ahí estaremos, y con nosotros el espíritu de Manel Domènech. Y estaremos protestando, viendo como los invitados llegan en autobús, a modo de lanzadera, pues los recogen en Portopí y los llevan a Marivent, evitando de este modo a que se expongan a nuestras protestas, y a la de muchos mallorquines, pues cada vez son más los que no están de acuerdo con que Marivent no sea del pueblo y de que los Reyes lo utilicen solo diez o doce días al año, teniendo, insisto, su residencia oficial en L’Almudaina».