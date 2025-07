La calle, la fuente y la escultura | Koldo y Maica | Señal que no se ve | ‘Ligaar’

El Puig de Sant Pere es, posiblemente, uno de los barrios con más carácter, e historia, de los de Palma. Aparte de que pasear por él es un placer. Sin embargo, en apenas cien metros, entre principios de la calle Midonera y final de esta con la de Sant Pere, no encontramos con cuatro desencantos que es una pena que estén ahí, desde hace tiempo, además.

Si caminamos por dicha calle en dirección a la de Sant Pere, nos encontramos, a la izquierda, con la calle Corralasses, calle con escalinata de piedra, preciosa desde el punto de vista estético, pero con hierbajos y más hierbajos en cada uno de los escalones que la forman, señal de que el jardinero hace meses que no ha pasado por ella. Una pena, porque es una calle muy bella, con mucho carácter.

Tanto la fuente, como la escalera, requieren mayores atenciones y cuidados.

Y ya al final del recorrido Midonera-Sant Pere, nos encontramos en esta con una fuente, construida en 1893, hecha una ruina, pues está bastante deteriorada, mal pintada, con su parte superior bastante sucia y algo malparada… Y ya ni les cuento como está su parte inferior -pues a la vista está-, asentada sobre una estructura octogonal en la que nacen matorrales asilvestrados. Qué es una pena, vamos.

Y yo me preguntó, ¿por qué en lugar tan bello hay cosas cómo estas?

Porque caminando por Sant Pere en dirección a la entrada lateral del Museu Es Baluard, nos encontramos con un pedestal de piedra sin escultura sobre él, pero sí con la chapa que pone el nombre del autor de la misma, Agustí Roque, el título, Fluvia, la fecha en que se instaló en ese lugar, 1995, y el motivo, la Universiada que se celebró en Palma. Una escultura que nos recuerda a la escultura inmaterial, ya que no se ve, cuyo autor es el italiano Salvatore Garau, escultura que vendió por 15.000 euros porque, según dijo, «es un vacío lleno de energía».

Pues igual esta obra inexistente es otro vacío lleno de energía… O igual la escultura es el pie, … aunque vemos también unos tornillos, lo cual nos da a entender que los susodichos están ahí porque antes hubo algo sujeto a esta base, por lo cual deducimos que ahí ha habido una escultura, y que si no está ahora es porque la están arreglando… O porque alguien se la ha llevado. …

Cena en La Cocina China

Como ya ha publicado Ultima Hora, Koldo invitó a Maica, la revelación como concursante de realities de Tele 5, a que cocinara con él, por lo cual se desplazó a Palma acompañada de Ada, una amiga suya que ha estado apoyándola en todos los programas que ha participado.

Koldo y Maica, flanqueados por Rosa y Cristina, en La Cocina China.

Al día siguiente de haber cocinado juntos, Cristina, de La Cocina China, buena amiga de ella, y su tía, Isabel, los invitaron a cenar, cena en la que no estuvieron solos, ya que llegaron acompañados, Koldo, con su esposa, Joana, Maica con Ada y el doctor Toni Bennasar, también con su mujer, María Dolores.

Llegaron alrededor de las nueve de la noche y abandonaron el restaurante pasadas la una de la madrugada. Y es que fue una cena muy espacial, en la que no faltó el marisco (langosta, mejillones bogavante), el pescado, el exquisito solomillo de ternera… Todo ello regado con ricos vinos y alguna que otra copita en la sobremesa. Vamos, que se lo pasaron muy bien… Como no podía ser de otro modo.

Por cierto, Cristina, el próximo 5 de agosto, cumplirá los 50 años de su llegada a España, instalándose posteriormente en Mallorca, siendo ya una mallorquina más, pues está completamente integrada en nuestra cultura, eso sí, sin dejar de llevar en su corazón a China, la tierra donde nació, algo que tiene muy en cuenta.

Señal semitapada

Un amable lector de esta sección nos manda la fotografía que ilustra este comentario, tomada en la calle Sertori, frente al número 12, de Can Pastilla. Una señal de tráfico semitapada por las ramas del arbusto que crecen a la vera de la postensa eléctrica plantada en dicha vía. Una señal que advierte de que está prohibido entrar en dicha calle, señal a la que si no haces caso, o no ves puede provocar un accidente con consecuencias de una gravedad proporcional a la velocidad que vaya el vehículo, como puede ser un choque frontal contra el que viene en dirección contraria.

¿No es un peligro esa señal así?

Y yo me pregunto, si a un conductor que se salta una señal de tráfico, si le pillan, puede ser duramente sancionado, ¿qué sanción recibe quién mantiene una señal de tráfico semitapada, que al no ser vista puede provocar un accidente?

Noticias en Radio La Soledad

El sábado estuve charlando un rato con Manolo, el de la radio, en el bar Cristal, desde dónde había terminado de emitir su programa semanal.

Entre otras cosas, me estuvo comentando lo a gusto que estaba en radio La Soledad, creada por el berlinés Johann Nowak, y de la que se ha hecho cargo hace menos de un mes, consiguiendo que los vecinos sean parte importante de la misma.

Johann y Manolo, un buen tandem.

«Así es. En principio, me he puesto en contacto con la AAVV La Soledad, ofreciéndoles un espacio de una hora o dos, semanal o mensual, como ellos prefieran, en el que puedan contar novedades de la barriada, traer a vecinos para que hablen, todo con el fin de que vuelva a lo que fue: un barrio tranquilo y con mucha solera. Y hablamos también de las fiestas de la barriada, adelantándoles que Johann está dispuesto a colaborar, como ya hizo en los últimos Carnavales».

Por otra parte nos adelantó que en otoño, también en Radio La Soledad, emitirá el programa Ligaar, «un espacio que no es de ‘ligar’, pues va a tratar de literatura, gastronomía y arte, sobre todo pintura. Programa en el que si unimos las primeras sílabas de las tres palabras no da el nombre del mismo, aunque eso sí, podría dar a entender que es un espacio para ligar a través de llamadas, pero no: va de literatura, gastronomía y artes relacionadas entre sí. Para ello invitaremos a personas que nos hablen de esa relación… El tema puede surgir comentando un libro en cuyo contenido la literatura, la gastronomía y el arte tengan algo que ver. Que los hay».