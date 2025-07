La grúa que retrasó la fiesta | Mejoras en el puente... que pueden mejorar

Hoy, para empezar, una noticia regulín, otra buena, que puede mejorar, y otra para la esperanza.

La regulín

El pasado sábado la AAVV de Nou Llevant organizó una fiesta infantil, con payasos y un mago. Para ello pidieron el permiso correspondiente, 30 día hábiles antes, que es como mandan las Ordenanzas, para ocupar una zona en concreto dónde celebrar la fiesta.

Pero resulta que el sábado, a las dos de la tarde, con las señales de prohibido aparcar ya puestas, la citada AAVV se encuentra con que cinco coches siguen aparcados en la zona pedida. Así que llaman a la Policía Local, denunciando el hecho. Esta se presenta en el lugar sobre las 15.30 horas, toma nota de los coches y les dice a los vecinos que ya han llamado a la grúa para que venga a retirarlos. Pero la grúa se presenta a las 19.30 horas, cuatro horas después de haber sido solicitado su servicio por la Policía Local, con los niños entretenidos por el payaso, jugando como pueden entre el espacio que dejan los coches mal aparcados, y luego entre estos y la grúa, que llega a retirarlos, por lo cual la fiesta se queda en media fiesta.

La organización no entiende a que vino tanta demora, y más habiendo cumplido con todos los trámites legales para poder disponer del lugar solicitado a partir de las 14 horas. ¿Han recibido disculpas por parte de a quién corresponda?, les preguntamos. «Pues no, no contestaron».

La buena que puede mejorar

O a la tercera ha sido la vencida.

Pocos días después de la dana de Valencia, un vecino de Nou Llevant nos llamó para decirnos que en el cauce del torrent de Na Bàrbara, a su paso por el barrio, había colchones, varias bicicletas, y diversos objetos, cosa que comprobamos que así era. Nos mostró también el estado deteriorado del puente de madera, con hierbajos tanto en la entrada como en la salida, parte del suelo roto, barandilla bastante dejada de la mano de los responsables municipales, incluso con clavos oxidados sobresaliendo en ella que podían clavarse en cualquier mano que pasara por ella… Pero no nos hicieron caso, pues unos meses después, en enero si mal no recuerdo, volvimos a pasar, y como seguía todo igual, volvimos a denunciarlo, pero también en vano. Así que, hace mes y medio volvimos al ataque, en esta ocasión llevándonos con nosotros a Alejandro Sarmiento y María Cruz, tesorero y secretaria, respectivamente, de la AAVV de Nou Llevant, con el fin de que dieran fe del estado del puente y del manfutismo por parte de los responsables del mismo y…

Pues que a la tercera ha sido la vencida, ya que anteayer, cuando volvimos a pasar con ellos por dicho puente, observamos que las hierbas que crecían tanto en la entrada como en la salida habían sido podadas, que a los agujeros del piso del puente, los habían tapados con tablas, y que la balaustrada estaba en parte arreglada, eso sí, en plan chapucilla -por lo que esperamos a que vuelvan a reparar la obra-, pero con los clavos quitados y… Bueno, pues que menos es nada. Aunque no estará de más mejorar el remiendo de la balaustrada.

Por cierto, tampoco estaría de más que el Consell mandara a un equipo a limpiar la porquería acumulada en frente del puente, pero en la otra parte de la valla, lindando con la autopista, lo cual le corresponde a ellos.

Y la esperanza de que....

De regreso de nuestro paseo, al pasar por delante de donde estaba el puente que cruzaba la autopista, uniendo es Nou Rafal con la zona de Ikea y otras grandes superficies comerciales, además de Son Malferit, y viviendas varias, puente por el que a diario pasaban alrededor de unas cuatro mil personas, entre ellos niños que van a clase a los dos colegios que hay en La Soledat, los que trabajan en dicha zona comercial, los que van a instituto, personas que hoy, como no hay por donde cruzar, tienen que dar la vuelta a la rotonda de la autopista, siguiendo por un sendero que hay frente al Parc de Bombers. Este sendero se va estrechando, lo cual es un peligro, pues paralelo a él está la autopista y a según qué horas del día con mucho tráfico.

Pues bien, pasando a la altura de donde estaba el puente, Alejandro Sarmiento nos cuenta que la AAVV Nou Llevant y la de La Soledat se van a reunir con el alcalde para hacerle ver que ese puente es necesario… «Que sí, que el Consell pretende instalar otro, pero eso será, entre trámites y más papeleo, en año y medio como mínimo, lo cual es una barbaridad, porque como decimos, necesitamos ese puente ya. Por eso hablaremos con el alcalde, y le invitaremos para que vea el problema in situ, y si quiere, que hable también con los vecinos. Y una vez que conozca la situación negativa que estamos viviendo, que hable con el Consell a fin de iniciar la obras cuando antes, pues esta situación no la podemos aguantar más tiempo».

La Navidad está cerca

Parece que fue ayer que estábamos en invierno, pero no, estamos en verano, y encima achicharrándonos, por tanto deseosos de que remitan estos calores tan sofocantes, lo cual -lo de remitir- va a llevar su tiempo, por tanto no nos queda otra que seguir aguantando, teniendo a mano una botella con agua, y buscando las sombras que haya en las calles por las que paseemos.

La lotería de Navidad, que está ya a la venta, nos hace pensar que pronto pasaran los calores.

Pese a todo, ayer nos llamaron la atención dos cosas. Una, que dándonos un paseo por Palma, al caminar por la Rambla, observamos que están colocando en los árboles las luces de Navidad. Sí, ¡en pleno julio! Y dos, que al ir a tomarnos un helado en la Boutique del Gelato que hay frente a casa, veo que anuncian que están a la venta los décimos de lotería de Navidad -por cierto, compré un número, pues nunca se sabe-, lo que evidencia también que el tiempo pasa, y con él los calores y… Pues que la Navidad ya está ahí, al menos en forma de billetes de lotería y lucecitas en los árboles.