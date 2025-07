«La calle es la mejor fuente de humor»

Pocas veces la celda de una cárcel ha albergado tanto talento y tanta libertad como la que irradian Los Morancos en Bis a Bis, su nuevo espectáculo, donde el código penal se mezcla con el código del humor más afilado. En este montaje que podrá verse el 17, 18 y 19 de julio en Trui Teatre (21.00hs), el escenario se convierte en un patio carcelario donde los tópicos sociales cumplen condena, los políticos se esposan con sus propios discursos y las carcajadas hacen de alcaides benevolentes.

Desde el presidio de la sátira, Jorge Cadaval nos concede un vis a vis sin cristal de por medio. La mitad rubia, sensible y socarrona del dúo de Triana demuestra que ni las rejas (ni las redes) pueden encerrar su capacidad de reírse de todo.

¿’Bis a Bis’ es una fuga de la rutina o una confesión entre rejas del humor nacional?

—Está entre una fuga de la rutina y una botetada sin mano a las redes sociales, a lo supeditados y expuestos que estamos a ellas.

¿Qué delitos humorísticos han cometido esta vez para acabar en ‘prisión escénica’?

—Pues hacer humor de cualquier cosa, algo cada vez más complicado en estos tiempos en los que hay que hilar muy fino porque la gente tiene la piel muy fina. Nosotros tocamos cualquier tema, el único límite es no hacer risas de las desgracias ni los defectos de las personas, queremos es que la gente que venga se olvide durante una hora y media de sus problemas.

¿El escenario es una cárcel o una excusa para liberar lo políticamente incorrecto con inmunidad artística?

—El humorista tiene la obligación de hacer crítica, el teatro tiene que recoger el esperpento de la sociedad, pero como te decía sin herir a los desfavorecidos.

¿Cómo se reinventa un dúo con más de 40 años de trayectoria sin perder su esencia?

—Siendo nosotros mismos. Mira: cuando llegamos a Madrid éramos muy jovencitos, pero te puedo asegurar que desde entonces no hemos perdido ni pizca de lo que éramos. Y nuestros espectáculos nacen de la calle, que es la mejor fuente nutricional de humor. De todas formas quien va a ver a Los Morancos ya sabe a lo que va.

Cuál es el mayor reto: ¿hacer reír al público o no repetirse a sí mismos?

—La clave sobre todo es no cansarte. Habrá quien venga a un espectáculo de Los Morancos y diga que no le ha gustado, pero siempre reconocerá que nos los curramos. Eso la gente siempre lo ve y lo valora.

¿Hasta qué punto la sátira sigue siendo un terreno libre y hasta cuándo puede considerarse un campo minado?

—La sátira tiene que estar siempre presente, sin sátira el humor no existiría, es el elemento que hace que lleguemos a la gente. Y el campo minado son las redes sociales, donde todos opinan y critican, van a hacer daño.

¿La actualidad política lo pone fácil… o demasiado fácil?

—(Risas) Ahora mismo el tema político es un campo de minas, no para, tanto los de la derecha como los de la izquierda... Nosotros nos nutrimos de todo eso.

¿Cómo deciden qué personajes entran en el show y cuáles se quedan en el ‘calabozo creativo’?

—Hay que verse dentro de la piel de cada personaje, gustarse en su interior. Por ejemplo yo hago un personaje de benemérito que me encanta, y luego en el show también interpreto a dos reyes (Carlos III y el Rey Emérito) que me encantan.

¿Qué personaje le da más libertad para decir lo que no diría como Jorge Cadaval?

— Antonio Omaita, dice las cosas como las siente, es la voz de la calle, no tiene filtro y es muy vehemente. Este personaje me encanta porque sirve para hacer y decir mil cosas.

¿Ha cambiado mucho el humor o lo que ha cambiado es la piel de quienes se ofenden?

—Más la piel. Decía Gila que ‘el humorista vive de la falta de memoria del público’. Si te fijas, seguimos riéndonos de las mismas cosas.

¿Sienten que tienen más licencia para hacer humor por ser Los Morancos, o eso también se revisa en las redes?

—Tenemos buena relación con las redes. Entre mi hermano y yo movemos casi cuatro millones de personas y lo llevamos con mucha dignidad, pero cuando alguien se pasa de la raya a mí me encanta bloquear, les jode mucho a los haters.

¿La nostalgia es aliada o enemiga cuando uno tiene una carrera tan prolífica y exitosa?

—La nostalgia es una amiga, pero hay que saber utilizarla, el recuerdo no tiene que vivir en el presente porque te arruina la vida y el trabajo.

¿Cómo equilibran el humor popular con la ironía más afilada?

—Hilando muy fino. Cuando hacemos alguna cosa nueva se la mostramos a nuestros amigos para conocer su opinión. Va bien porque no siempre sabes lo que va a gustarle a la gente.

¿Cuánto hay de improvisación en el show y cuánto de guion medido al detalle?

—Nuestro guion está muy trabajado y da pie a la improvisación. Aunque eso a quien mejor se le da es a César. No he visto a nadie improvisar como a él, saca cualquier cosa al momento.

¿Qué lugar le ha sorprendido más con sus reacciones?

—No sabría qué decirte, en Catalunya hemos estado diez meses, en Madrid ocho y cuatro en Valencia. No te puedo decir cual es el mejor público.

¿Cuánto pesa el pasado de Los Morancos cuando se sientan a escribir algo nuevo?

—Cuando empiezas a escribir algo nuevo no hay que volver la vista atrás, me gusta recordar pero de ahí es mejor no pasar. Hay que escribir cosas nuevas para sorprender al público.

Si ‘Bis a Bis’ fuera su último ‘crimen artístico’, ¿con qué frase querrían ser juzgados?

—(Risas). Muchas. Pero te voy a decir una que es del público. Me encanta cuando nos dicen ‘nos habéis sorprendido’. El público es nuestro mejor crítico y no hay nada como hacerles reir. Es un orgullo que después de 45 años a nuestros shows vengan cuatro generaciones de la mima familia: abuelos, padres, hijos y sus hijos.