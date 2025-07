¿Ha llegado el momento de devolver Marivent al pueblo? Los Reyes apenas lo usan

Desde siempre, he sido defensor de la idea de que los reyes de España pasaran sus vacaciones de Semana Santa y verano en Marivent.

Nos puso en el mapamundi

Y lo defendí porque sus estancias en Palma eran el mayor gancho publicitario para Mallorca. Hablamos de dos veces al año. Primero, en Semana Santa, con el Princesa Sofía y la misa de Pascua y, segundo, las vacaciones de verano, cerca de un mes y medio, con la Copa del Rey y gente famosa que se apuntaba al verano mallorquín.

Periodistas fotografiando a la Familia Real en Porto Pi.

El gancho publicitario se daba durante la estancia del Monarca en palacio porque el nombre de Palma y el de la Isla estaban a diario en los medios de comunicación de medio mundo y también porque los invitados a Marivent –Lady Di, los emperadores de Japón, por ejemplo– llegaban arrastrando una legión de periodistas británicos y de otros puntos de Europa y de más allá, lo que significaba poner a la Isla en el mapamundi. Los daban a conocer en el mundo entero simplemente por el hecho de que los Reyes estaban aquí y a coste cero en cuanto a publicidad.

Y digo todo esto con conocimiento de causa, pues yo fui uno de esos periodistas que cubrió esos veranos, fuera de mañana, tarde, noche, incluso de madrugada, y fuera por tierra o por mar. Eran veranos que, además, se llenaban de famosos. Y es que la sombra del Rey era muy alargada, lo cual hacía que Marivent se convirtiera en la pieza básica e irremplazable en ese puzle.

Manifestación ante Marivent pidiendo su devolución.

El choque de reinas en la Seu

Pero eso, hoy –y ya desde hace algunos años; concretamente desde que Felipe sucedió a su padre, Juan Carlos–, la vinculación de la Casa Real con Mallorca nada tiene que ver con la de años anteriores. Todo porque los Reyes, Felipe y Letizia, han dejado de venir por Semana Santa a Marivent. ¿Motivo? Posiblemente el choque de reinas en la entrada de la Seu de Mallorca aquel Domingo de Resurrección influyó en ello.

Dos años después de dicho incidente ya ni vinieron a la misa, reduciendo, además, sus vacaciones veraniegas en Marivent a escasos diez días de agosto, para asistir a la Copa del Rey, en la que de la Casa del Rey solo participan el Rey y no la Princesa, ni su hermana, la Infanta. Y si no lo hacen es porque siendo niñas, no aprendieron a navegar, como hicieron su padre, sus tías, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… Y no aprendieron porque, se según se dice, a la reina Letizia no le tira mucho el mar, ni los deportes marineros… Porque si no es por eso, ¿por qué es?

Ante este panorama, el Palacio de Marivent solo es utilizado por la Familia Real algo más de una semana al año. Eso no genera las noticias de antes, cuando venían 40 o 50 periodistas españoles cada verano a cubrir sus vacaciones. Hoy solo vienen tres o cuatro. Además, en el verano real de ahora todo está medido: tal día a tal hora, posado de los Reyes en tal sitio; tal noche a tal hora, los Reyes irán a cenar a tal restaurante; tal día a tal hora, la Reina visitará tal o cual lugar... Eso se traduce en que ya no hay exclusivas que valgan… Y si no las hay, ¿para qué venir a Mallorca?

La Familia Real, en Marivent.

Y ahora, ¿qué?

El verano pasado hablé con el activista Manel Domènech para entrevistarle sobre la situación de Marivent. Desgraciadamente, falleció hace unos meses, aunque me consta que se fue con la idea que defendió siempre: que Marivent tenía que volver al pueblo.

Pues sí, en vista de los hechos, es lo que debería pasar. El palacio es utilizado solo durante algo más de una semana al año por los Reyes. Ello no quita que los gastos de mantenimiento y conservación sean casi los mismos que cuando las estancias reales eran de mes y medio en verano y de quince días en Semana Santa. Pienso –y como yo, piensan muchos– que Marivent, por falta de uso, ha de volver al pueblo.

Los Reyes, cuando vengan a la Copa del Rey, o la reina Sofía, cuando venga al concierto del Projecte Home, no tendrán problemas de albergue, puesto que el Palau de l’Almudaina es su palacio. Está más que preparado para ello, tanto para vivir como para descansar en él, con vistas, además, a la bahía palmesana.

¿Qué hacer con él?

El problema estará, si es que produce la vuelta a casa, en saber si en la política local habrá alguien capaz de reconvertir Marivent en un centro cultural de primera categoría, que sea un atractivo a nivel mundial y que en nada tenga que ver con lo que hay ahora y más si en el 2031 Palma aspira a ser ciudad referente de la cultura europea.

Y al decir reconvertir, no queremos que sea otro más de los macroproyectos previstos a llevar a cabo por Cort, ya que Marivent no necesita obras, sino contenidos que atraigan a los ciudadanos, tanto de aquí, como de cualquier lugar del mundo. Por eso, ¿quién, de aquí, le pondrá ese cascabel a este gato en el caso de que palacio volviera al pueblo? Desde luego, dejarlo solo en manos de los políticos… No, por favor.