Pamplona detiene los Sanfermines para denunciar las agresiones sexistas

Cientos de personas han detenido durante unos minutos la celebración de los Sanfermines para denunciar las agresiones sexistas registradas durante estos días, una de ellas «de alta intensidad», y para reclamar unas fiestas «libres de agresiones machistas». Ha sido esta tarde en el centro neurálgico de Pamplona, en el escenario de la Plaza del Castillo, en el que todas las noches se celebran los conciertos que llevan la alegría a numerosas personas, concentradas, serias, para responder con rotundidad al llamamiento de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, que agrupa a diversos colectivos.

Un grupo de representantes de la plataforma han exhibido dos pancartas sobre el escenario, en las que reclamaban en euskera y castellano «No a la violencia contra las mujeres» y «Eraso sexistarik ez», esta última firmada por la Federación de Peñas de Pamplona. Bajo el escenario, una Plaza del Castillo llena de personas que han acudido a su llamada, entre ellas las peñas sanfermineras recién salidas del coso taurino con sus pancartas, personas anónimas, y otras conocidas por sus cargos en UPN, PSN, EH Bildu, o incluso la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, con la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid.

Ante todos ellos, Ana Carmona en castellano y Amaia Zubieta en euskera, han leído un comunicado en el que han hecho constar que durante los 8 días transcurridos de los Sanfermines han tenido noticia de «una agresión de alta intensidad» y «ocho de baja intensidad, pero sabemos que son muchas más las que ha habido». «Queremos denunciar que la violencia sexual contra las mujeres ocurre en los espacios festivos, pero no sólo, es algo que nos ocurre a diario, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras cuadrillas, en nuestros lugares de ocio…», han lamentado.

Frente a ello, han reivindicado que las mujeres tienen «derecho a disfrutar de los Sanfermines como nos dé la gana, al igual que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Queremos hacerlo de la misma manera que lo hacéis vosotros, sin tener miedo, sin ser cuestionadas, sin ser coartadas, queremos ser libres».

Así, han planteado: «Nosotras no os agredimos, nosotras no os juzgamos, nosotras os dejamos vivir. Aprended a hacerlo vosotros también y, si no, quedaos en casa». Con todo ello, han exigido además a las Administraciones Públicas «recursos especializados, multidisciplinares y dotaciones presupuestarias suficientes para acompañar y atender a las mujeres que lo soliciten».