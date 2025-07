‘El tiempo de los ángeles’, un libro que no le dejará indiferente

Hace un par de tardes estuve en el domicilio del escritor Manuel Torreiro Suárez, a quién conocí hace algo más de un año, cuando publicó la novela Parusía. En esta ocasión, el encuentro fue por lo mismo: acaba de publicar El tiempo de ángeles, que viene a ser, en muchos aspectos, una continuación de aquel.

Agradecido a su mujer

La entrevista fue en presencia de su esposa, Pilar Vidal González, a la que quiere agradecer el apoyo que le está dando, tanto en lo personal como en lo referente a la escritura, «pues ella me está ayudando mucho, sobre todo en promocionar el libro a través de las redes, puesto que los vídeos, en lo que respecta a las imágenes, textos y comentarios, hechos de forma magnífica y muy profesional, son obra suya». También le quiero dar las gracias, porque mientras escribía, me ha ayudado a base de sugerencias e ideas, que me han valido mucho».

524 páginas que sorprenderán

Manuel, que además de escritor, es conferenciante y articulista sobre temas relacionados con la Filosofía, Sociología y Psicología, y experto en Prospectiva, técnica -afirma- «que me ayuda para acercarme al futuro a través de temas políticos, geopolíticos y ecológicos», durante la conversación que mantenemos está sentado junto a la mesa, teniendo a sus espaldas, sobre un mueble, y reposando en un atril, sus dos obras, Parusia y El tiempo de los ángeles, de las que, sin duda, se siente muy orgulloso, pues ha hecho un muy buen trabajo.

Manuel Torreiro, escritor, conferenciante y articulista, se ha currado mucho ‘El tiempo de los ángeles’.

Nos habla del contenido de este último libro, aunque no quiere explayarse, sobre todo de los acontecimientos que revela a lo largo de sus 524 páginas, que no son pocos, sino que prefiere como mucho, mencionarlos, pero dejándolos ahí, «para que el lector los aborde, vea de qué se trata y saque sus conclusiones».

-Enuméreme algunos de esos temas, sin destripar ninguno, le pedimos.

-Pues cuento, entre otros asuntos, que dentro de unas cuantas décadas se va producir lo que anuncia la Biblia: la segunda venida de Jesús al mundo, quién, tal y como se ha venido diciendo, llegará a la Tierra acompañado por miles de ángeles.

-¿Y cuándo tendrá lugar ese acontecimiento?

-Lo siento… Pero no voy a facilitarle ese dato, pues lo dejo para que el lector lo descubra, y que además descubra , cuándo, dónde y cómo se producirá.

-¿Y dice que eso lo cuenta la Biblia…? Supongo que también usted, en su investigación, habrá bebido de otras fuentes...

-Sí, claro. Hago lo que se denomina Prospectiva, que no es otra cosa que analizar las posibilidades con el fin de anticipar y pronosticar el futuro, señalando algunos de los acontecimientos que se producirán en él. Por eso, en la novela, hablo de acontecimientos y descubrimientos científicos, técnicos… Entre ellos hay uno referente al descubrimiento de un Universo paralelo, en el que existe un planeta que se llama Gaya, muy idéntico a la Tierra, pero cinco veces más grande que esta, y con continentes y características también similares a los de esta, lo cual hace pensar que puede haber vida, y… Pues que de eso también hablo bastante. Como también hablo de otros acontecimientos históricos que están por llegar, como, por ejemplo, una próxima guerra mundial, así como de cambios geopolíticos que están ocurriendo, que desembocarán en el conflicto mundial que he mencionado.

-¿Y esa tercera guerra cuándo va a ocurrir…?

-Dentro del siglo en que estamos, el XXI. Vamos, no muy lejos de los tiempos actuales. Por supuesto, también dejo que el lector descubra la fecha de este acontecimiento que, sin la menor duda, se producirá, repito, dentro de este siglo. Y luego están los temas llamados planetarios, que también van a ocurrir, y que yo ya describo en el libro… Me refiero a esos círculos que aparecen en el mar, en distintos puntos del planeta, que yo ya describí y narré con anterioridad, cuando estaba escribiendo esta novela, hará un año, aproximadamente, mientras que esta publicación apareció recientemente en los medios. Y es tan exacto, que es sorprendente. También hablo de acontecimientos que van a suceder, que harán que la Humanidad sufra una serie de catástrofes, a las que describo muy bien pese a que son imprevistas.

-¿Puede adelantarnos algunas de estas catástrofes?

-Por ejemplo, la gente no se imagina un nuevo Diluvio Universal… Pues bien, lo va a haber, también en este siglo, como cuento en el libro.

-¿A qué tipo de lector va dirigida esta novela?

-A cualquier tipo de lector, ya que esta novela es un thriller, en el que también encontrará temas políticos, geopolíticos, temas referidos a la Humanidad del siglo XXI, divididos en dos bloques, el que pretende defender los valores democráticos, y los autócratas, todo lo contrario a aquellos, antidemocráticos y dictatoriales, partidarios del golpes de estado.

-El empresario Elon Musk está obsesionado en llegar al planeta Marte. ¿Qué piensa de eso?

-Pienso que el ser más famoso de la Historia será el que consiga desarrollar la tecnología adecuada para conseguir situar algo en el pasado y al mismo tiempo en el futuro, y demostrarlo. Porque a Marte llegarán muchos. Y entre ellos, seguramente, Elon Musk. Sin embargo, a esto otro… -hace una breve pausa, para proseguir enseguida, con otro adelanto- ¿Sabe que los chinos están convencidos de que antes de 20 años conseguirán situar a un hombre en el pasado y en el futuro? Se dice eso, y... Pues que yo me temo que lo conseguirán.

A Manuel Torreiro le gustaría hacer dos cosas respecto a estos dos libros, «que no sé si estaré a tiempo en llevarlas a cabo»: una, traducir al inglés El tiempo de los ángeles, y la otra que esta novela y Parusía sean llevadas al cine en Estados Unidos.

Mientras tanto no dejé la lectura de El tiempo de los ángeles.