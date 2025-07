Xinglish, o cómo aprender chino e inglés | Asuntos resueltos... y por resolver

En la calle Camp Redó, 10 -antes Colliure-, se encuentra Xinglish, centro educativo promovido por la Asociación de Turismo Cultural Chino de Baleares, que acoge cada día a niños de diversas nacionalidades que aprenden chino e inglés de forma simultánea, en un entorno lúdico y multicultural

Su metodología

Xinglish ofrece escuela de verano por las mañanas y, a partir de septiembre, clases extraescolares por la tarde para niños a partir de los dos años. Muchos de sus alumnos son niños y niñas de origen chino que acaban de llegar a la Isla. En el centro, no solo refuerzan su lengua materna, sino que también aprenden español, catalán e inglés para integrarse mejor en su nuevo entorno.

Sin embargo, cada vez más familias españolas y extranjeras residentes en Mallorca optan por inscribir a sus hijos con el objetivo de introducirlos desde temprano en el aprendizaje del chino y el inglés, dos idiomas estratégicos para el futuro, especialmente en los ámbitos de la comunicación y los negocios.

La metodología de Xinglish es tan sencilla como efectiva. Los niños aprenden mediante canciones, cuentos, juegos y actividades interactivas. La clave del éxito se basa en la escucha de un audio diario en casa, así se asegura la continuidad y asimilación del contenido, que puede ser cultural, gastronómico, medicina tradicional o el arte del té, fomentando así un aprendizaje integral y significativo.

La mensualidad es de 80 euros. Las familias interesadas pueden asistir a una clase gratuita antes de tomar una decisión.

Un espacio multicultural

Durante una visita reciente al centro, pudimos comprobar que, aunque el local no es grande, está perfectamente distribuido en varias aulas y cuenta con espacio suficiente para las actividades.

Presenciamos una clase de inglés animada, que probablemente sería seguida por otra de español para los alumnos chinos. Todos participan activamente, cantan, juegan y comparten historias que les ayudan a aprender y, al mismo tiempo, a mantener vivas sus raíces culturales.

Tal como aseguran desde la dirección del centro, no hay mejor manera de aprender chino que con un hablante nativo. Y cuanto más joven es el alumno, más natural y rápido es el proceso de aprendizaje.

Urge una revisión total

Un usuario del tren de Palma-Manacor nos manda la foto que ilustra este comentario. Es de uno de los asientos sobre los que cae agua del aire acondicionado. Y cae tanta que forma un pequeño charco. Por lo visto, cuenta el usuario, eso viene sucediendo desde hace tiempo, «también -señala-, ocurre en algunos autobuses del TIB, por lo cual no estaría de más echarles un vistazo, primero, por el efecto que causa, y segundo porque se pierde un asiento».

Asunto resuelto

La pasada semana denunciamos que un poste de cemento, sito en una pequeña arboleda, al romperse por la base, había caído sobre los pinos que le rodeaban. Los vecinos del lugar nos mandaron fotos de dicho poste caído, y sostenido por las ramas de los árboles de su alrededor, que publicamos, contando, además, que junto a ese poste habían colocado otro. Pues que nuestra sorpresa fue que al día siguiente, uno de los vecinos nos mandó una foto -la que se ven- que el poste caído ya no estaba allí, que se lo habían llevado, quedando solo el que habían colocado, lo cual es de agradecer… Cosa que no podemos decir de otros problemas que nos encontramos a diario en calles, aceras, parques, estado de las aspas de los molinos del Jonquet, carriles bicis que son un peligro para los ciudadanos, vandalización de esculturas en parques, chapuzas en asfaltados -en la plaza de las Columnas hay algunos ejemplos-, vigilancia policial, etc. Problemas que se eternizan a pesar de haber sido denunciados, dado que los responsables hacen muy poco por evitarlos y resolverlos, y encima cada mes cobrando por ello.

A la izquierda, problema resuelto. A la derecha, problema por resolver.

Pues nuestra enhorabuena a quién corresponda por la rapidez que ha actuado en ese lugar.

Basuras en la autopista

Nuestro ciudadano de la zona de Cala Major se pone en contacto con nosotros para denunciarnos las basuras que hay en la salida de Cala Major a la autopista. Junto a la foto que nos envía, manifiesta que «debido a la falta de previsión, la descoordinación entre Ayuntamiento y Consell hace que las salidas de las autovías y los ramales de las incorporaciones a ellas, muestren un lamentable estado de suciedad, no solo en Cala Major, sino vayas a dónde vayas. Y así está Mallorca, y de forma especial Palma y sus alrededores en plena temporada turística». Y añade: «¿Cuánto tiempo cuesta limpiar las vías de salida y de reincorporación de la autovía a Cala Major? ¿Una hora…? Pues está claro que por ahí no han pasado los servicios de limpieza desde hace tiempo. ¡Vergonzoso, vamos!». Pues sí.

Han roto la chapuza... ¿Y ahora..?

Paseando por Sant Miquel, nos fuimos a echar un vistazo al pasadizo de Santa Catalina de Siena, donde hace dos o tres semanas alguien arrancó una farola, que quedó en el suelo hasta que los técnicos la retiraron, colocando en su lugar una especie de maceta enorme al revés, aunque dejando un poco al aire los cables eléctricos, advirtiendo que podían ser un peligro.

Bien, al llegar donde colocaron la maceta que sustituía a la farola, nos encontramos con que aquella estaba rota… Sí, estaba en el mismo lugar donde la pusieron, pero rota. Y lo peor, que ahora más que en la vez anterior, los cables eléctricos están más a la vista. Pues eso… Que a ver qué hacemos... ¿Lo dejamos así, de modo peligroso y antiestético, o colocamos otra maceta al revés, eso sí, sin que se vean los cables eléctricos? U otra farola, que sería lo suyo.

Pues lo dicho: asuntos resueltos y asuntos por resolver.