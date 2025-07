30 retratos en 30 días: el proyecto de un fotógrafo amateur para contar historias a través de la cámara

Cuando llegó el confinamiento, Manuel Romero gastó sus últimos ahorros en una cámara de fotos para poder empezar con su hobbie desde casa. Cinco años después, está terminando un reto que ha calado entre sus seguidores en redes sociales: contar historias personales a través del objetivo.

«Es un proyecto privado de fotografía personal. Me he dado cuenta que si me obligo a salir cada día a escuchar historias y a tomar fotos pues al final me permite ampliar mis conocimientos sobre fotografía y sobre la vida», explica este alemán de padre sevillano que se afincó hace ya 20 años en Mallorca. «Cuando terminé mis estudios en Alemania me fui a trabajar a Estados Unidos, Brasil y Francia, hasta que llegué a la Isla y dije: 'aquí me quedo'».

El proyecto nació como un reto: hacer una fotografía en blanco y negro de una persona aleatoria cada día durante un mes. Pero a mitad de camino, tras conocer a Toño —un vecino del barrio palmesano de Bons Aires con una historia que le tocó profundamente—, el enfoque cambió. «Empecé a contar las historias con más fotos, en color y más en profundidad. Me dejo llevar por la gente», confiesa Romero, que a sus 48 años ha descubierto que lo suyo es la fotografía documental.

Eddy, artista de baile sobre patines en el Molinar. Foto: Manuel Romero

Romero compagina su pasión con un trabajo de oficina de 9 a 17 horas. Las tardes y los fines de semana las dedica a recorrer las calles, cámara en mano, en busca de nuevos retratados. «Yo hoy puedo tomar una foto con un sintecho, y al día siguiente con un multimillonario en su yate, y los trataré por igual. Me adapto muy bien y rápido a las situaciones y personas», relata.

Vive en Valldemossa, y desde allí, admite que podría denunciar cada día con su cámara la cara B de la Isla: la masificación turística. «Lo mío es la crítica social. Me gusta meter el dedo en cosas para que la gente sepa que Mallorca no son solo calas bonitas y sol», asegura.

Este reto de 30 días le ha traído noches sin dormir, jornadas de edición intensiva y una dedicación absoluta. «Suerte que mi pareja me apoya, porque durante estos 30 días estoy ausente», comenta entre risas. Pero también le ha reafirmado su camino: cuando lo termine, planea centrarse de lleno en contar historias reales a través de la fotografía.

Monika y Samantha (madre e hija), diseñadores de moda. Foto: Manuel Romero.

Puedes seguir su trabajo en redes sociales bajo el nombre de @manuel_romero_photography_, donde va compartiendo cada uno de estos retratos cargados de alma.