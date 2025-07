Alicia Silverstone... sol, baño y amigos en Mallorca

Alicia Silverstone fue una de las grandes estrellas de los 90. La protagonista de ‘Clueless’ y el video de ‘Crazy’ de Aerosmith, entre otros muchos trabajos, se encuentra pasando unos días en la Isla junto a unos amigos. En esta ocasión, Alicia Silvertosne disfrutó de una refrescante y relajante jornada en un conocido beach club de Illetas.

A sus 48 años de edad, Silverstone ha sabido mantener una vida equilibrada entre el cine, el activismo y el bienestar personal. Firme defensora del veganismo y el cuidado del medio ambiente, ha encontrado en destinos como Mallorca un refugio ideal para desconectar y reconectar con su esencia.

Unas vacaciones discretas

La presencia de la actriz en la Isla no ha pasado desapercibida ante su gran público, quien sigue siendo todo un rostro conocido en diferentes generaciones, pero fiel a su estilo manteniendo un perfil bajo y disfrutar de sus vacaciones sin alardes, a diferencia de muchos otros famosos que se dejan ver en lujosos yates y restaurantes, llamando la atención.

Tras una mañana dedicada a charlas, bajo la sombrilla y refrescante baños en el mar, el grupo se retiró a almorzar. También dedico unos minutos, pocos a tomar el sol, pero siempre protegida con una crema protectora de sol, gafas y un sombrero. Algunos testigos aseguran que la actriz se mostró en todo momento cercana y accesible, e incluso saludó cordialmente a algunos curiosos que la reconocieron. En esta ocasión Silverstone eligió un bañador negro y un look veraniego, kaftan de playa y fresco, demostrando su característico estilo relajado y natural.

A la sombra y frente al mar, Alicia y sus amigos charlan distendidamente. Foto: J. Aguirre

La exitosa y dilatada carrera profesional de Alicia Silvertone ha contado, durante más de tres décadas, con una gran variedad de géneros cinematográfico, en películas de comedia, terror y trama entre otras.

Más allá de la actuación ha incursionado en producción, escritura y activismo vegano. Hasta la fecha ha participado en películas como Hideaway, The Babysistter, True Crime, Batman & Robin, Excess Baggage, Love’s Labour’s Lost, Scorched, Miss Match, Beauty Shop, Vamps, King Cobra, Last Survivors, Masters del Universo Revelación, etc...