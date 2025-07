Miguel Frigenti quiere que Juan Carlos Losa le organice su boda

El mallorquín Juan Carlos Losa estuvo el sábado en Fiesta, de Tele 5. Levó dos ensaimadas que le preparó Ángel Cortés, que entregó a Juan Luis Galiacho, colaborador de dicho programa, «una para ti -le dijo- y otra para los contertulios del programa y Emma, la presentadora», de quién dijo que le trató muy bien, permitiéndole hablar sin cortapisas.

Durante el espacio en que intervino, tuvo sus más y sus menos con Quique Calleja, uno de los tertulianos, ya que defendía a Marta López , «aunque al final nos dimos un abrazo, pues, me dijo, estas son cosas de la tele». En cambio, quién se puso a su favor desde el minuto uno fue Miguel Frigenti, dándole la razón siempre. Es más, Miguel, además de eso, a modo de exclusiva, anunció que se casaba, añadiendo que estaría encantado de que Juan Carlos le organizara su boda, por lo cual van a hablar ambos. Esta semana posiblemente esta semana viajará a Palma con Maica, reina de los realities, que por lo visto va a cocinar con Koldo Royo, y que luego, por lo que me cuentan mis pájaros, todos podrían ir a cenar a La Cocina China, por lo cual, si hay reencuentro, en estos próximos días Frigenti y él podrían empezar a preparar la boda de aquel.

Demandado por Marta

Nos comenta Juan Carlos que durante el transcurso del programa se enteró de que Marta López «me ha puesto una querella… Ella dijo que no quiere darle voz aquí, que me la dará donde toca, en el juzgado. Pues lo mismo digo yo... Para ser mentiroso hay que tener mucha memoria, y Marta López, ahora la señora Huerta, no la tiene. Y me enteré de lo de la demanda porque lo dijo Kike Calleja, a quién se lo dijo ella, durante el programa».

Finalmente, señaló que «el trato con Emma García fue exquisito y muy profesional, ya que me trató con mucho tacto y me dejó hablar en todo momento. Y es que Fiesta -concluyó- es un programa con clase, mientras que Tardear es un gallinero de palmeros».

Pues, efectivamente, la boda de Marta López sigue trayendo cola, por lo cual seguiremos prestándole atención. Sí, porque lo que se dijo en Fiesta sobre ‘la boda que trae cola’, tuvo repercusión en el programa del día siguiente, Socialité.

El estanque-piscina

A finales del verano pasado pillamos a un caballero recién salido del pequeño estanque que hay en la calle Nuredduna de Palma, en el que se había dado un baño, a tenor de las huellas que iba dejando regreso a casa, y de lo mojado que iba, tanto de piel como de bañador. Es más, llevaba una toalla. A decir verdad, lo del baño nos pareció hasta normal por el calor que hacía, no así adecuado, ya que un estanque de una calle no es para que la gente se bañe en él. Pero -pensamos también- puede que sea el primero pero no el último, pues seguro que otros seguirán sus pasos, y...

No nos equivocamos. Hace unos días sorprendimos a un chaval en remojo tras haber nadado a lo largo del pequeño estanque. Y es que hacía mucho calor, y más por la tarde. Naturalmente, volvemos a lo dicho: bañarse ahí no es lo más apropiado, hay que poner freno… ¿Por qué uno de los policías que montan guardia en la plaza de las Columnas, a menos de cien metros de donde está el estanque, no se acerca de vez en cuando a él y advierte a los posibles bañistas de que ahí no procede? De lo contrario, puede que pronto veamos bañistas con sombrillas y hamacas. Porque ya puestos…