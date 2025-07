Justin Bieber se aleja de la polémica en Mallorca junto a su familia

El mediático cantante canadiense Justin Bieber ha viajado junto a su mujer, la modelo e influencer Hailey Bieber, y su hijo Jack Blues a Mallorca. La familia ha sido pillada pocos minutos después de aterrizar en la Isla.. Rapado y cabizbajo, el músico ha bajado las escaleras del avión con el niño en brazos, dentro de un asiento de bebes para el coche y tapado con una tela de color azul. A continuación, su mujer ha descendido del vehículo con un clásico top de tirantes gris, un cómodo pantalón de lino blanco y unas elegantes sandalias de dedo de color negro —el mismo outfit con el que aparece en la última publicación de Instagram de su marido Justin. Más tarde, el cantante ha plegado el carrito de bebe para introducirlo en la furgoneta negra con la que la familia se ha marchado del aeropuerto. Al parecer, y según los últimos movimientos del canadiense en redes sociales, Bieber busca desintoxicarse durante sus vacaciones en Mallorca.

Justin Bieber baja del avión a su hijo Jack Blues.

El cantante llega a la Isla tras confesar que no está en su mejor momento: «estoy roto por dentro». De hecho, ha mostrado por redes algunas actitudes preocupantes, como fue el desafortunado comentario que compartió acerca de la portada de Vogue que protagonizó su esposa en el mes de junio: «Le dije a Hails que nunca estaría en la portada de Vogue». Además, hace pocas semanas un video de Justin Bieber se viralizó en redes sociales, en lo que ya es uno de los memes más famosos de internet. A sus «problemas de ira» se suman los rumores de crisis de pareja, que ambos han querido zanjar con una cariñosa foto abrazándose con el atardecer de Mallorca de fondo: «Mi para siempre». También ha llamado la atención el cambio de nombre de usuario de Justin Bieber en Instagram: @lilbieber.

La modelo e hija del actor de Hollywood Stephen Baldwin, Hailey Bieber logró, el pasado mes de mayo, cerrar un acuerdo milmillonario con la casa cosmética e.l.f. por la venta de Rhode, su empresa de maquillaje y cuidado de la piel. La joven mantiene su puesto en la compañía como directora de innovación y jefa del departamento creativo, pero ya no es la principal inversora.

Hailey Bieber con el ultimo lanzamiento de Rhode, una funda de móvil amarilla

Rhode, que es también el segundo apellido de la influencer, fue lanzado en 2022 con solo tres productos, entre los que destacan un bálsamo labial en forma de tubo y un colorete en crema de formato viaje. Otra gran noticia para Bieber es la llegada de Rhode, que ha registrado beneficios récord en ventas online, a Sephora. De esta manera, los productos de la marca estarán disponibles por primera vez en tiendas físicas, pero llegarán primero a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Parte de su éxito se atribuye a la campaña de marketing que tanto la propia fundadora como varias celebridades de internet y amigos de la misma han difundido por redes sociales. De hecho, la influencer no desaprovecha ninguna oportunidad para promocionar su marca. En su llegada a Mallorca, Hailey Bieber ha lucido el último lanzamiento de su marca, el bálsamo labial con péptidos de limón y una funda de móvil ad hoc de color amarillo

Esta no es la primera vez que Justin Bieber visita las Illes Balears. El cantante de temas como Baby (2010) y Love Yourself (2015) ha visitado en varias ocasiones Ibiza. Durante sus anteriores estancias, permaneció alojado en la espectacular Tagomago, una de las islas privadas con villa más exclusivas de España. De acuerdo con el tabloide británico The Sun, la familia estaría pensando en mudarse a Mallorca o Ibiza durante los próximos años. Tal vez, el motivo de este inesperado viaje sea la visita para encontrar la villa perfecta apartada del ruido de Los Ángeles.