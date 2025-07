Óscar, medalla de plata de kickboxing inclusivo l Relevo de los franciscanos de Petra

Decíamos el pasado lunes que el joven de 19 años Óscar Fernández, que sufre parálisis cerebral, consiguió la medalla de plata en kickboxing inclusivo, en el Campeonato de España celebrado el año pasado, «pues en este año, por motivos personales, no he podido asistir».

Óscar, que en Mallorca es el único deportista paralítico cerebral en esta modalidad, entrena a diario, por las tardes, en el Dochan, hasta donde llega sentado en su silla de ruedas en bus, desde el Molinar, que es dónde vive. Al Molinar regresa por la noche, sobre las diez, tras tres o cuatro horas de entrenamiento.

Así que fuimos a hablar con él, encontrándonoslo sobre el tatami, sentado en una silla, haciendo guantes con su entrenador, Robredo, para seguir, ahora de pie, con movimientos de defensa y ataque y finalizando con golpeo al saco que pendía del techo.

Imagen de Óscar Fernández.

Al paso que vas, te vemos pronto en una paralimpiada…

—Sí, seguro. Al menos por mi parte no va a quedar. Porque, además de entrenar cuatro horas cada día, estudio para ser asistente de veterinario. Que también lo llevo bien.

Imagino que un día te paraste a pensar… ¿Y por qué me ha tocado a mí…?

—Sí, lo pensé pero... ¿Y qué gano lamentándome?, me pregunté. Así que me dije ‘tira hacia adelante’. Que si no puedes hacer según qué cosas, como otros, céntrate en lo que sí puedes hacer y hazlo. Que es lo que estoy haciendo porque, repito, no ganas nada quejándote y lamentándote de cómo eres… Aparte de que me siento como otro chico cualquiera, con días buenos y no tan buenos, y sabiendo que según qué cosas no las puedo hacer. Pero, por lo demás… De hecho tengo amigos, con los que a veces salgo por ahí. Me ayudan mucho, ¿sabes? Sí, mucho. Vamos, que me siento muy bien entre ellos.

¿Eso que piensas de ti se lo aconsejarías a otro chico o chica en tus mismas condiciones?

—Sí, claro… Es más, le diría siéntate contigo mismo y pregúntate qué quieres hacer. Porque si no lo haces tú, nadie te lo va a hacer. Vamos, que con lamentar tu situación no ganas nada. Así que, tira p’alante.

¿Tienes previsto algún combate importante?

—Si no hay problemas, en principio en el mes de diciembre, en Bilbao, tengo previsto enfrentarme en combate a un chico con lesión medular.

¿Te gustaría tener novia?

—Sí. Me gustaría una novia que no me sacara del foco en el que estoy, que no es otro que el de intentar dar visibilidad al deporte inclusivo en todo el mundo. En pocas palabras, tendría que adaptarse a mi modo de vida.

¿Cómo llevas los estudios de asistente veterinario?

—Bien. Ando por la mitad del curso, lo que significa que pronto haré las prácticas y si las logro superar, me buscaré trabajo, que procuraré compatibilizar con el deporte.

Volviendo a los entrenamientos en el Dochan, ¿vas y vienes en bus con tu silla de ruedas…?

—Bueno, voy en bus, pero si hace buen tiempo, regreso a casa en mi silla, así hago ejercicio.

¿Cómo se combate en tu deporte?

—Sentados, frente a frente, con guantes y casco protector. Como cuando me has hecho la foto entrenando con Robredo.

¿La silla es a motor?

—No, ¡qué va! Es manual, la tengo que hacer rodar empujando las ruedas con las manos. Por eso digo que hago ejercicio. ¿Que cuánto tiempo tardo…? Pues entre 20 y 25 minutos.

¿Tenéis apoyos, ya sea de la federación, ya sea del Ajuntament, el Govern…?

—Menos del que nos gustaría. Sobre todo nos gustaría que se diera más visibilidad a lo que hacemos, ya que, al fin y al cabo, somos deportistas.

Dará de qué hablar

Ha habido cambio de frailes en el convento de San Bernardino, de Petra. Los cuatro que había se fueron y han llegado, a fin de ocupar sus puestos, otros cuatro: fray Miguel Rentería, de México capital; fray Juan Ignacio Muro, de Tijuana, Baja California; fray Agustín Ibarra, de Guadalajara, Jalisco, y fray Agustín García, de Escuinapa, Sinaloa.

Diremos que Juan Ignacio ha quedado como guardián del convento de San Bernardino y párroco de San Pedro, de Petra, y que fray Agustín Ibarra será el vicario. Además, los frailes ayudarán en algunas parroquias de Manacor, Porto Cristo y Son Macià.

Los nuevos frailes del convento de San Bernardino, de Petra, acaban de llegar a Mallorca. Helos ahí, muy felices.

Diremos también que están desde hace un año las hermanas franciscanas. Ellas son la hermana Leticia del Carmen Torres, que es la superiora; la hermana Francisca Chandoquí López y la hermana Alexa Citlaly Gómez Gonzáles. Las tres llegaron a Petra procedentes de Chiapas.

El mariachi Mallorca Titlan, cuyo vocalista, Memo, es de origen mexicano, asistió la pasada semana al acto de despedida de fray Carlos Enrique, que ejerció como párroco durante unos años y que se fue destinado por su orden a San Quintín, en la Baja California, mientras que los otros frailes que estuvieron con él viajaron a México.

Dicho mariachi amenizó también el acto de bienvenida a los nuevos frailes, con presencia de las hermanas franciscanas y el alcalde de Petra.