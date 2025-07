Eugenia Santana denuncia haber sido víctima de una agresión sexual: «Me bajó el vestido, hizo lo que quiso y eyaculó en mi interior»

Eugenia Santana, quien fuera Miss España 1992, no pudo contener las lágrimas y destapó en el programa del 'De viernes', en Telecinco, un episodio de agresión sexual que sufrió el pasado mes de agosto de 2024 en Las Palmas. La modelo y presentadora aseguró que fue víctima de un episodio de sumisión química que le impidió controlar sus actos, siendo objeto de la citada agresión por parte de dos individuos.

«Lo que recuerdo es luchar. Él me agarraba muy fuerte de los brazos. Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso y eyaculó en mi interior. Al día siguiente, a través de flashes, empecé a recordar las secuencias. Me sentía físicamente muy mal: dolorida, mis brazos me dolían, mis partes también...» relataba Santana ante unos hechos que ocurrieron cerca del Bingo Victoria. Allí, dos hombres, a los que había conocido en el mismo, se ofrecieron a acompañarla a su casa. Pero la modelo fue drogada y uno de ellos la violó, a pesar de luchar para que no lo hiciera.

Santana denunció los hechos y recordó que, para ella, «ha sido un proceso muy complicado. He tenido que estar con psicólogos, con psiquiatras e incluso, por voluntad propia, tuve que ingresarme en la unidad de psiquiatría de un hospital durante seis días, para recuperarme y volver a ser yo, porque no era yo».

Añade que, tiempo después, coincidió con uno de los agresores. «Un día antes de la ratificación de la denuncia, me lo encontré mientras estaba con mi hijo. El principal agresor volvió a intentar hablar conmigo. No me reconoció y yo reviví todo eso", aseguraba visiblemente afectada una Eugenia Santana que quiso compartir su traumática experiencia con el fin de que su caso pueda ayudar a otras mujeres que hayan vivido situaciones así.