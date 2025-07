«Mi reto en esta Gala es el de dirigir y bailar al mismo tiempo»

Francesca Busquets Gomis, bailarina del ballet Mikhailovsky, de San Petersburgo, al que también pertenece su hermana Aina, ya está en Palma para preparar la segunda edición de la Gala Dansa Ballarins Mallorquins, de la cual es directora, a celebrar en el Castell de Bellver, el próximo 12 de agosto.

A Francesca la citamos en el Varadero, frente a la Catedral de Mallorca, un lugar en el que según dónde mires parece que vas en un trasatlántico entrando en el puerto. Una vez allí, hemos elegido un lugar que mira hacia a la Almudaina, Catedral y Palau Episcopal, por encima de la muralla.

Francesca está radiante y con muchas ganas de ir poniendo las cosas en su sitio para que esa noche todo funcione, lo cual le va a suponer realizar un gran esfuerzo, cosa que no le preocupa pues está acostumbrada a ello. Me refiero a organizarse en el escenario y lejos de él. Y si las cosas sobre el escenario de Bellver las tiene más que claras, del resto, lo cual no es poco, queda aún mucho por hacer. Pero, vayamos por partes.

¿Ya están decididas las parejas de baile?

-Sí, son bailarines nacidos y formados en Mallorca que trabajan en compañías muy reconocidas en todo el mundo, que vienen con sus parejas de baile, más que nada por lo muy compenetradas que están entre sí.

Por tanto, ¿ya se pueden saber quiénes son?

-Sí, Antoni Cañellas con su pareja, Mayuko Iwanga, que pertenecen al Northern Ballet, de Reino Unido; Aina Busquets y Guillerme Vincent, del Mikhailovsky Theater de San Petersburgo; María del Mar Bestard con Djordje Balebnic, del Ballet de Bulgaria y Ballet Nacional de Serbia, respectivamente; Tomás Sanza y Margaux Chesnais, de la Compañía Nacional de Danza, y yo, Francesca Busquets, del Mikhailovsky Theater, y José Iglesias, del Ballet Nacional de Serbia.

Tenemos entendido que ya han sido puestas a la venta las localidades

-Sí, están a la venta desde hace unos días. Y el año pasado se agotaron dos semanas antes del espectáculo. Esto demuestra que el público de Mallorca está deseando ver danza clásica.

¿Cómo adquirir las entradas?

-A través de la web del Ajuntament, Palma Cultura, en el apartado de danza. Allí, además de poder comprarlas, hay una sinopsis de lo que será esta segunda edición de la Gala Dansa Ballarins Mallorquins, con todos los participantes.

¿Qué supone, en cuanto a trabajo, un espectáculo de estas características?

-Un gran esfuerzo por parte de todos los participantes, y, evidentemente, como responsable de la Gala debo de aceptar el doble reto de coordinar el evento y al mismo tiempo mantener una calidad artística y técnica como bailarina. Es un esfuerzo que acepto con gusto, aunque quedan todavía muchas cosas por hacer...

¿Qué cosas…?

-Organizar viajes de los bailarines desde sus ciudades hasta Palma y regreso, los hoteles donde se alojarán, traslados, vestuarios, músicas, ensayos a realizar en Palma entre el 6 y el 12 de agosto, para lo cual contamos con el estudio de ArtDansa de Esperanza Mir. Afortunadamente tenemos la colaboración de la maestra de ballet Natalia Dorado y de Gavin de Paor, director de Pasodos Palma Dance Center.

¿Cuál es la receta para que todo salga bien?

-El buen mantenimiento de la forma física a través de una alimentación saludable, ejercicios de acondicionamiento físico y ensayos en detalle para cada parte del repertorio que vamos a bailar. También es importante mantener una actitud positiva y de seguridad en uno mismo, a fin de estar tranquilos en momentos de gran estrés, que es cuando subimos al escenario ante nuestro público.

Supongo que cuentan con el apoyo del Ajuntamet de Palma

-Por supuesto que sí, por lo cual les estamos muy agradecidas. Además, en Mallorca hay muy pocos espectáculos de calidad de danza clásica, por esto tiene mucho valor el apoyo a la danza clásica que está haciendo la regiduría de Cultura del Ajuntament de Palma, especialmente el regidor de Culura, Javier Bonet y Rafael Brunet, puesto que esta Gala, en un escenario como el Castell de Bellver, brilla con luz propia.

El año pasado, la Gala Dansa Ballarins Mallorquins sorprendió a los espectadores que llenaron el recinto del Castell con el ‘Bolero mallorquín’, no solo por como lo bailó, sino por el vestuario, muy apropiado para la ocasión. ¿Habrá sorpresa en esta edición?

-Claro que sí, pero las sorpresas son esto, sorpresas, por lo que no puedo adelantarle nada. Lo que sí puedo decirle es que en la pasada edición me inspiré en Banyalbufar, mi pueblo natal, en mi vestuario de payesa de cuando era pequeña y en los bailes tradicionales que alimentaron el sueño de convertirme en bailarina.

¿Qué le gustaría que pasara en esta segunda edición?

-Que hiciera una noche espléndida, con el aforo lleno. Que los bailarines disfruten actuando y puedan dar lo mejor de si mismos. Que IB3 retransmitiera la Gala, como hizo el año pasado, porque así de esta manera logramos dar mayor visibilidad al esfuerzo que supone dedicarse profesionalmente a la danza clásica, y que no es otro que el de salir de tu zona de confort, afrontar dificultades completamente sola, como acudir a audiciones, disputar roles, sufrir lesiones... Hemos demostrado que en Mallorca hay muy buenos bailarines y que solo nos falta el apoyo institucional para que la danza clásica tenga el respeto y apoyo que se merece.