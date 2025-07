Dua Lipa, viaje de chicas en Deià

La cantante y compositora londinense Dua Lipa pasa unos días en Mallorca en compañía de tres amigas a las que ha calificado como «hermanas» en su última publicación de la red social Instagram. Durante su estancia en la Isla, Lipa ha comido junto a sus «hermanas» con vistas a la cala Deià. Para la ocasión, la artista lució un bikini triángulo negro con tachuelas y falda larga del mismo color, también con brillos. Todo combinado con joyas plateadas, entre las que destacan dos brazaletes y varios anillos. Además, un pequeño gato gris sorprendió a la cantante en la costa mallorquina.

Recién llegada de Italia, la intérprete de Houdini aterrizó hace pocos días de un romántico viaje en la costa amalfitana junto a su prometido Callum Turner, actor y modelo británico. La propuesta de matrimonio tuvo lugar a finales del año pasado. Desde entonces, Dua Lipa luce un deslumbrante anillo de diamantes en el dedo anular. En Italia, la pareja fue pillada besándose apasionadamente a bordo de un yate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa)

La estrella del pop ya es una habitual del verano mallorquín. Hace poco menos de un año compartía en redes sociales un artículo de Service 95, su revista digital, con recomendaciones de alojamiento en las Illes Balears. Sus últimas vacaciones conocidas en la Isla tuvieron lugar en 2019, cuando Lipa revolucionó las redes sociales con una chaqueta de la bandera de Mallorca, diseño de la firma 3.Paradis.

Un año antes, la cantante fue relacionada con Marco Asensio, futbolista mallorquín cedido al Aston Villa F. C. de la Premier League. Los rumores surgieron a raíz de la victoria del Real Madrid, club en el que jugaba el delantero, en la final de la Champions 2018. No obstante, la cantante no tardó en desmentir este supuesto romance a través de Twitter: «Ni si quiero conozco a Marco Asensio».