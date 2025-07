Los Spielberg se marchan

Hace unos días, el productor cinematográfico, Steven Spielberg abandonaba la Isla junto a la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, quien había pasado unos días, junto a sus hijas, a bordo del megayate Seven Seas.

Los Spielberg han sido unos fantásticos anfitriones de sus invitados, quienes se han alojado en la lujosa embarcación y han podido navegar por la costa mallorquina. Pues tras, casi un mes de vacaciones y estancia en aguas de Mallorca, la familia y amigos han ido abandonando la Isla. Los últimos de la familia, la mujer del cineasta, la actriz Kate Capshaw, junto a uno de sus hijos, Sawyer Avery Spielberg, tambien actor y director estadounidense y su esposa, la actriz Raye Levine.

Sawyer ha seguido los pasos de sus padres en la actuación, apareciendo en la serie ‘Masters of the Air’ y su mujer, con la que se casó en 2018, Raye Levine es conocida por su papel en ‘The Velvet Hammer’.

El Seven Seas se encuentra rumbo al estrecho de Gibraltar., tras fondear por sa Foradada, sa Calobra, Formentor, etc. Días de relax y encuentros con los amigos. Steven es uno de los ilustres veraneantes que confiesan su amor por les Illes Balears y más concretamente por la mayor, Mallorca.

Raye Levine y Sawyer Spielberg despidiendose del personal.

Familia numerosa

Spielberg tiene siete hijos y ha estado casado en dos ocasiones: con la actriz Amy Irving de 1985 a 1989 y desde 1991 con la también intérprete Kate Capshaw, a quien conoció en el rodaje de Indiana Jones y el templo maldito.

Entre sus películas más conocidas destacan Salvar al soldado Ryan, Jurassic Park, En busca del arca perdida, E.T. El extraterrestre, Tiburón, La lista de Schindler, West Side Story, El puente de los espías, La terminal, Minority Report, Múnich, Atrápame si puedes, Encuentros en la tercera fase, etc son algunos de los muchos éxitos cinematográfico de Steven Spielberg.