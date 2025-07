Vecinos del tramo de General Ricardo Ortega, preocupados por las obras

Este sábado, en el Casino de Mallorca (Porto Pi), hay show del más puro cabaret, un espectáculo solo para adultos, en el que juega un papel muy importante la magia, el cabaret en si y la acrobacia, siendo sus protagonistas, en magia, Rafa Pérez y su asistente, Carina, en acrobacia, Yajaira, y Tarah de Lacy, como drag queen.

Los organizadores del evento titulado Cabaret en el altar, juegan con el factor sorpresa, por lo cual, amparándose en que «queremos jugar con la sorpresa -apunta Carina- solo diré que como cabaret hay una historia que contar, en la que se mezclan los tres elementos apuntados anteriormente: magia, acrobacia y cabaret».

En el cartel que anuncia el espectáculo, vemos a una mujer vestida de novia, de blanco, un cura, y dos mujeres más, una de negro y otra de rojo. Entendemos que la historia va de una boda -le decimos-, pero… ¿Dónde está el novio?, preguntamos. «Pues he ahí la cuestión. ¿Dónde está el novio…?», responde Carina. Y así nos deja, porque «lo del novio lo irá descubriendo el espectador a lo largo de la representación. Lo único que os puedo decir, es que se lo pasará muy bien, es muy entretenido y divertido».

Las puertas del Casino para este espectáculo se abrirán a las 20 horas, que habrá copa de cava y coctel de bienvenida, y que a las 21 horas dará comienzo el espectáculo. Para conseguir las entradas a la venta, entrad en https://entradium.com/es/events/cabaret-en-el-altar-palma-de-mallorca-gran-casino-de-mallorca-porto-pi

Los motivos

Continúan las obras de remodelación de la calle General Ricardo Ortega, obras a las que muchos vecinos creen que son lentas, que deberían estar más adelantadas… Aparte de eso, son varias cosas que les preocupa.

Una, que han preguntado que tramos son los destinados para ser zona ORA, lo cual consideran necesario en una calle repleta de coches, aparcados durante todo el día, y nadie les ha sabido contestar.

Dos, tras haber talado los viejos árboles que crecían en los alcorques que hay en las aceras, andan un tanto mosqueados respecto a qué va a pasar con los troncos que han quedado aferrados al subsuelo por sus raíces. ¿Los van a quitar?, se preguntan. Porque de momento siguen ahí… Y si los quitan, suponen que será con las raíces incluidas, de lo contrario, junto a los nuevos árboles que planten, pueden crecer estos otros. Y si eso sucede -añaden- para quitarlos tendrán que romper la aceras nuevas que pongan.

Tres, se preguntan también si los cables que cruzan por los aires de acera a acera van a ser quitados, al igual que los dos postes de madera y uno de cemento que los sostienen.

Cuatro, como no hay contenedores en los que arrojar las basuras -los han quitado todos-, a estas las dejan sobre las aceras, lo que, malos olores aparte, hace que las cucarachas y roedores que viven en las alcantarillas vecinas salgan a husmear y, si pueden, a comer. Incluso algunos se meten en las plantas bajas y… ¿Os imagináis lo que sería encontraros en la cocina o en el dormitorio con cucarachas o ratoncillos…?

Quinto, las obras, que se están haciendo notar en las cajas de algunos negocios de dicha calle, de seguir así, a alguno pude dejarle un buen agujero. Por eso, cuanto antes las terminen, mejor. He ahí, pues, lo que más preocupa a vecinos del General Ricardo Ortega... Que esperamos que no pase de ahí.

Pues dio de que hablar

Como contamos hace un mes, cuando dimos la noticia de que Marta López, habitual en los programas del corazón de Tele 5, había prescindido del trabajo, en cuanto a decoración, que le estaba haciendo el mallorquín Juan Carlos Losa, apostillamos que esta boda iba a traer cola…. Pues no nos hemos equivocado.

Misión no posible

Y es que, como también adelantó Ultima Hora el pasado viernes, a las cuatro y media de la tarde de ese día, Juan Carlos, vestido de blanco -un traje que compró en Carnaval Center-, y con un maletín de color del negro parecido al que utiliza el cobrador del frac, se plantó en la entrada de 4 Vientos, lugar donde se iba a celebrar la ceremonia nupcial, con un ramo de flores de plástico con la intención de entregárselo a uno de los invitados para que se lo diera a la novia, «y así se enteraba de que estaba yo ahí, reivindicando mis derechos. Pero, pese a que ninguno de los invitados con los que hablé quiso llevarle el ramo, seguro que supo que estaba ahí. Porque Fran Blanco, presentador de Tardear, esa tarde me estuvo entrevistando en directo sobre el por qué estaba allí. Que duda cabe de que estaba de su parte, lo cual no me sorprendió. Lo que sí me supo mal fue cuando me dijo que iba disfrazado como algunos de los que se disfrazan cada año para asistir al sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. Y ahí estuvo muy mal, metiendo a esa buena gente, que se disfraza cada año con mucha ilusión, en esta historia que nada tiene que ver con ellos».

He reclamado lo que es mío

A Juan Carlos le preguntamos que si esa presencia suya en la puerta de donde se estaba celebrando la boda, le puede perjudicar, por entender, algunos, que puede ser un follonero.

«Creo que no… Aunque ha sido un riesgo… Pero es que yo he ido con la verdad por delante, reclamando lo que es mío… ¿Qué si cobraré…? No lo sé. Pero ahora lo que pretendo es que ante la Justicia ella se retracte de las calumnias, injurias y mentiras que dijo sobre mí, y mi trabajo, en Tardear… Me da la impresión de que si esto sigue adelante, serán los abogados quienes resolverán, llegando a un acuerdo».

El ramo de flores, de Makoke

Por último, y refiriéndose al ramo de novia que durante la cena Marta regaló a Makoke, que se casa en septiembre, Juan Carlos nos comentó que «como ya te conté, las flores eran prestadas, así que cuando terminó la boda, el florista de Margarita Silvestres, al retirar las flores de las mesas para llevárselas, pues, repito, las había prestado para el evento, cogió también el ramo de novia. Por eso, Makoke, al ir a buscarlo, no lo encontró y… ¡Pues menuda cutrez, ¿no?! Pues así fue, se casó con flores prestadas».

Lo dicho, una boda que ha traído cola. ¿Será el punto y final a este asunto, o el suma y sigue? ¡Ya veremos!