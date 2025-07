Así es el barrio de Palma favorito de la Terremoto de Alcorcón: multiculturalidad y un famoso mercado

Ya quedan pocas horas para la Fiesta del Bar Flexas de Palma. A partir de las 20 horas el Parc de la Mar acogerá esta celebración en la que el emblemático local del centro de Ciutat conmemora este año su 21 aniversario. La fiesta contará con una variada programación de actuaciones, incluyendo artistas nacionales e internacionales, y ofrecerá actividades para todas las edades, como el espacio Flexas Kids. En el año 2004 La Terremoto de Alcorcón, junto a Fernando Estrella de Peor Impossible y Xavier Aloy, tomaron las riendas de este bar que a día de hoy se ha convertido en un referente social, cultural y gastronómico que forma parte del alma de la ciudad.

María José Charro Galán, conocida artísticamente como Pepa Charro o La Terremoto de Alcorcón, nació en Madrid aunque se enamoró de Mallorca. A lo largo de su carrera ha vivido en distintas ciudades pero hace más de dos décadas decidió fijar su residencia en la isla. 'La Terre' se ha convertido en una gran embajadora de Mallorca y siempre que puede promociona sus rincones y sus encantos. En una entrevista concedida recientemente a la Guía Repsol, confesó que su barrio favorito de Palma es Pere Garau.

«Desde que llegué y oí que Diabéticas lo nombraba constantemente, he visto cómo ha crecido. Pero no quiero que crezca más», explica en el citado medio. «La multiculturalidad que ofrece (chinos, indios, paquistaníes, marroquíes, senegaleses) junto a los payeses de los puestos del mercado, que los martes, jueves y sábados vienen de todas partes de la isla a vender sus frutas y verduras, lo hacen muy especial. No es la Palma del turista, ni pisarás buenas baldosas de las calles comerciales con nobleza, ni sus farolas tienen historia de herrero», añade la artista.

Eso sí, considera que «tanto su mercado como las calles colindantes son toda una miscelánea encantadora a las que la Milla de Oro debería envidiar por su vida». Y es que el barrio de Pere Garau es el más poblado de la capital mallorquina, con cerca de 30.000 personas instaladas en sus 68'2 hectáreas y un crisol de nacionalidades y culturas mezclados. Su proximidad respecto al centro de Palma, la reforma de Nuredunna o la Plaça de les Columnes y el devenir del mercado inmobiliario han servido para agravar un problema anclado en ese rincón de la ciudad.

La gentrificación se va haciendo paso en Pere Garau, donde otro fenómeno vinculado a la vivienda como el de la okupación también preocupa a un vecindario cuya población originaria ha variado radicalmente su perfil. La expulsión de los residentes para dar entrada a nuevos propietarios, cada vez más extranjeros con alto poder adquisitivo, está al orden del día. Además de contar con un mercado, recientemente se ha abierto una biblioteca pública, en plena Plaça Pere Garau y a la que da nombre Encarnació Viñas, la docente que dejó una huella imborrable en el barrio y que cuenta con un pequeño monumento cercano a la plaza.