Demasiadas cosas por hacer para llegar a la ‘Palma 2031’, el sueño del alcalde

Desde anteayer, si tienes un coche de más de diez años de edad, sabes que no puedes circular por la Zona de Bajas Emisiones de Palma. No encontrarás guardias que te avisen que no puedes entrar en ese territorio, pero sí señales de tráfico que muchos no entenderemos, o al principio no repararemos en ellas, además de 19 cámaras, que se encargarán de identificarnos y multarnos a los que tenemos un vehículo con gasolina anterior a 2001 y diesel anterior al 2006. Vamos, que van a llenar las arcas sin necesidad de estar donde se produce la infracción. Así que, estemos preparados para la sorpresa que a partir de ya nos puede llegar a casa metida en un sobre. O, si no, vende el que tienes, y cómprate uno nuevo, porque el que tienes, según los técnicos, contamina. Y si tienes dudas, como hay muchas excepciones, pregunta si tu vehículo puede beneficiarse de ellas.

Y en otras cosas, poco control Sin embargo, cuando se trata de pintadas vandálicas, vandalizar obras de arte instaladas en la vía pública, limpiar y arreglar calles y aceras, pedir una ayuda porque con lo que ganas no puedes vivir -y en eso no te puedes declarar ‘vulnerable’, como los okupas-, o construir viviendas sociales, o que haya más vigilancia y seguridad en las calles, sobre todo por las noches, o controlar, más y mejor, la entrada de inmigrantes indocumentados que vienen más a medrar que a trabajar, y que muchos sí tienen ayudas, o tratar de ordenar el turismo, etc., en eso, quiénes mandan, miran hacia otra parte. Por eso, ¡ya te digo! Aquí hay que poner una rampa para personas que van en silla de ruedas. Más que un torrente, una selva Porque, por ejemplo, uno se pregunta por qué en el puente que cruza sa Riera, frente a la Universidad, si en un lado tiene una pendiente que facilita el paso de las personas que van en silla de ruedas, en el otro hay dos escaleras, lo cual imposibilita el paso a estas personas. Por tanto, el desnivel de la otra parte no solventa el problema de quiénes en esas condiciones traten de cruzar el puente, ya que se encontrarán con dos escaleras. Por eso, lo suyo sería transformar la escalera que no tiene pendiente, en pendiente, tal y como ocurre en muchos edificios. Dos rieras También uno se pregunta como el último tramo de sa Riera está repleto de plantas, bien cuidadas además, mientras que el anterior, el que recorre desde el cementerio al puente de Avenidas, aparte de que su paredes están totalmente grafiteadas, en vez de plantas, como en el tramo siguiente, hay matorrales y más matorrales. Matorrales asilvestrados en vez de plantas y árboles regados y cuidados. ¿Acaso los vecinos de esta zona no tienen el mismo derecho que los de la siguiente, en tener un cauce de sa Riera en condiciones…? Hay que patear la calle ¿Y qué me dicen de la tapia que desde las Avenidas va a la entrada del Parc del Canòdrom? ¿Se han fijado en ella…? Porque está completamente desconchada por el paso del tiempo sin que nadie, con mando en plaza, se haya preocupado en restaurarla, aunque solo sea por la Palma 2031 como referente de la Cultura con la que sueña el alcalde, cada día más alejado de la realidad, que no es otra cosa que ver lo que te encuentras en la calle a nada que la pateas, pero que no se ve a bordo de un Lexus de 60.000 euros. Una tapia muy deteriorada Y ya que caminamos paralelamente a esa tapia, avancemos hasta el Parc del Canòdrom, y entramos en él. ¿Y qué vemos? Pues que aquel vergel que prometió el exalcalde Noguera es más bien todo lo contrario. Sequedad absoluta y calor total. ¡Ah! Y los accesos al mismo siguen siendo un imposible para los ciudadanos que hacen sus desplazamientos en silla de ruedas, sobre todo si no tienen motor, ya que el desnivel es mucho, lo que les impide subirlos por muy desarrollados que tengan los bíceps, tríceps y deltoides, y también un peligro en el descenso, cuando entras, porque tu peso te puede tirar hacia adelante. Y dichos desniveles son conocidos por el alcalde, pues le llevé a que viera el parque en campaña electoral, diciendo que lo arreglaría en caso de ser alcalde. Recuerdo que aquella tarde nos acompañó Xavi Bonet Bien, una vez en el parque, observamos que las paredes del fondo, que habían sido pintadas tras haber sido vandalizadas, volvían a estar vandalizadas, que los banquitos de piedra que hay junto a la tapia que lo separa de sa Riera, vuelven a estar garabateados, y que la escultura Núvol, vuelve a estar vandalizada, lo cual la convierte en la escultura más maltratada de Palma. Todo porque por allí no hemos visto jamás a un policía y porque tampoco hay cámaras como las que han puesto en la zona del casco antiguo que para Cort va a ser un filón debido a las multas que van a poner a los propietarios de los coches de más de diez años que circulen por sus calles. Por todo lo apuntado, este parque en cuestión, tal y como está ahora, no tiene cabida en la Palma 2031 como referente de la Cultura. Al arribar a Mallorca... ¡Ah! Y los molinos del Jonquet, que junto a la Catedral, la Lonja y el Castillo de Bellver, es lo primero que se ve al llegar a Mallorca, están igual que la última vez que los vimos, de lo cual hace tres semanas: Uno tiene aspas, otro no y un tercero las tiene, pero rotas y colocadas sobre su parte superior, lo que nos hace recordar el sombrero que se ponen las damas inglesas cuando asisten a las carreras de caballos pura sangre, de Ascot, pero que como se desprendan y caigan al Paseo Marítimo se puede liar una que para qué os cuento… ¡Ah!, es que son de un particular… Pues oblíguenle a que las ponga de modo que no sean un peligro para la ciudadanía, y estéticamente que dejen de dar la mala imagen que están dando, lo cual contradice a la Palma 2031 como referente de Cultura, con la que sueña el senyor batle. Por eso decimos que hay que salir más a la calle.