A Mallorca tot fa premi, una canción en reconocimiento del Comerç de Mallorca

Los invitados a la gran Gala del Comerç de Mallorca, celebrada este martes en el Teatre Principal de Palma, han tenido la ocasión de escuchar el tema musical A Mallorca tot fa premi, una canción interpretada por el cantautor mallorquín David Cabot y compuesta Manolo Coeto para la ocasión.

La canción dice así: La letra dice así;

A Mallorca tot fa premi,

com comerç d’aqui no hi ha res igual

Amb senalles i Somriures,

avui guanyam tots aquí.

Trencadís de colors, som un poble amb mil valores, amb aquest premi al cor, ja som tots guanyadors!.

A Mallorca el comerç és rellevant

creix amb forma i va endavant

Trobaràs de tot sabors i color

Senalles ben carregades, Brindarem amb vi local,

Ensaimades ensucrades... Cridarem ben fort: ‘Visca el começ Local’.

A Mallorca tot fa premi, del Mercat fins a la mar!

Som veïnats i comerciants, fent ciutat cada matí.

Mallorca és un gran aparador, i cada botiga, un tresor...

Amb aquest premi del cor, ja som tots guanyadores!.

Puedes descargarte la canción aquí

La canción se ha convertido en todo un himno del galardón que concede PIMEM, Grup Serra y Radio Mallorca-Cadena Ser, y patrocinado por El Corte Inglés, entre otras empresas.