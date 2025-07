Entre calas y fiordos

Aveces, las mejores historias comienzan con un ‘error geográfico’. Y es que, para muchos, un restaurante danés a pocos metros de una playa mallorquina no es más que una excentricidad sin sentido. Pero cuando escuchas a Daniel Rodríguez Andersen, cocinero y propietario de Rottehullet (algo así como ‘ratonera’) te contagia el entusiasmo de su diálogo gastronómico, un puente que une dos formas de entender el mundo. En este pequeño pero coqueto rincón de Cala Major la tradición danesa se sirve con sal marina y una sonrisa isleña.

Como embajador de la cocina de su país, Daniel no se limita a ofrecer platos: cuenta historias. Aquí cada bocado evoca la esencia de los antiguos vikingos, los atardeceres infinitos sobre el Báltico y los inviernos largos. Puro hygge. Un concepto danés intraducible, que nuestro protagonista resume como «una forma relajada de disfrutar de la vida». Y ahora, todo ese patrimonio culinario se ha instalado felizmente a unos metros del mar, bajo el cielo azul de Mallorca.

Daniel nació en Copenhague pero aterrizó en Mallorca con sólo cuatro años. Ahora regenta el pub que su padre abrió hace 42 años, aunque ha cambiado los cubatas por la gastronomía, que presenta con naturalidad, sin disfrazarla de moda nórdica ni esconder sus raíces campesinas. El smørrebrød, por ejemplo, aparece sin ceremonia: pan de centeno rugoso «que vendría a ser como el llonguet danés». Lo elaboran ellos mismos y le añaden «mantequilla, pescado marinado o encurtidos». También están las frikadeller, esas albóndigas que huelen a infancia y, sin duda alguna, uno de los platos más identitarios de la cocina tradicional danesa. Le preguntamos cómo la trabajan lejos del Báltico. «Allí se hacen con cerdo blanco, sal, pimienta y poco más, pero aquí aprovechamos que tenemos el porc negre, que le da un toque más sabroso», explica.

Lo más curioso de Rottehullet es que no está pensado para el turista errante, sino más bien para el mallorquín en busca de exotismo nórdico. Para los que ya estaban aquí antes de que la palabra brunch se pusiera de moda. Aquí no hay luces brillantes, solo platos servidos con calma, una decoración sencilla pero con alma, y el consejo amable de quienes entienden que la cocina también puede ser una forma de conversación entre tierras ajenas.

Sugiero al cocinero que nos recomiende un par de platos que resulten atractivos para el paladar mediterráneo: «Uno sería el arenque, que aunque también hay en el Mediterráneo, el nuestro viene de Escandinavia, porque allí el pescado tiene más grasa y se trabaja de otra forma. Luego le damos un toque diferente con las salsas y queda muy rico. La otra recomendación sería el Strogonoff, que aunque es un plato francés que nació en una feria gastronómica en Rusia, fue entrando por los países bálticos hasta llegar a Escandinavia. Es un guiso muy simple cuyo único secreto consiste en cocinar con buen solomillo y una buena patata para el puré. Aquí le damos un toque muy especial», matiza.

Reacción

Nuestro danés con alma mediterránea reconoce que la reacción habitual del mallorquín ante los sabores agridulces, las marinadas intensas y los encurtidos daneses es bastante gráfica: «¡Uauh!, ¿de dónde sales esto?». En fin, si alguna vez se preguntó cómo sería comerse Dinamarca en una tostada, ya sabe adónde ir.