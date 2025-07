Pepa, 15 años, autora de una bella historia: ‘Entre ruinas’ | Cemento y árboles

Pepa Bueno Fullana tiene 15 años, vive en Santa Maria del Camí, y acaba de publicar su primera novela, Entre ruinas, que presentó la pasada semana -miércoles, 25 de junio- en la Biblioteca Cas Metge Rei, de dicha localidad.

La presentación la hizo Manuel Bueno, y ella, como no podía ser de otro modo, estuvo presente. Felizmente presente. Y es que no era para menos.

Me lo invento todo

Entre ruinas es una bella historia, cuyo escenario es la guerra, y que tiene dos protagonistas, Lyra, que es rescatista, es decir, persona que ayuda a los que quedan en pie, y Kael, el estratega militar. Es una historia que ella, con voz dulce nos resume, pero que no vamos a contar aquí, tan solo señalar que se sustenta sobre tres elementos: el amor, la guerra y la acción.

¿Te has inspirado en algo, en ti, en alguien de tu alrededor…?

-No, todo es inventando. Y ahora que lo tengo en mis manos, reconozco que de no haberlo escrito yo, lo leería, ya que es el tipo de lectura preferida por mí, entre otras cosas porque me gusta la acción y el amor, ambos presentes en la novela. Y más porque es una historia que he escrito tal y como a mi me gustaría leerla.

¿Te van los temas de guerra…?

-Soy totalmente pacifista, lo cual dejo patente contando una historia cuyo escenario es la guerra.

¿Y todo ha salido de tu cabecita?

-Sí, todo. Lo empecé a escribir en junio del año pasado y lo terminé en marzo de este, hace algo más de un mes.

Dos problemas

Pepa, aparte de escribir bien, y escribir bien siendo prácticamente una cría, ¡15 años ha cumplido!, tiene un problema que a otras escritoras puede que les hubiera minado la inspiración. Y es que hace cuatro años la detectaron diabetes y hepatitis autoinmune que le afecta a su páncreas e hígado, y que la hace pasar mucho tiempo en los hospitales, lo cual, lejos de desanimarla y desmoralizarla, le produce un efecto contrario, que se traduce en escribir sobre algo que le dicta su mente a través de la inspiración.

Prueba de ello es que, con apenas unas semanas de que Entre ruinas está en Amazón, al alcance de quién lo quiera leer, Pepa ya está en marcha con un segundo libro. «Muy diferente al anterior, pero muy romántico, en el que el escenario no es la guerra, sino la universidad, y los protagonistas, los estudiantes y el amor».

Sigo mirando hacia adelante

¿Y si tienes que ingresar, como ha ocurrido otras veces, qué pasa?

-Bueno… Pues que me da el bajón, del que voy saliendo poco a poco, en lo cual me ayuda lo que estoy escribiendo, que como me distrae, me hace volver a ello, lo cual me centra en lo que estoy haciendo.

¿Suelen ser frecuentes esos bajones?

-A veces, sí, sobre todo al principio, cuando vuelves al hospital, pero una vez en él, sabiendo que la lectura me distrae, poco a poco voy escribiendo. Ahora estoy atravesando una buena época, lejos del hospital, lo cual me permite hacer una vida normal. Por eso aprovecho para escribir.

¿Tienes amigos y amigas?

-Sí, claro. Cuando estoy bien, salgo con ellos. Cuando no, me quedo en casa. Pero sé que mis amigos siguen ahí, arropándome siempre.

¿A veces has pensado que por qué te ha tocado a ti la mala suerte?

-Sí, a veces pienso en eso, pero enseguida aparto esos pensamientos, y sigo mirando hacia adelante. Pues es una de las dos cosas que puedo elegir: o lamentarme por lo qué me pasa, o seguir adelante. Y siempre decido esto último, pues quejándote no vas a ninguna parte. Y la escritura me evade de todo lo negativo. Incluso estando en el hospital, a nada que puedo, escribo. De hecho, gran parte de Entre ruinas la he escrito estando ingresada. Por otra parte…

¿Qué?

-Pues que todos tenemos problemas alguna vez, ya que nadie es perfecto Y como sé que eso pasa, lo asumo y sigo viviendo. Por tanto, soy una persona con un problema de salud, pero esto no me define.

¿Qué estudias?

-Estoy en 4º de ESO, y voy a seguir estudiando, posiblemente algo relacionado con la ingeniería. Y por supuesto, voy a seguir escribiendo también.

¿Tienes más hermanos?

-Una hermana. Estudia en Barcelona Arte y diseño

Ni que decir tiene que Pepa es un ejemplo a seguir, entre otras cosas porque en vez de arrojar la toalla, ha aceptado su problema y sigue hacia adelante de la mano de los estudios y, de un año a esta parte, como escritora. Y tiene solo 15 años.

Cemento entre los árboles

En el Camí de Can Pastilla, a la altura del 68 B, hay una pequeña arboleda y, entre ella, y apoyado a las ramas de uno de los árboles, un poste de hormigón. ¿Qué por qué está inclinado? Pues porque se ha roto por su parte inferior. Lo curioso del caso es que han puesto la postensa nueva donde estaba aquella, a la que ha dejado, como podéis apreciar, apoyada en un árbol.

Vecinos preocupados

Ni que decir tiene que los vecinos no dan crédito, sobre todo no dan crédito a que la postensa rota, y sustituida por otra, siga ahí, apoyada a la rama de un árbol del que el día menos pensado puede desprenderse y caer… Igual sobre alguien que pase por ahí… Y nosotros también lo flipamos viéndola dónde y cómo está. Y no solo viéndola, sino preguntándonos que ya que vas a colocar otra, ¿por qué no te llevas esta? No sé… Pero viendo cosas de esas, nos da impresión que según que mantenimientos de Palma los hace el enemigo del que gobierna.