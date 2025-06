Samantha Hudson, entre los premiados en la gala del Orgullo 2025

El Orgullo de Madrid ha celebrado la gala de entrega de los Premios MADO 2025, que ha rendido homenaje a figuras clave del activismo, la cultura y la historia LGTBIQ+, con reconocimientos al Col·lectiu Lambda Valencia, la artista mallorquina Samantha Hudson, la actriz Cayetana Guillén Cuervo y, de forma póstuma, al político y activista Pedro Zerolo.

La gala, presentada este jueves por Topacio Fresh, ha combinado reivindicación y celebración con actuaciones musicales y momentos emotivos, como el homenaje a Zerolo en el décimo aniversario de su fallecimiento. Una de las grandes sorpresas de la noche ha tenido lugar de la mano de Samantha Hudson y Luis Miguélez, quienes han presentado el himno oficial del Orgullo 2025, titulado 'Gritando amor', una declaración festiva y militante.

Durante la entrega de galardones, el Premio MADO al Col·lectiu Lambda Valencia ha reconocido la labor de una de las organizaciones más veteranas del activismo LGTBIQ+ en España, con casi cuatro décadas de trabajo por los derechos del colectivo en la Comunitat Valenciana. También ha sido premiada la actriz y comunicadora Cayetana Guillén Cuervo, por su «cercanía, apoyo y compromiso continuo con el Orgullo y con la comunidad», así como por su impulso, desde la Academia de las Artes Escénicas, a proyectos de visibilidad y diversidad en la cultura.

Por su parte, Samantha Hudson ha sido distinguida como una de las figuras más influyentes de la cultura 'queer' actual, no solo por su carrera como cantante y artista, sino por ser «una referente fundamental para las personas trans no binarias y para quienes no encajan en los moldes tradicionales de género y sexualidad».

La gala ha contado con actuaciones de Hudson, Miguélez, Astrid Jones, Mylos y otros artistas, y ha reunido a personalidades como la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, representantes del Ministerio, la Asamblea regional y el Ayuntamiento de Madrid, así como embajadores, responsables culturales, activistas y rostros conocidos del mundo del arte y la comunicación. Los Premios MADO, organizados por AEGAL (Asociación de Empresas y Profesionales para LGBT de la Comunidad de Madrid) desde 2009, buscan visibilizar y agradecer la labor de quienes impulsan la igualdad y la diversidad desde distintos ámbitos. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran Kylie Minogue, Raffaella Carrà, Conchita Wurst, Alaska o Carla Antonelli.