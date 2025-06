Sin papeleras | Camino de la Palma 2031 | Hoy, cultura china en Calvià

El pasado sábado denunciábamos que, frente al restaurante Can Canet, junto a la rotonda de Esporles, habían puesto dos paradas de autobús. La noticia nos la pasaba un ciudadano, que se sorprendía de que no hubieran puesto también unas papeleras, por lo cual, en los alrededores de las mismas se amontonaba la basura.

Bien, al día siguiente, domingo, el ciudadano me manda otra foto, esta con la parada limpia del polvo y paja. Vamos, que las basuras acumuladas en su entorno habían pasado a la historia. Pasa que, habiendo ido a limpiar, se les olvidó mandar a alguien a colocar las papeleras, y… Pues ya que vas, mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Limpias y, colocando las papeleras, evitas que haya basuras alrededor de las paradas, ¿no? ¡Pues no!

Es más, anteayer, el citado ciudadano contacta de nuevo conmigo, diciéndome lo siguiente: Que se había puesto en contacto con el Consell -no especifica con qué departamento- preguntando que por qué no ponían papeleras en dichas paradas. Le contestaron que «de acuerdo a la Dirección Insular de Infraestructuras y de la ITV del Consell Insular, y por recomendaciones de los técnicos responsables, la decisión es la de no instalar las papeleras, dado el mal uso que se ha detectado en otros casos similares y evitar que sigan siendo utilizadas para depositar bolsas de basura u otros usos para los que no están destinadas».

El ciudadano nos dice que no lo entiende. Tampoco lo entendemos nosotros, ya que si no se ponen papeleras, los alrededores de las paradas se llenarán de basura. Como hace una semana. Entonces, no habrá papeleras porque las llenan con bolsas de basura, pero sí basura en los alrededores de las paradas sin papeleras…

Cinco sugerencias

En la calle Cabrera, 22, observamos que los cables que van de poste a poste están más bien cerca del suelo. Es decir, que como pase uno por debajo de ellos, si es alto, igual les da con la cabeza. Y son cables que, así como están, son un peligro. O esa es la impresión que dan. Y estéticamente, ya ni les cuento. Pues, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos así, o mandamos una brigada a que les eche un vistazo, y de paso echen otro en el batiburrillo de cables que hay en uno de los postes que sostiene dichos cables que parece que se van a caer de un momento a otro?

Y en a calle de la Fe, perpendicular a la calle Manacor, altura del Bingo Rosales, vemos sobre la acera que hay frente al bar-bodega Quitapenas, dos más que discretos destrozos que, además, pueden convertirse en trampas para los viandantes. Digo yo que si eso lo sabe Infraestructuras, porque, si no, ya lo sabe. Así que, ¡manos a la obra!

Basuras

La pasada semana, también en esta página, mostramos el estado de la acera de la calle de la Torre d’en Bibiloni, perpendicular a General Ricardo Ortega.

La mostramos repleta de basura, que seguro atrae a ratoncillos, moscas, cucarachas, etc, todo porque en dicha calle, a causa de las obras de remodelación que están haciendo en esta otra, han quitado los contenedores de Emaya y no han puesto un cartel indicando el punto más próximo en el que pueden depositar las bolsas con basura. Desde luego, se mire como se mire, es una imagen que no hace ningún bien a la que pretende el alcalde para la Palma 2031, como referente europeo cultural, al que aspira bajo la denominación de Mediterránea in motion.

Por una Palma 2031

Y para finalizar por hoy, dos cositas más, siempre pensando en la Palma 2031.

Una. Si pasan por la calle Reina Costança, les llamará la atención ver la cantidad de plantas silvestres que han crecido entre los barrotes del aparcamiento de bicicletas, lo cual significa que al paso que va Manteniment para podarlas pronto no se podrá aparcar ahí. Así que, avisamos: O Manteniment coge la podadora y entra en acción, o eso va a ser una selva.

En la plaza de Sant Antoni, de Palma, con mucho tráfico a lo largo del día, sobre todo tráfico de autobuses, los especialistas del asfalto y alcantarillas de Cort deberían echar un vistazo a la tapa de la alcantarilla, cada vez más hundida, y a su vecina grieta sobre el asfalto, también cada vez más pronunciada, todo -creemos- a causa del pese que a diario han de soportar al ser peso de vehículos de alto tonelaje. Por ello, como decimos, los técnico, cuando menos, deberían de echar un vistazo al «problema». Es más, viendo que están asfaltando diversos puntos de Avenidas, paseo de Mallorca, puente de sa Riera, etc, no estaría de más asfaltar la plaza. Por precaución.

Arte chino

Este sábado, en Calvià, la Asociación de Cultura y Arte, China y España, presenta la exposición internacional de arte en Ruta de la Seda. La inauguración será a partir de las 18.00 horas, en Parc Arqueològic de sa Morisca, calle Puig de sa Morisca (Santa Ponça). Al acto está previsto que asistan los aristas Lin Baogang, decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Xián y Kim Jeffrey, pintor y escultor.

Wang Jalin, Ye Wenmin, Cristina, Lin Brogang, Kim Jeffrey e Isabel forman parte del equipo que ha organizado la exposción de arte ‘Ruta de la seda’.

Ambos artistas también estuvieron anteayer en un acto que estuvo organizado por Maite Spinola en su casa de Madrid, al que también asistieron Wang Jialin, YeWenmin, Cristina e Isabel, del restaurante La Cocina China, de Palma, que también tienen que ver con el evento de esta tarde, en el Parc Arqueològic de sa Morisca, de Santa Ponça, al que esperamos asistir.