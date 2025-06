El barbero de confianza de Cristiano Ronaldo en Mallorca: «Al pedir cita, me preguntaron si me gustaba el Barça o el Madrid»

Tal es el amor que siente Cristiano Ronaldo por Mallorca que incluso cuenta con su barbero de confianza en la isla. Manuel Cortés ha cortado el pelo al astro del fútbol mundial en al menos tres ocasiones, tal y como ha asegurado en una entrevista para el podcast Indómitos TV, conducido por Brian Porcel. La relación profesional entre ambos comenzó con una llamada: «La primera vez me dicen que quieren cita para cortarle el pelo a una persona VIP. Me llamaron para hacerlo por la tarde y yo les dije que no podía, porque estaba en la peluquería y no puedo salir y dejar a los clientes que tienen cita». Esta respuesta, lejos de cerrarle puertas, permitió que concertaran una cita para el día siguiente a primera hora de la mañana.

Lo más llamativo del contacto inicial fue una peculiar pregunta que le formularon antes de revelarle la identidad del cliente: «Lo único que me dijo era: '¿Qué te gusta el Barça o el Madrid?' Y yo dije, pues el Madrid. Entonces me respondió: 'Te gustará'», rememora el barbero. Cuando el entrevistador le pregunta si cree que le habrían contratado igual si hubiese dicho el Barça, Cortés respondió entre risas: «No lo sé». El primer corte de pelo que Cortés realizó a Cristiano Ronaldo tuvo lugar en junio de 2022. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INDÓMITOS TV 🌐 (@indomitos.tv) El propio barbero compartió en sus redes sociales una fotografía junto al delantero con un mensaje que reflejaba su entusiasmo: «Esta mañana he tenido la oportunidad de cortarle el pelo al más grande, @cristiano EL REY!! Gracias por confiar en mí. La primera de muchas vamos creciendo». Esta publicación generó gran expectación entre sus seguidores y aficionados al fútbol, consolidando su reputación profesional. El hecho de que Ronaldo haya solicitado sus servicios en más ocasiones demuestra que quedó satisfecho con el resultado. Para un profesional como Cortés, contar con la confianza de una figura mundial del deporte supone un importante respaldo a su trabajo y trayectoria, además de una excelente publicidad para su establecimiento ubicado en La Vileta, Palma. Manuel Cortés no es un desconocido en el panorama mediático español. Antes de convertirse en el estilista de confianza de Cristiano Ronaldo, ya había experimentado la fama gracias a un vídeo que se viralizó en 2015. La canción «Manuel Cortés, 3.000 al mes» se convirtió en todo un fenómeno en internet, acumulando cerca de 2,5 millones de visualizaciones en YouTube. Este barbero mallorquín ha sabido aprovechar esa visibilidad inicial para continuar desarrollando su carrera profesional y ganarse una reputación sólida en el sector. La confianza depositada por Cristiano Ronaldo es una prueba de la calidad de su trabajo y de su capacidad para atender a clientes exigentes acostumbrados a servicios de primer nivel. El vínculo de Cristiano Ronaldo con la isla balear es bien conocido: el futbolista ha elegido Mallorca como destino vacacional en numerosas ocasiones, disfrutando de su clima, paisajes y discreción. Esta relación con la isla va más allá de simples estancias, como demuestra el hecho de contar con profesionales locales de confianza para servicios personales como el cuidado de su imagen.